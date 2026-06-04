6·10 민주항쟁 기념 예산 삭감 논란...'행정의 원칙'인가, '기념사업의 고사'인가

세종시의 6·10 민주항쟁 기념사업 보조금 예산 삭감 기조를 두고, 행정의 기준과 민주화운동 기념 조례의 정신이 정면으로 충돌하고 있다. 지난 2일 이소정 시민기자가 작성한 '세종시 6·10 민주항쟁 예산 86% 삭감…지난 4년 간 지워져 온 역사'
기사가 보도되자, 세종시는 같은 날 정정보도 요청을 포함한 해명자료를 보내며 즉각적인 반박에 나섰다.
앞서 이소정 시민기자는 2022년 최민호 시장 취임 이후 민주화운동 기념사업 보조금이 4년 만에 1670만 원에서 225만 원으로 줄어든 점을 짚었다. 타 단체와 비교해 유독 가혹한 삭감이 적용된 점을 들어 시정이 선택적인 예산 편성 기조를 보이고 있다고 진단했다. 이는 단순히 예산을 줄이는 문제를 넘어 '세종특별자치시 민주화운동 기념에 관한 조례' 제4조에 명시된 '민주화운동 정신 계승 시책 발굴'이라는 시장의 책무를 회피하는 행태라고 비판했다. 해당 기사를 작성한 이소정 시민기자는 (사)세종민주화운동계승사업회(아래 세종민회) 전 사무처장이다.
이에 대해 세종시는 억울하다는 입장을 피력했다. 세종민회에 대한 예산 삭감이 특정 단체를 겨냥한 것이 아니라 '지방보조금 평가심의회' 결과에 따른 행정적 절차일 뿐이라며 편향성 논란을 일축했다.
세종시가 제시한 근거는 수치로 명확히 나열되어 있었다. 2024년도 예산의 경우 2022년도 보조금 정산이 90일 지연된 사유로 2023년 평가에서 C등급을 받아 40%가 감액되었으며, 2025년도 예산은 2023년도 사업비 부적정 사용으로 행정안전부 감사 처분을 받아 2024년 평가에서 C등급을 기록해 50%가 감액되었다고 설명했다. 또한 2026년도 예산 역시 2024년 사업에 대한 2025년 평가 결과 C등급을 받아 50%가 삭감된 것이라고 밝혔다.
아울러 새마을회 예산 증감에 대해서도 단체 사업비는 전년 대비 27.35% 감액되었으며, 운영비 증액은 인건비 등 물가상승분을 반영한 필수 비용이라고 덧붙이며 특혜 의혹을 부인했다.
그러나 시의 이러한 해명은 조례가 규정한 시장의 책무를 면죄하는 근거가 될 수 없다. 해당 조례 제4조는 "민주화운동 정신 계승을 위한 시책을 '극적으로 발굴하고 추진해야 함"을 강행 규정으로 명시하고 있다. 평가 결과가 낮았다면 시가 해당 단체에 컨설팅을 제공하면서 행사를 정상화할 방안을 모색하거나, 이마저 어렵다면 시가 주도적으로 행사를 추진해야 한다고 본다.
결과만 놓고 보면, 시가 행정적 절차를 앞세워 예산 삭감이라는 손쉬운 선택을 통해 역사적 기념사업을 사실상 고사시키고 있다는 비판이 제기될 수 있다. 또한 새마을회 사업비와 민주항쟁 기념 사업비 간 예산의 기형적인 격차는 여전하다고 볼 수 있다.
뉴스피치 취재 결과, 시가 제시한 삭감 근거인 정산 지연과 부적정 사용 내용은 당시의 특수성을 전혀 고려하지 않은 자의적 잣대라는 지적도 나온다. 세종민회에 따르면, 2022년 당시 사무처장 별세라는 큰 사고가 있었고 시청 주무관들의 도움으로 정산을 마무리했으나, 별도의 정산 지연 통보를 받은 적이 없다고 했다. 또한 '2023년의 감사는 진보 민간단체에 대한 압박이 거셌던 시기로, 현수막 사진 한 장 누락을 빌미로 환수 조치를 내린 것을 3년 연속 예산 삭감의 근거로 삼는 것은 과도한 처분'이라는 주장이다.
이처럼 시비를 가리기 어려운 문제를 차치하고서라도, 보조금 사업자 평가 결과와 조례에 따른 예산 결정은 본질적으로 분리되어야 한다. 입찰 형식인 보조금 사업의 특성상 운영 능력이 부족하다면 다른 사업자를 선정하면 될 일임에도, C등급을 주고 보조금을 50%씩 삭감하는 건 기념사업의 기반을 약화시키는 행정이라는 지적을 받을 수 있다.
행정의 본질은 예산을 삭감하기 위한 명분 찾기에 있는 것이 아니다. 오히려 시가 당연히 수행해야 할 영역을 민간단체가 대신하여 헌신하고 있다면, 행정은 이를 보조하고 행정 절차를 적극적으로 지원하며 사업이 원활히 수행될 수 있도록 돕는 것이 마땅하다.
6.3 지방선거를 통해 세종시장이 최민호 전 시장에서 조상호 당선자로 교체됐다. 예산은 결국 시정의 가치관과 우선순위가 투영되는 결과물이다. 조상호 신임 시장 체제에서 그간 고사 위기에 처했던 6·10 민주항쟁 기념사업이 어떠한 방향으로 재편될지, 그리고 조례에 명시된 시장의 책무를 얼마나 충실히 복원해낼지 주목된다. 뉴스피치는 앞으로도 새 집행부의 예산 편성 기조와 조례 준수 여부를 철저히 감시하고 기록할 계획이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.