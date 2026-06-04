전·현직 사천시의회 의장, 나란히 경남도의회 입성

큰사진보기 ▲제9회 전국동시지방선거(6·3지방선거) 경남도의원 사천 1·2선거구 개표 결과, 두 선거구 모두 국민의힘 후보가 승리했다. 사진 왼쪽부터 사천1 선거구 김규헌 당선자, 사천2 선거구 최갑현 당선자. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲도의원 사천 1,2선거구 개표 결과 ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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제9회 전국동시지방선거(6·3지방선거) 경남도의원 사천 1·2선거구 개표 결과, 두 선거구 모두 국민의힘 후보가 승리했다.사천1선거구(사천읍·정동·사남·용현·축동·곤양·곤명·서포면)에서는 국민의힘 김규헌 후보(현 사천시의회 의장)가, 사천2선거구(동서·선구·동서금동·벌용·향촌·남양동)에서는 국민의힘 최갑현 후보(전 사천시의회 의장)가 각각 당선됐다. 두 사람 모두 시의회 의장 출신으로 경남도의회에 초선으로 입성하게 됐다.사천1선거구는 더불어민주당 황재은 후보, 국민의힘 김규헌 후보, 진보당 김동수 후보(진보당 사천시 지역위원장)의 3자 대결로 치러졌다. 선거인 5만 7550명 중 3만 7056명이 투표한 가운데, 국민의힘 김규헌 후보가 1만 7523표(48.78%)를 얻어 1만 6668표(46.40%)를 받은 더불어민주당 황재은 후보를 855표 차로 따돌렸다. 진보당 김동수 후보는 1729표(4.81%)를 얻었다.김규헌 당선자는 "도의회에서 국비·도비를 많이 확보해 사천시민이 잘 사는 도시를 만들겠다"며 "아슬아슬한 접전이었던 만큼 상대 후보 지지자분들께도 존경의 마음을 전하며 함께 나아가겠다"고 말했다.사천2선거구는 최갑현 후보와 진보당 이상헌 후보(전 사천진보연합 집행위원장)의 2파전으로 치러졌다. 선거인 3만 7174명 중 2만 5155명이 투표한 가운데, 국민의힘 최갑현 후보는 1만 7928표(74.34%)를 얻어 6186표(25.65%)를 받은 이상헌 후보를 1만 1742표 차로 크게 앞섰다.최갑현 당선자는 "삼천포 지역은 어업과 관광 재개발이 핵심"이라며 "지역 현안에 맞는 사업을 착실히 추진하고, 사천시장과 힘을 합쳐 도 예산 확보에 앞장서겠다"고 밝혔다.