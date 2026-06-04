안민석 당선, 4년 만에 경기도 진보 교육감 시대 다시 열어

안민석 경기도 교육감 민주·진보 단일후보가 52.82%를 득표해 보수로 분류되는 임태희 후보(47.17% 득표)를 5.65%p 차이(개표 99.82%)로 따돌리고 당선, 진보 교육감 시대를 4년 만에 다시 열게 됐다.
안 후보는 당선이 확정된 직후 "교육의 변화를 바라는 민심이 저를 여기까지 태워다 주었다"며 "도민과 교육계의 뜻에 따라 교육을 바꾸는 도구가 되겠다"는 각오를 전했다. 이어 안 후보는 "교육계의 불의와 불평등, 부조리한 관습을 완전히 혁파해 정의롭고 상식적인 경기교육을 만들겠다. 강요 대신 자율을, 비상식 대신 원칙을 세우겠다"는 포부를 밝혔다.
또한 안 후보는 "책으로 세상을 읽는 힘, 예술로 마음을 표현하는 힘, 스포츠로 몸과 마음을 키우는 힘. 이 세 가지가 AI 시대를 살아갈 우리 아이들의 진짜 무기"라며 "야만적 경쟁으로부터 아이들을 해방시키고, 토론하고 질문하는 창의적 교실을 만들겠다"는 청사진을 제시했다.
경기도는 지난 2009년 교육감 직선제 도입 이후 김상곤·이재정 등 줄곧 민주·진보로 분류되는 인물이 경기도 교육감에 당선했다. 직전 선거에서 최초로 보수 성향 임 교육감이 당선, 4년간 경기교육을 이끌었다.
안 후보는 민주·진보 단일후보 경선에서 승리해 본선에 진출해 임 후보를 누르고 진보 교육감 시대를 다시 열게 됐다.
안 후보 주요 공약은 '경기AI교육원' 설립과 SPR(Sports·Play·Reading) 활성화를 위한 인증 제도 도입, 교사 정치 기본권과 면책 특권 제도화 등이다.
주요 공약과 관련해 안 후보는 당선 소감에서 "교권을 회복해 교사들이 존중받는 학교를 만들고, 교육감의 권한을 내려 놓고 25개 교육지원청 교육장이 인사권과 예산권을 갖고 지역 맞춤형 교육을 책임지는 '26명 교육감 시대'를 열어 교육자치를 실천하겠다"라고 강조했다.