안민석 당선, 4년 만에 경기도 진보 교육감 시대 다시 열어

큰사진보기 ▲안민석 경기도 교육감 민주·진보 단일 후보. 방송사 출구 조사에서 당선 결과가 나오자 기뻐하고 있다. ⓒ 안민석 관련사진보기

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안민석 경기도 교육감 민주·진보 단일후보가 52.82%를 득표해 보수로 분류되는 임태희 후보(47.17% 득표)를 5.65%p 차이(개표 99.82%)로 따돌리고 당선, 진보 교육감 시대를 4년 만에 다시 열게 됐다.안 후보는 당선이 확정된 직후 "교육의 변화를 바라는 민심이 저를 여기까지 태워다 주었다"며 "도민과 교육계의 뜻에 따라 교육을 바꾸는 도구가 되겠다"는 각오를 전했다. 이어 안 후보는 "교육계의 불의와 불평등, 부조리한 관습을 완전히 혁파해 정의롭고 상식적인 경기교육을 만들겠다. 강요 대신 자율을, 비상식 대신 원칙을 세우겠다"는 포부를 밝혔다.또한 안 후보는 "책으로 세상을 읽는 힘, 예술로 마음을 표현하는 힘, 스포츠로 몸과 마음을 키우는 힘. 이 세 가지가 AI 시대를 살아갈 우리 아이들의 진짜 무기"라며 "야만적 경쟁으로부터 아이들을 해방시키고, 토론하고 질문하는 창의적 교실을 만들겠다"는 청사진을 제시했다.경기도는 지난 2009년 교육감 직선제 도입 이후 김상곤·이재정 등 줄곧 민주·진보로 분류되는 인물이 경기도 교육감에 당선했다. 직전 선거에서 최초로 보수 성향 임 교육감이 당선, 4년간 경기교육을 이끌었다.안 후보는 민주·진보 단일후보 경선에서 승리해 본선에 진출해 임 후보를 누르고 진보 교육감 시대를 다시 열게 됐다.안 후보 주요 공약은 '경기AI교육원' 설립과 SPR(Sports·Play·Reading) 활성화를 위한 인증 제도 도입, 교사 정치 기본권과 면책 특권 제도화 등이다.주요 공약과 관련해 안 후보는 당선 소감에서 "교권을 회복해 교사들이 존중받는 학교를 만들고, 교육감의 권한을 내려 놓고 25개 교육지원청 교육장이 인사권과 예산권을 갖고 지역 맞춤형 교육을 책임지는 '26명 교육감 시대'를 열어 교육자치를 실천하겠다"라고 강조했다.