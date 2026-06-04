'국힘 참패'에 조선·동아 "예견된 결과... 장동혁부터 물러나라"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장 등 공동선대위원장들이 3일 여의도 당사에 마련된 국민의힘 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<조선일보> 6월 4일자 사설 '예견된 결과, 국민은 다 아는 이유 국힘 지도부는 아나' ⓒ 조선일보 PDF 관련사진보기

큰사진보기 ▲<동아일보> 6월 4일자 사설 '참패한 野… 장동혁부터 물러나라' ⓒ 동아일보 PDF 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘이 6.3 지방선거에서 또다시 참패의 쓴잔을 마셨습니다. 지난 총선과 대선에 이은 3연속 전국 선거 패배입니다. 선거 결과에 대해 <조선일보>와 <동아일보>는 일제히 사설을 내고, 이번 패배의 가장 큰 책임자로 장동혁 국민의힘 대표를 지목했습니다. 두 매체는 장 대표의 즉각적인 사퇴와 당의 해체 수준을 뛰어넘는 쇄신을 강도 높게 주문했습니다.<조선일보>는 이번 선거 결과가 놀랍지 않다는 반응을 보였습니다. <조선일보>는 4일 자 사설(예견된 결과, 국민은 다 아는 이유 국힘 지도부는 아나)을 통해 "국민의힘이 이번 지방선거에서 또 참패했다"라며 "예견된 일이었다"라고 평가했습니다. 사설은 그 이유로 "국힘은 계엄과 탄핵을 거치고도 제대로 된 반성과 혁신이 없었다"면서 "당을 쇄신해 국민에게 새로운 모습을 보여줘야 했지만 그 반대로 했다"라고 지적했습니다.보수 언론이 꼽은 가장 큰 패착은 장 대표 체제하에서 벌어진 퇴행적 당 운영이었습니다. <조선일보>는 장 대표가 혁신위 활동을 방해했다는 점을 거론하며 "'윤 어게인' 인사들을 중용했다"라고 비판했습니다. 이어 "계엄을 옹호하거나 윤 전 대통령 탄핵에 반대했던 사람을 이번 선거에 공천하기도 했다"면서 "공천관리위원장은 두 번씩 사퇴 소동을 벌이다 본인이 출마했고, 경기도 시흥시장 후보 공천을 포기하는 황당한 일까지 벌어졌다"라고 공천 난맥상을 꼬집했습니다.<동아일보> 역시 4일자 사설(참패한 野… 장동혁부터 물러나라)에서 참패의 원인에 대해 "올 3월 당 지지율이 10%대 후반으로 떨어진 뒤 일부에서 지지층 결집이 감지됐지만 계엄과 탄핵을 거치며 형성된 뿌리 깊은 불신과 반감을 넘어서지 못한 것"이라며 "막판 보수결집론은 '신기루'로 드러났다"라고 진단했습니다.보수 언론의 칼끝은 정확히 장동혁 대표를 향했습니다. <조선일보>는 "가장 큰 책임은 장동혁 대표에게 있다"며 "지난 대선 패배 후 당을 쇄신할 기회가 있었지만 그는 거부했다"라고 강하게 비판했습니다.<동아일보>는 장 대표가 지난 10개월간 당의 위기 극복보다는 자신의 정치적 입지 구축에 몰두했다고 분석했습니다. 사설을 통해 "절윤도 시늉만 했고, 부정선거론과 손잡았고, 경쟁자인 한동훈 전 대표를 논란 끝에 제명시켰다"라며 "자신의 영달과 보신을 위해 당을 사지로 내모는 정치인들에게 미래가 있을 리 없다"라고 직격했습니다.특히 <동아일보>는 장 대표의 행보를 두고 "기행(奇行) 같은 워싱턴 출장으로 자신과 당을 우스갯거리로 만들었다"라고 일갈했습니다.장 대표의 리더십 상실은 선거 유세 현장에서도 고스란히 드러났습니다. <동아일보>는 "장동혁 대표는 선거 기간 중 자신에게 지원 유세를 요청하는 후보가 많지 않아 외곽을 돌아야 했다"라고 지적했습니다. 당의 간판인 대표가 격전지에서 환영받지 못하는 상황을 꼬집은 것입니다.오히려 후보들은 전직 대통령들에게 기대는 모습을 보였습니다. <동아일보>는 "몇몇 후보들은 이명박 박근혜 두 전직 대통령에게 선거 지원을 요청하기도 했다"라며 "두 전직 대통령이 서울 부산 대구 등 격전지를 찾는 동안 국힘의 퇴행 이미지만 더 굳어졌다"라고 평가했습니다. 과거로 회귀하는 듯한 모습이 중도층과 부동층의 표심을 더욱 멀어지게 만들었다는 분석입니다.<조선일보>와 <동아일보>는 국민의힘이 생존하기 위해서는 장 대표의 사퇴와 뼈를 깎는 쇄신이 불가피하다고 입을 모았습니다.<조선일보>는 "당을 해체하는 수준으로 환골탈태해야 한다"면서 "국민의 이런 바람에 국힘이 부응하려면 수도권과 40~50대의 지지를 회복해야 한다"라고 강조했습니다. 이어 "영남 기반의 당 주류들이 한 줌 기득권에 집착한다면 다음 총선에선 존립마저 위태로워질 것"이라고 경고했습니다. 장 대표의 거취에 대해서는 "패배에 책임지고 물러날지는 알 수 없다"라며 부정적인 전망을 내놓기도 했습니다.<동아일보>는 더욱 명확하게 장 대표의 퇴진을 요구했습니다. <동아일보>는 "장 대표 체제 10개월은 보수 분열과 해체의 시간이었다"라며 "장 대표는 즉각 물러나야 한다"라고 촉구했습니다. 아울러 "국힘은 환골탈태만이 살길이다"라며 "내란 정당의 꼬리표를 떼어내고 인물, 아이디어, 정책과 노선을 완전히 탈바꿈하는 작업을 시작해야 한다"고 주문했습니다.보수 언론의 일치된 지적처럼, 국민의힘은 이제 '존재의 위기' 앞에 서 있습니다. 장동혁 대표의 거취 표명과 쇄신 여부가 보수 진영의 향방을 가를 첫 번째 분수령이 될 전망입니다.