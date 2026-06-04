김정은, 새 핵물질 생산공장 현지지도... "핵무력 기하급수적 강화"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 지난 3일 새로 조업한 핵물질 생산공장을 현지지도했다고 조선중앙통신이 4일 보도했다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2026.6.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 새로운 핵물질 생산공장을 시찰하며 핵 무력 강화 의지를 다시 강조했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 4일 김 위원장이 전날(3일) 새로 조업한 핵물질생산공장을 현지지도했다고 보도했다. 공장 이름이나 시설이 위치한 구체적 지명은 언급하지 않았다.통신에 따르면, 김 위원장은 "제8기 당 중앙위원회의 직접적인 지도 밑에 지난 5년 간의 핵무력 강화노정을 경과하며 무기급 핵물질 생산능력은 종전의 2배를 능가하는 수준에 도달했다"고 평가했다.그러면서 지난 2월 열린 제9차 당대회에서 핵무력 강화의 새 5개년 계획을 결정한 바 있다고 상기 시켰다.김 위원장은 "가장 포악무도한 적수들과의 장기적인 대결을 동반해야 하는 우리 혁명의 특수성과 각일각 위태하게 변화되는 현존 위협들과 잠재적인 위협들, 예측불가한 전망적 위기들을 감안할 때" '강력한 안전장치'인 핵전쟁 억제력을 확대해야 할 '절박성과 책임성'이 한층 부상되고 있다고 평가했다.아울러 통신은 이날 핵무력 강화와 관련한 중요협의회가 있었다는 사실도 공개했다.통신에 따르면 김 위원장은 회의에서 "핵물질 생산 능력이 대폭 확장된 조건과 정교해진 핵 기술의 발전 상황은 핵무력 강화의 새로운 다음 단계 투쟁에로 이행할 수 있는 성숙된 환경을 지어주며 보다 방대한 계획들을 실현할 수 있는 가능성을 제공하고 있다"고 말했다.김 위원장은 회의를 마치면서 "우리는 오늘 핵활동에서의 중요한 숫자들을 갱신하였으며 일련의 중요 문제들을 토의하였다"면서 "핵 억제력 구축에서 전술 및 전략적 수요 측면들이 전면적으로 고려되었으며 그에 기초하여 우리는 매우 책임적이고 중대한 결정을 내렸다"고 말했다. 다만 중대한 결정이 무엇인지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.또 김 위원장은 중요 결론에서 "우리는 국가 핵무력을 기하급수적으로 강화할 앞으로의 방대한 계획실행의 순차와 그 담보를 확정하였다"고 말했다고 통신은 전했다.김 위원장의 현지 지도에는 당 중앙위원회 군수공업부와 북한 핵무기연구소의 지도간부들이 동행했다.