김정은, 새 핵물질 생산공장 현지지도... "핵무력 기하급수적 강화"

김정은 북한 국무위원장이 새로운 핵물질 생산공장을 시찰하며 핵 무력 강화 의지를 다시 강조했다.
북한 관영 <조선중앙통신>은 4일 김 위원장이 전날(3일) 새로 조업한 핵물질생산공장을 현지지도했다고 보도했다. 공장 이름이나 시설이 위치한 구체적 지명은 언급하지 않았다.
통신에 따르면, 김 위원장은 "제8기 당 중앙위원회의 직접적인 지도 밑에 지난 5년 간의 핵무력 강화노정을 경과하며 무기급 핵물질 생산능력은 종전의 2배를 능가하는 수준에 도달했다"고 평가했다.
그러면서 지난 2월 열린 제9차 당대회에서 핵무력 강화의 새 5개년 계획을 결정한 바 있다고 상기 시켰다.
김 위원장은 "가장 포악무도한 적수들과의 장기적인 대결을 동반해야 하는 우리 혁명의 특수성과 각일각 위태하게 변화되는 현존 위협들과 잠재적인 위협들, 예측불가한 전망적 위기들을 감안할 때" '강력한 안전장치'인 핵전쟁 억제력을 확대해야 할 '절박성과 책임성'이 한층 부상되고 있다고 평가했다.
아울러 통신은 이날 핵무력 강화와 관련한 중요협의회가 있었다는 사실도 공개했다.
통신에 따르면 김 위원장은 회의에서 "핵물질 생산 능력이 대폭 확장된 조건과 정교해진 핵 기술의 발전 상황은 핵무력 강화의 새로운 다음 단계 투쟁에로 이행할 수 있는 성숙된 환경을 지어주며 보다 방대한 계획들을 실현할 수 있는 가능성을 제공하고 있다"고 말했다.
김 위원장은 회의를 마치면서 "우리는 오늘 핵활동에서의 중요한 숫자들을 갱신하였으며 일련의 중요 문제들을 토의하였다"면서 "핵 억제력 구축에서 전술 및 전략적 수요 측면들이 전면적으로 고려되었으며 그에 기초하여 우리는 매우 책임적이고 중대한 결정을 내렸다"고 말했다. 다만 중대한 결정이 무엇인지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.
또 김 위원장은 중요 결론에서 "우리는 국가 핵무력을 기하급수적으로 강화할 앞으로의 방대한 계획실행의 순차와 그 담보를 확정하였다"고 말했다고 통신은 전했다.
김 위원장의 현지 지도에는 당 중앙위원회 군수공업부와 북한 핵무기연구소의 지도간부들이 동행했다.