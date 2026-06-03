"밥 먹으러 가다가 멈칫"... 서원대학교 후문 아슬아슬한 보행로

큰사진보기 ▲서원대학교 후문 내리막길 골목 사진후문 식당가 내리막길 사진이다. ⓒ 임소윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲서원대학교 후문 식당가 골목 사진후문 내리막길 바로 앞 골목 사진이다. ⓒ 임현서 관련사진보기

큰사진보기 ▲설문조사 결과후문 불법주차 심각성에 대해 조사한 설문조사이다. ⓒ 임현서 관련사진보기

큰사진보기 ▲학생들이 겪은 실제 불편한 경험에 대한 주관식 설문조사 답변 내역(1)후문 불법주차로 인해 학생들의 불편하고 위험했던 실제 경험에 대한 주관식 설문조사 답변 내역이다. ⓒ 임현서 관련사진보기

큰사진보기 ▲학생들이 겪은 실제 불편한 경험에 대한 주관식 설문조사 답변 내역(2)구체적인 사각지대 위험성과 보행 불편에 대한 경험이 기록되어 있다. ⓒ 임현서 관련사진보기

큰사진보기 ▲서원대 후문 식당가 상인들을 대상으로 진행한 서면 인터뷰 질문지 양식(1)주차 실태, 발생 시간대 등의 구체적인 문항으로 구성되어 있다. ⓒ 이승희 관련사진보기

큰사진보기 ▲상인 대상 서면 인터뷰 질문지 양식(2)단속 강화와 주차 공간 확대에 대한 의견 등 해결 방안을 묻는 문항들이 포함되어 있다. ⓒ 이승희 관련사진보기

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충북 청주시 서원대학교 후문 식당가로 이어지는 내리막길과 골목, 이곳을 지나는 학생들과 운전자들은 다닐 때마다 아슬아슬한 숨바꼭질을 벌인다. 도로 양옆을 빽빽하게 메운 불법주차 차량 때문이다. 좁아진 도로 틈새로 보행자와 차량, 배달 오토바이가 얽히고설키며 아슬아슬한 장면이 많이 연출되고 있다.서원대학교 '지역사회복지론' 전공 수업을 듣는 우리 조는 지역사회 문제로 대학가 주변의 가장 시급한 서원대 후문 일대의 교통 안전 실태를 직접 조사했다. 현장에서 마주한 불법주차 문제는 생각보다 훨씬 심각했다.가장 큰 문제는 '시야 확보'가 어렵다는 점이다. 후문 식당가 특성상 경사가 있는 내리막길과 복잡한 골목들이 얽혀 있는데, 모퉁이마다 승용차들이 줄지어 주차되어 있다. 이로인해 보행자는 양옆에서 차가 오는지 확인하기 어렵고, 운전자 역시 사각지대에 가려진 학생들을 미처 발견하지 못해 급정거 하는 일이 다반사다.실제로 통행 가능한 공간 자체가 차 한 대가 겨우 지나갈 정도로 제한적이다 보니, 인도가 거의 없는 골목길에서 학생들은 주차된 차 사이를 피해가며 차도로 걸을 수밖에 없는 실정이다. 우리 조는 문제의 객관성을 더하기 위해 서원대학교 학생 약 30명을 대상으로 네이버 설문조사 폼을 활용한 실태조사를 진행했다. 결과는 예상대로였다. 설문에 참여한 학생 중 압도적인 다수가 "현재 우리 학교 후문의 불법주차 문제가 심각하다"고 답했다. 주된 이유로는 역시 '보행 시 안전 위협'과 '통행 불편'이 꼽혔다. 매일 이 길을 이용하는 학생들이 설문조사에서 " 차가 오는지 모르고 가다가 부딪칠뻔 했다"며 불안감을 호소했다.학생들만의 불만이 아니었다. 우리 조는 후문 골목 주변에서 영업 중인 식당가 사장님 8분을 대상으로 서면 인터뷰를 진행했다. 질문은 총 14가지였다. 인터뷰 결과, 대다수의 상인들은 불법주차의 위험성에 깊이 공감하고 있었다. 특히 "불법주차가 사라지면 거리 환경이 훨씬 쾌적해지고, 유동 인구가 안전하게 다닐 수 있어 오히려 방문객이 많아질 것 같다"며 긍정적인 변화를 기대하는 답변이 많았다.하지만 현실적인 우려의 목소리도 있었다. 한 상인분은 "무작정 단속만 앞세워 불법주차를 막아버리면, 차를 댈 곳이 없는 손님들의 발길이 끊겨 오히려 상권이 죽을 수 있다"는 딜레마를 지적했다. 상인들은 이 문제의 가장 현실적인 해결 방법으로 무조건적인 단속보다는 '주차 공간 확대 및 공영주차장 조성'이 선행되어야 한다고 했다.서원대 후문 불법주차 문제는 단순한 통행 불편을 넘어, 학생들의 안전을 위협하여 심각한 문제를 초래할 수 있는 '지역사회 문제'이다. 학생들의 안전한 통학로를 확보하고 대학가 상권을 유지하고 더 살리기 위해서는 단기적인 불법주차 단속에 그쳐서는 안 된다. 학교 측의 교내 주차 공간 개방 유도나 청주시 등 지자체 차원의 후문 일대 공영주차장 확보등 적극적인 인프라 개선 노력이 시급하다. 큰 사고가 발생하기 전, 지역사회의 지혜로운 해결책 마련이 필요한 시점이다.- 서원대학교 지역사회복지론, 일단해보조팀 일동