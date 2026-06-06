'동의보감'이 알려주는 '꿀조합', 붓기 빼고 싶다면 보세요

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲내가 우린 백모단은 10년도 넘은 보물 단계의 백모단이었고, 강렬한 카카오향과 달큰한 맛으로 유혹하는 맛이었다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲석류꽃 ⓒ 노시은 관련사진보기

"망종에서 하지까지는 길을 걸으려면 누가 붙잡아줘야 하고, 붙잡아주는 사람도 누가 끌어줘야 하며, 끌어주는 사람도 누가 밀어줘야 한다." (芒種至夏至，走路要人牽，牽的人要人拉，拉的人要人推)

큰사진보기 ▲꿀벌들은 언제나 아름다운 꽃들의 달콤한 꿀이나 먹음직스러운 꽃가루를 탐하기 마련이다. ⓒ 노시은 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲초록이 짙어지는 만큼 화려해지는 꽃의 색깔들. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲건조했던 찻잎이 뜨거운 물을 만나 아름답게 피어오른다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲망종에 몸의 기운을 보완할 수 있는 일과 팥의 조화를 단팥빵에서 찾았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲망종에 가장 어울리고 몸의 기운을 채울 수 있는 것은 팥빵이다. 지치고 힘들고 자꾸만 졸음이 온다면 오늘 꼭 빵집에 들러보시길. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲이 백모단으로 말할 거 같으면 무려 12년이 지났으며, 약의 반열에 오른 지도 한참이다. 백차는 당뇨와 해열에 좋다고 알려져 있다. ⓒ 노시은 관련사진보기

아직 초여름이건만, 볕의 온도는 하루가 다르게 더욱 뜨거워집니다. 창문을 열면 훅 하고 끼쳐오는 바람 속에 눅눅한 물기가 제법 묻어나고, 바야흐로 숲속 나무와 가로수들이 무성해지며 짙은 초록으로 방향을 트는 절기, 망종(芒種, 6월 6일)입니다.망종의 '망(芒)'은 보리나 밀처럼 까끄라기가 있는 작물을 가리키고, '종(種)'은 씨앗, 혹은 파종을 뜻합니다. 즉 이미 누렇게 익은 보리와 밀은 서둘러 거두어들이고, 그 자리에 다시 벼의 모를 심어야 하는 교차로 같은 절기인 셈이죠.우리 땅에서 망종은 1년 중 가장 숨 가쁘게 돌아가는 농번기의 정점이었습니다. 옛 어른들은 눈코 뜰 새 없이 바삐 일하느라 쉴 틈 없는 이 무렵을 일컬어 "발등에 오줌 싼다"며 짓궂은 농을 치기도 했고, 여름의 초입에서 가을의 수확을 맛본다 하여 '보리 가을'이라 운치 있게 부르기도 했죠.뿐만 아니라, "망종 넘은 보리, 스물 넘은 비바리(처녀)"라는 참 얄궂은 속담도 있습니다. 요즘 세상에 스물 넘었다고 혼기 놓친 취급을 했다간 큰일 나기 십상이지만요. 하지만 그 시절 농부들에게 망종이라는 '데드라인'은 그만큼 무시무시했습니다.이 시기를 하루라도 넘기면 다 익은 보리가 밭에서 픽픽 쓰러지고 맛이 떨어져, 1년 농사가 한순간에 헐값이 되어버리거든요. 어떻게든 수확의 '골든타임'을 사수하려고 눈에 불을 켜고 낫질을 하던 조상님들의 다급함이 와닿습니다.자연과 들판은 이렇게 '때를 다투며' 팽팽하게 돌아가는데, 재미있게도 이 시기를 지나는 우리 몸은 정반대로 반응합니다. 본격적으로 기온이 오르고 습기가 더해지면서 몸은 물먹은 솜처럼 한없이 나른해지고 처지기 시작하거든요. 중국에는 이 무렵의 기후가 주는 끈적한 피로감을 아주 생생하게 묘사한 속담이 있습니다.글자 그대로 '누가 나를 좀 밀어줬으면' 싶은 나른함의 끝판왕이죠. 아침마다 침대에서 몸을 일으키기가 평소보다 힘들었다면, 그것은 오롯이 이 끈적하고 무거운 절기 탓이니 너무 자책하지 않으셔도 됩니다.이맘때 우리 몸이 유독 지치는 이유는 무엇일까요? 그리고 도대체 무얼 먹어야 물먹은 솜이불이 아닌 뽀송한 솜이불이 될 수 있을까요? 한의학에서는 여름의 초입에 땀을 많이 흘리면 기운과 진액이 함께 빠져나가 몸이 쉽게 상한다고 보았습니다. 이럴 때일수록 거창한 보양식보다는, 열을 내리고 수분을 보충해 주는 소박한 먹거리로 내 몸을 돌보는 지혜가 필요하죠.<동의보감(東醫寶鑑)>을 들춰보면 이 계절에 딱 맞는 식재료 두 가지가 눈에 띕니다. 바로 '밀'과 '팥'입니다. 먼저 갓 수확한 밀(소맥)이 "성질이 차고 서늘하여 가슴이 답답하고 열이 나는 증상을 없애준다"고 합니다. 다음으로 붉은 팥(적소두) 역시 "열독을 풀어주고, 땀으로 막힌 수분 대사를 원활하게 하여 부종을 가라앉힌다"고 했죠. 즉, 망종 무렵에 거둔 서늘한 밀과 붉은 팥은 여름철 붓기를 빼고 심장의 열을 다스리며 지친 몸을 챙기는 최고의 제철 조합인 셈입니다.그 오래된 지혜를 충실히 실행하기 위해 조용히 찻물을 끓여봅니다. 밀가루에 팥을 넣어 섭취하는 가장 쉽고도 맛있는 방법이 뭘까 고민하다가, 아주 구미가 당기는 선택을 했거든요. 가벼운 발걸음으로 동네 빵집에 달려가, 가장 통통하고 윤기가 흐르는 '옛날 단팥빵'을 하나 집어 온 것이죠.마음 같아서는 피가 얇고 팥소가 가득 든 경주 황남빵을 오물오물 씹고 싶었지만, 경주는 너무 멀리 있었습니다. 동네 빵집의 둥근 단팥빵 한 조각도 곰곰이 뜯어보면 여름날 몸을 다독이기에 아주 훌륭한 다식입니다. 망종에 거둔 귀한 밀가루 반죽을 둥글게 부풀려 여름철 순환을 돕는 붉은 팥을 가득 채워 구웠으니, 이 단팥빵이야말로 21세기 우리 시대 망종에 몸보신 제대로 할 수 있는 처방이 아닐까요? 어느 빵집에 가도 흔하게 구할 수 있으니까요.땀까지 뻘뻘 흘리며 애써 단팥빵을 구해왔으니 어서 차를 마시며 곁들여야겠습니다.오늘 이 둥글고 소박한 빵의 짝꿍으로 고른 차는 맑고 서늘한 기운을 품은 백차, '백모단(白牡丹)'입니다. 하얀 솜털을 덮어쓴 여린 싹과 푸른 잎이 섞여 있는 차죠. 끓인 물을 살짝 식혀 붓고 가만히 기다리면, 마른 잎들이 물을 머금고 기지개를 켜듯 천천히 피어납니다. 투명한 유리 공도배 안에서 찻잎이 너울거리는 모습이 마치 작은 모란꽃 한 송이가 피어나는 것 같다 해서 붙은 이름입니다.이 계절에 유독 백모단이 어울리는 이유는 무엇일까요? 앞서 망종 무렵에는 소박한 먹거리를 가까이하라고 했죠. 덖거나 비비는 복잡한 과정 없이, 그저 볕과 바람에 찻잎을 자연스럽게 시들려 말린 백모단이야말로 그 '맑고 담백함(淸淡)'의 결정체라 할 수 있습니다. 인간의 개입을 최소화하여 자연의 성질을 가장 순수하게 간직한 차거든요.망종의 후텁지근한 열기에 기운이 소모되고 입이 텁텁해질 때, 이 백모단 한 잔은 아주 다정한 구원 투수가 됩니다.공도배에서 조용히 찻물을 따라내면, 늦은 오후의 햇살을 닮은 맑은 살구빛 찻물이 찰랑입니다. 한 모금 머금으면 여름 숲의 이슬을 머금은 듯한 은은한 꽃향기가 훅 끼치며 마른 입안을 촉촉하게 적셔주죠. 백차 특유의 서늘한 성질이 답답하게 오른 심장의 열기를 스르르 내려주고, 찻잎에 풍부하게 담긴 칼륨과 맑은 수분이 땀으로 빠져나간 빈자리를 빈틈없이 채워줍니다. 여름의 갈증을 달래는 데 이보다 우아하고 완벽한 수분 보충이 또 있을까요.이제 곁에 둔 둥근 단팥빵을 맛볼 차례입니다. 포슬포슬하게 부풀어 오른 밀가루 빵결 사이로 묵직하고 검붉은 팥소가 모습을 드러냅니다. 한 입 크게 베어 물면, 달큰하고 든든한 팥의 맛이 입안을 꽉 채웁니다. 더위에 지쳐 잃어버렸던 입맛을 단박에 끌어올리는, 직관적이고 다정한 단맛입니다.하지만 팥빵만 계속 먹다 보면 자칫 목이 메거나 단맛이 살짝 지루하게 느껴지기 마련이죠. 바로 그 찰나에 잘 우러난 백모단 한 모금을 머금습니다.순간, 묘한 마법이 일어납니다. 서늘하고 맑은 백차의 찻물이 팥의 무거운 단맛을 사르르 풀어헤치며 입안을 산뜻하게 씻어내거든요. 빵의 든든함은 남겨두되, 끈적한 들큼함은 맑은 꽃향기로 덮어버립니다.팥빵이 망종의 더위로 텅 빈 기운을 묵직하게 채워준다면, 백모단은 그 자리에 초여름의 청량한 바람을 불어넣어 주는 느낌입니다. 달고 무거운 것은 맑은 찻물이 덜어내고, 서늘한 차의 기운은 따뜻한 빵이 다정하게 감싸 안습니다.차를 두어 잔 연거푸 비워내면, 닫혀 있던 모공이 열리며 이마와 등줄기에 오히려 뜨뜻한 땀이 훅 배어 납니다. 하지만 그 땀이 한바탕 빠져나가고 백차의 맑은 기운이 몸속 깊이 스며들 때 쯤이면, 끈적했던 몸의 열기가 거짓말처럼 식으며 뼛속까지 시원해지는 기분이 들죠.뜨거운 차로 여름의 더위를 씻어내는 참으로 묘하고도 통쾌한 역설입니다. 그 개운함이 온몸을 한 바퀴 돌고 나면, '누가 좀 밀어줬으면' 싶던 찌뿌둥한 몸에도 비로소 맑은 생기가 돕니다.계절에 맞춰 내 몸을 돌보는 일이 꼭 거창할 필요는 없겠지요.번거로운 옛 방식이나 잔뜩 멋을 부린 다식 대신, 동네 빵집에서 공수해 온 단팥빵 한 입과 투명하게 우러난 백모단 한 잔. 이 투박하고도 맑은 조합이면, 무겁게 가라앉았던 초여름의 오후를 산뜻하게 일으키기에 충분합니다.한바탕 땀을 내고 찻잔을 비우니, 창문을 넘어오는 눅눅한 바람도 이제는 제법 시원하게 느껴집니다. 화려하게 치장하지 않아도 든든하고 개운하게. 그렇게 이 끈적한 계절의 문턱을 가벼운 발걸음으로 건너갑니다.