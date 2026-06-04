92세 동생은 20살 형님을 오늘도 기다립니다

AD

큰사진보기 ▲유가족 시료 채취하는 탐문관의 모습국방부 유해발굴감식단 탐문관이 6·25전쟁 전사자 유가족을 대상으로 DNA 시료를 채취하고 있다. 채취된 시료는 발굴된 유해와의 유전자 대조를 통해 전사자의 신원 확인에 활용된다. ⓒ 국방부 유해발굴감식단 관련사진보기

큰사진보기 ▲백마고지에서 발굴된 고 조응성 하사의 유해2021년 10월 강원도 철원 백마고지에서 발굴된 고 조응성 하사(현 계급 상병)의 유해. 고인은 1952년 10월 중공군 대규모 공세에 방어작전을 펼치던 중 전사한 것으로 추정되고 있다. ⓒ 국방부유해발굴감식단 관련사진보기

큰사진보기 ▲DMZ에서 유해발굴 작업을 벌이는 장병들국방부 유해발굴감식단과 장병들이 비무장지대(DMZ) 일대에서 6·25전쟁 전사자 유해를 발굴하고 있다. 발굴 작업은 전투기록 분석과 현장 조사를 바탕으로 진행된다. ⓒ 국방부 유해발굴감식 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.25 전사자 유해 현장2025년 4월 강원도 인제군 북면 월학리 칠성고개에서 국방부 유해발굴감식단과 육군 제20기갑여단 장병들이 6·25전쟁 전사자 유해 발굴 작업을 진행하고 있다. ⓒ 국방부 유해발굴 감식단 관련사진보기

큰사진보기 ▲6·25 전사자 유해 감식 작업국방부 유해발굴감식단 DNA 분석관이 발굴된 6·25전쟁 전사자 유해를 분석하고 있다. 분석 결과는 유가족 DNA와 대조돼 전사자의 신원 확인에 활용된다. ⓒ 국방부 유해발굴 감식단 관련사진보기

"형님을 찾았다는 연락이 와서 그 행사가 열리면 저도 꼭 올게요."

큰사진보기 ▲92세 동생은 20살 형님을 기다린다75년째 돌아오지 못한 이선기 형을 기다리고 있는 이석진 어르신과 아내 이선애 여사 ⓒ 김윤희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 김윤희 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다. 6·25전쟁 전사자 유해를 찾기 위해서는 유가족 DNA 시료 확보가 필수적입니다. 가족 중 전사자나 실종자가 있다면 국방부 유해발굴감식단에 문의해 주시기 바랍니다. 유전자 시료 채취 참여 안내 1577-5625(오! 6·25 )

2025년 무더운 여름 어느 날이었다. 내가 해설사로 근무하고 있는 경기도 오산 유엔군 초전기념관에 한 노부부가 들어왔다. 남편인 이석진(92) 어르신은 다짜고짜 죽미령 전투의 전사자 명단을 보여달라고 했다. 왜 명단이 필요한지 물으니 6·25전쟁 당시 스무 살이던 자신의 형이 전사했다며 혹시 명단에 들어있는지 확인하고 싶어 찾아왔다고 했다. 우리 기념관은 스미스 특수 임무 부대와 북한군의 전투에 관한 정보밖에 없고 국군에 관한 기록은 없다고 설명했다.어르신의 형은 전투 중 전사한 것이 아니었다. 전쟁 초기, 오산에서 평택 방향으로 행군하던 중 1950년 7월 10일 아군의 오폭으로 돌아가셨다는 소식을 함께 참전했던 동네 형이 전해주었다고 한다. 전사 통지서 한 장 받지 못했고 유해조차 수습하지 못한 채 75년의 세월이 흘렀다.이석진 어르신은 다섯 형제 중 막내이자 마흔다섯 살 어머니가 어렵게 낳은 늦둥이였다. 다섯 살 위 석기형은 그런 동생을 끔찍이도 아꼈고, 덕분에 동네 아이들은 어르신에게 함부로 하지 못했다. 동생의 짓궂은 장난과 떼에도 화 한 번 내지 않았던 형은 그 시절 고등학교를 졸업하고 경기도립 수원병원에서 근무한 수재였다. 석기형은 마을의 가난한 아이들을 위해 야학을 열어 한글을 가르쳤다. 형이 밥때가 지나도록 야학에서 오지 않는 날이면, 어르신은 형을 데리러 가곤 했다.형님이 전쟁에서 돌아오지 못한 뒤 어머니는 전혀 다른 사람이 되어버렸다. 화를 내다가도 이내 통곡하는 일이 늘어났고, 보살펴야 할 막내아들과 집안 살림도 큰형수에게 맡긴 채 넋이 나간 사람처럼 지냈다.형님의 소식은 75년째 감감했다. 그러던 2025년, 어르신의 손자가 육군에 입대하면서 새로운 국면을 맞게 되었다. 손자가 집안에 전쟁에서 돌아오지 못한 분이 있다는 서류를 제출하자 군 관계자는 손자와 함께 큰할아버지의 전사 사실을 확인했고 DNA도 채취했다. 이는 가족 중에 6·25전쟁 전사자가 있고 아직 유해를 찾지 못했다면 친·외가 8촌 이내 인척의 DNA를 채취해 유해를 확인할 수 있도록 한 국방부의 사업 덕분이었다.올해 3월 중년 남자 세 분이 기념관을 찾았다. 유물을 대하는 태도가 예사롭지 않아 조심스럽게 직업을 물었다. 그중 한 분은 '국방부 유해발굴 감식단' 군무원이었다. 반가운 마음에 기념관에 오셨던 이석진 어르신의 사연을 들려주었다. 어르신은 나와 같은 아파트에 살고 계신데, 92세라는 나이가 걱정되어 국방부에서 연락이 왔는지 자주 전화로 여쭤보곤 했다. 그러나 최근까지도 유해를 찾았다는 소식이 없다고 했다.나는 군무원분에게 DNA 대조 작업이 왜 이렇게 늦는지 물어보았다. 돌아온 답은 간단했다. 찾아야 할 사람이 너무 많고, 찾는 사람은 너무 적다는 것이었다. 유가족을 직접 찾아다니며 DNA 시료를 채취하는 탐문담당은 전국에 26명, 그렇게 모인 시료와 발굴된 유해를 일일이 대조 분석하는 DNA 분석관은 단 10명이라고 했다. 그래서 기념관 어르신도 1년이 넘도록 기다리던 소식을 받지 못하고 있었다.6·25전쟁 당시 전선으로 뛰어들었던 국군은 100만 명이 넘는다. 그중 16만 3천 명에 이르는 젊은이들이 희생되었다. 전쟁 중 2만 9천여 명의 유해가 수습되어 가족의 품으로 돌아갔지만, 13만여 명의 유해가 우리 산하에 남겨졌다.2000년 시작된 유해발굴 사업은 3년 한시적으로 끝날 예정이었다. 하지만 전국 격전지에서 유해가 계속 나왔고, 2007년 1월 '국방부 유해발굴감식단'(이하 국유단)으로 조직이 확대 개편되었다.지난 25년간 총 13,430구의 유해가 발굴되었고 이 중 11,522구가 아군 전사자로 판명되었다. 그러나 최종적으로 신원이 확인되어 가족의 품으로 돌아간 분은 2026년 현재 기준 275명에 불과하다.발굴은 참전용사 증언과 주민 제보, 전투기록 분석을 바탕으로 격전지를 답사하며 시작된다. 연인원 10만여 명의 장병이 전국 34곳의 격전지에서 유해를 수습하고, 중앙감식소로 봉송된 유해는 정밀감식과 DNA 대조를 거쳐 신원을 확인한다. 신원이 확인된 유해는 국립현충원에 안장되고, 중공군은 본국에 인도되며, 북한군은 파주 '북한군 묘지'에 안치된다.그러나 이 모든 과정이 갈수록 어려워지고 있다. 증언해줄 참전용사는 고령이고, 전투 현장은 개발로 훼손되었다. 신원 확인은 DNA 대조에 사활을 걸어야 하지만, 이 사업을 모르는 유가족이 많고 직계 유가족마저 매년 줄어들고 있다.국유단의 올해 목표는 유가족 유전자 시료 만 개 이상 채취, 전사자 스무 명 이상 신원 확인, 유해 200구 수습이다. 이를 위해 발굴 장병들은 '그들을 조국의 품으로!' 구호를 외치며 10kg이 넘는 복장을 갖추고 경사 30도의 초여름 고지를 오르지만 한 분의 호국영웅을 찾지 못한 날도 많다. 탐문관들은 전화를 걸면 보이스피싱으로 오해받고 직접 찾아가도 문전박대를 당하지만, 묵묵히 다음 유가족을 찾아 나선다. 유전자 분석관 역시 오래되어 삭아버린 뼈에서 유전자가 제대로 추출될지 마음을 졸이며 채취에 임한다.얼마 전 어르신 댁을 방문했다. 형님의 유해가 확인되면 국방부 직원이 집으로 찾아와 '호국의 영웅 귀환 행사'가 열린다고 설명했다. 국유단 홈페이지에 공개된 행사 사진을 보여드리며 석기 형님이 돌아오시면 사진처럼 온 일가친척이 다 모여 함께 하시면 참 좋겠다고 말씀드렸다.내 말에 어르신은 조용히 웃으며 창밖을 바라보셨다.92세 동생은 20살 형님을 오늘도 기다린다.