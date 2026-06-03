"400년 마르지 않던 샘물, KTX 터널 공사 후 말라버렸다"

큰사진보기 ▲농업용수 고갈로 황폐해진 농지 ⓒ 권구영 피해주민대표 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 전동면 청송1리 배일·안배일 마을 주민 19세대가 KTX 평택~오송 2복선화 제5공구 대심도 터널 공사 이후 샘물과 계곡수, 지하수 수량이 급격히 감소했다며 세종시의 정밀조사와 근본 대책 마련을 촉구하고 나섰다.안동권씨 집성촌인 청송1리는 400여 년 동안 마을 뒷산에서 흘러나오는 샘물과 계곡수, 지하수로 농업을 이어온 지역이다. 그러나 2023년 말부터 마을 지하 약 80m 지점에서 대규모 터널 굴착 공사가 시작되면서 상황은 급변했다.주민들에 따르면, 지난해까지만 해도 흐르던 개울물이 최근 들어 자취를 감췄고, 논바닥이 갈라질 정도로 농업용수가 고갈됐다.권구영 청송1리 피해주민대표는 "수백 년간 마르지 않던 물이 터널 공사 이후 눈에 띄게 줄더니 모내기조차 어려운 지경이 됐다, 임시방편으로 여기저기서 물을 끌어모아 일부 논에 모내기를 가까스로 끝냈다"라며 "현재 마을 주민들은 지하수가 완전히 고갈돼 마을이 소멸할지 모른다는 불안 속에 살고 있다"라고 호소했다.사태의 심각성을 인지한 주민들은 지난 4월 8일 전동면장을 면담해 행정 도움을 요청했고, 5월 18일에는 시공사인 쌍용건설 현장사무실을 항의 방문해 근본 대책을 요구했다.주민들은 쌍용건설 측에 "장기임대 중인 농지도 임대 기간이 끝나면 원상복구 조건인데, 지금 조치를 안 해준다면 향후 잠재적 피해 농지로 전락할 것"이라며 "기존에 급수했던 장소에서의 급수량만큼 용수가 회복되기를 간절히 원하고 있다"라고 알렸다.그럼에도 사태 해결이 지지부진하자 주민들은 지난 5월 19일 시공사 측에 대책 마련을 강력히 촉구하는 내용증명을 발송했다.이러한 주민들의 강력한 요구에 쌍용건설 측은 답변서를 보냈다. 시공사 측은 "농업용수 부족 문제가 현재 진행 중인 대심도 터널 공사 때문이라고 보기 어렵다"라며 인과관계를 부인했다. 회사측은 "기존 관정을 사용하던 농지 중 유량 감소가 확인된 경우에는 재시공을 추진하고 있으나, 자연 하천수나 계곡수 등 자연 유하수를 이용하던 농지에 대해서는 신규 관정 설치나 별도의 농업용수 공급 대책을 시행하기 어렵다"라며 기존의 한정적인 내부 규정을 재확인했다.이에 대해 권구영 대표는 "수백 년간 자연 수원을 이용해 온 마을 공동체의 특성을 무시하고 기업 편의적인 규정만 내세우고 있다"라며 강하게 반발했다.권 대표는 "지난 5월 27일, 제 토지에 40m 깊이로 관정을 파보았으나 물이 나오지 않았고, 그제야 중형 관정 설치를 결정했다"라며 "늑장 대응으로 귀한 시간을 다 허비했고, 행정 절차 때문에 6월 6일에야 설치가 가능해 농사에 가장 중요한 모내기 시기를 사실상 모두 놓치게 됐다"라고 분통을 터뜨렸다.특히, 그동안 관정 없이도 개울물, 산골 물, 터널 유출수, 샘물 등 주어진 자연 수원을 이용해 자유롭게 농사를 지어온 주민들은 쌍용건설이 내부 규정이라는 이유로 대책에서 제외해 속수무책인 상태다.주민들은 세종시가 더 이상 방관해서는 안 된다며 강력한 행정 개입을 요구하고 있다. 이들이 요구하는 사항은 ▲전문기관을 통한 정밀 지질·수문 조사 ▲원상복구 수준의 물 공급 보장(급수차 운영 및 대형 관정 개발) ▲환경영향평가 재조사 ▲세종시·시공사·주민대표 간 공식 협의체 구성 및 현장 청문회 개최다.주민들은 이번 사태가 단순한 가뭄이 아닌 지하 터널 공사와 직결된 문제라고 보고, 마을의 생존권을 지키기 위해 모든 행정적·법적 대응을 하겠다는 방침이다.