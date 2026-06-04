"밭 일구고 배로 호수 건넌" 50년의 세월을 듣다

▲운정리 장재마을 전망대의 풍경, 자라섬(점등)과 호수 건너 고재마을 산줄기 (자라섬과 장재마을의 연결 산능선이 호수에 잠겨 있다.) (2026.05.06.) ⓒ 이완우 관련사진보기