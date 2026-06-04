"밭 일구고 배로 호수 건넌" 50년의 세월을 듣다

지난 2일 이른 아침, 전북 임실 섬진강 옥정호 남쪽의 호숫가에 한 농가만 있는 외딴 마을을 찾아갔다. 강진터미널에서 섬진강댐을 지나 수방리까지 이어지는 길은 12km 남짓이었다. 수방산(632m)에서 북쪽으로 호수에 1.3km 뻗어내린 산줄기의 동편으로 수암마을을 거치는 소로(小路) 1.6km는 걸어서 갔다.
옥정호 자라섬의 풍경이 가깝게 한눈에 들어왔다. 길가 풀숲에는 가시엉겅퀴가 여기저기 피어있었다. 옥정호 수위가 낮아져서 왼쪽의 장재마을에서 호수 가운데의 자라섬까지 능선이 연결된 호수의 풍경이 멀리서 보였다.
기자는 지난 5월 초순에 옥정호의 절경 8곳을 찾아보았다. 이때 운암면 운정리의 호수 풍경과 자라섬을 '별도고적(鼈島孤寂), 호수 위에 외롭고 고요한 자라섬'으로 묘사하였다. 지난 5월 초순에는 장재마을 산줄기에서 자라섬으로 이어지는 능선이 대부분 물에 잠겨 있었다(관련기사: 23km 물길에 새겨진 절경, '섬진강 옥정호 8경'을 가다
).
수방산 산줄기가 옥정호에 닿은 호숫가 외딴 집에 송순문씨가 살고 있다. 1965년 섬진강댐 완공으로 운암강이 호수가 되자 그는 수몰민이 되었다. 서해안의 계화도로 이주했다가 고향으로 돌아왔다. 길이 없어서 범어마을에서 배를 타고 건너는 이곳 호숫가 황무지에 혼자 터를 잡았다. 이후 50년 가까이 이곳에서 농사를 지으며 살아왔다.
배를 저어 오가던 마을
송순문씨의 농가에 도착하니 예초기를 손질하고 있었다. 팔순 초반의 송순문·신이순씨 부부가 반갑게 맞아주었다. 물이 출렁이는 호숫가의 이 마을은 산에서 흘러내리는 개울이 없었다. 호숫가 척박한 밭의 농작물에 물을 주려고 드럼통을 땅에 묻어 빗물을 모으고 있었다. 집 앞의 호수를 가리키며 송순문씨가 말했다.
"저 앞 호수 물속에 고재마을이 있었어요. 나는 호수 건너편 범어리에 살다가, 마을이 수몰되고 아무도 살지 않은 이곳 산기슭의 황무지를 개간하여 농사지었지요."
"어릴 때(1940년대 말~1950년대 초) 범어리에 살면서 금기국민학교를 다녔어요. 그때는 학생 수가 많아서 400명 정도 되었지요. 장재골로 걸어가서, 배를 타고 운암으로 또 걸어서 금기리 학교로 갔지요. 학교 가는 길이 이십리가 넘었어요. 이곳 고재마을 아이들은 배를 타고 장재골로 가서, 우리랑 함께 갔지요."
호숫가의 선착장으로 내려갔다. 물결 위에 지붕을 얹은 나룻배 한 척이 닻줄에 매여 바람에 흔들리고, 그 옆에 물이 빠져 드러난 흙바닥과 거친 바위 틈에 작은 나룻배 한 척이 비스듬히 머물렀다.
호수 건너 성옥산 자락에 범어마을이 보였다. 범어마을은 송순문·신이순씨 부부가 헤아릴 수도 없이 배를 저어 오가던 마을이었다. 고재마을에서 범어마을까지 약 800m의 호수는 나룻배로 세상을 연결하는 유일한 길이었다. 신이순씨는 혼자 나룻배를 저어서 범어마을로 마실 가는 게 즐거움이었다.
이곳 운정리는 S자 형태로 흐르는 감입곡류 운암강을 사이에 두고 강가 구릉지에 여러 마을이 있었다.
"운정리에 운암강 따라 다섯 마을이 있었어요. 점등에 20가구, 장재골에 25가구, 범어리마을에 25가구, 수암마을에 5가구, 고재마을(안고재, 밧고재)에 20가구 정도가 살았어요. 수암마을에는 얼마 전까지 나와 같은 처지로 산기슭에 밭을 일구며 살던 한 가구가 있었지요."
정읍 성옥산(388m) 자락이 호남정맥을 이루며 약 4km 운암강으로 뻗어내려 자라섬이 되었다. 옥정호 자라섬이라고 불리는 지형이 점등이었고, 이곳의 점등마을이 수몰되었다는 이야기를 송순문씨에게 처음 들었다.
송순문씨가 범어리마을과 장재마을 사이의 호숫가를 가리키며 굴등이라고 하였다. 옛 운암댐의 운암발전소 취수구 위치에 콘크리트 구조물이 희미하게 보였다.
호남정맥 성옥산 산기슭의 옥정호 호숫가에 일제강점기인 1925년부터 1929년에 걸쳐, 운암댐(운암제)의 건설 목적이자 핵심 시설인 취수 도수터널(운암터널, 길이 759m)이 축조 되었다. 1931년에는 이 굴등 도수터널이 방류하는 정읍 산외면 팽나무정 지점에 운암수력발전소가 준공되었다. 이곳 취수구를 통해 옥정호의 물은 호남정맥 넘어 동진강 유역 호남평야로 흘렀다.
1965년 운암댐 하류에 운암댐보다 더 높고 거대한 규모의 '섬진강 다목적댐'이 준공되었다. 운암댐과 취수탑, 수십 개의 강변 마을이 물속에 잠겼다. 관련 연구에 따르면, 1965년 섬진강댐 건설로 약 2780여 세대가 수몰민이 되었으며, 그 인구는 약 1만 5000명 안팎으로 추정된다고 한다.
고향과 논밭을 잃은 실향민들은 계화도나 타지로 흩어져야 했다. 굴등 취수탑은 물속에 잠겨서도 도수 터널로 물을 보내는 역할을 계속하였다.
"저 건너 굴등에 운암발전소 취수구가 보이죠. 취수구가 위에서 아래로 네 개가 있는데, 위에서부터 물을 내보냈어요. 아래 취수구는 물이 차갑거든요. 내가 저곳에서 수문을 열고 닫는 일을 20년 동안 했어요."
운암발전소가 1985년에 폐쇄되어 발전은 중지했지만, 송순문씨는 굴등 취수구에서 정읍 산외면 종산리 팽나무정마을 방류구로 농업용수를 송출했다고 한다. 가뭄이나 영농기 방류로 옥정호의 수위가 크게 낮아지며, 굴등 취수구와 옛 운암댐의 흔적이 호수 위로 모습을 드러낸다.
송순문씨는 약 20년 전까지 고재 선착장에서 나룻배를 타고 굴등 취수구까지 오가며 수문 관리 업무를 맡았다고 했다. 고재 선착장에서 굴등 취수구까지 호수 약 900m 거리는 20분이면 도착하였다. 그는 20년 세월을 굴등 취수구의 수문을 열고 닫았다.
엉겅퀴가 지천으로 피어있는 곳
송순문씨는 옥정호에서 낚시배를 몰면서 하운암에서 낚시꾼들을 고재마을 호숫가 낚시터로 안내하던 활기차던 시절을 이야기하였다.
"이 호수에서 낚시할 때, 저기 우리 배가 있는 곳에 앉을 데가 없을 정도로 낚시꾼이 많았어요. 호수에도 물 반 고기 반이라고 했을 정도였어요. 저쪽 금기리 앞은 물론 호수 전체에 물고기가 많았어요. 그런데 옥정호가 수자원 보호구역으로 지정되었어요. 옥정호에 베스가 퍼지면서 물고기를 이제 보기 힘들어요."
1년 내내 쉴 틈 없는 농가의 귀한 일손을 더는 뺏을 수 없어, 기자는 일어서며 다시 찾아와 못다 한 이야기를 듣기로 기약했다. 송순문씨가 미소 지으며 말했다. 그는 "이곳에서 밭 일구고 배로 호수 건너며, 덤벙덤벙 지나다 보니 이렇게 50년 세월이 흘러갔네요"라며 지나온 삶을 담담하게 회고하였다.
고재마을 외딴집을 떠났다. 서편의 임도 2km를 걸어서 나오는데, 임도에서 산봉우리 쪽으로는 소나무 숲이 우거지고, 호수 쪽으로는 푸른 활엽수 사이로 호수가 보였다.
농촌의 논밭 둑이나 산길에서 이제 쉽게 볼 수 없는 엉겅퀴가 옥정호 호숫가의 풀숲에는 지천으로 피어 있었고, 나비들이 날아다니고 있었다.
전망대에서 바라본 고재마을은 호수 건너 가까운 곳에 있었다. 그러나 차량으로는 강진면과 섬진강댐을 거쳐 다시 임도로 들어가야 했다. 옥정호 고재마을 외딴집은 멀었다. 송씨 부부는 지금도 호수 건너 범어마을을 오갈 때 배를 이용한다고 했다.