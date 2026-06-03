이 대통령 "한국, 선도국 넘어 핵심국가 가능... 일꾼 잘 골라야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=설승은 기자) 이재명 대통령은 3일 "앞으로 대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것"이라고 강조했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 부패 사건을 신고한 국민에 역대 최고 보상금인 20억원을 지급했다는 국민권익위원회 발표 내용을 공유하고 "공정하고 투명한 룰에 의해 성실하고 능력 있는 사람들이 기회를 가질 수 있게 만드는 것은 기본"이라면서 이같이 말했다.이 대통령은 "개인이든 기업이든 정부든, 부정부패를 신고하면 그 회수가액의 20∼30%를 포상금으로 지급한다"며 "비싸게 팔기 위한 기업 담합을 신고하면 수백, 수천억(원)을 포상금으로 지급한다"고 설명했다.이어 "밀가루 등 담합 과징금이 약 7천억원이니, 관련 회사 임직원(실제 담합에 관여한 경우도 포함)이 신고했다면 최대 2천억원가량을 포상금으로 지급할 수도 있었다는 말"이라고 부연했다.이 대통령은 "부동산투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다"고 언급했다.그러면서 "얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다"면서 "단, 투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면"이라고 덧붙였다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>