"우리 동네 일꾼 뽑으러 아침 일찍 왔죠"... 오전 10시 전국 투표율 11% 돌파, 지난 지선보다 높다

큰사진보기 ▲3일 오전, 고양시 덕양구 효자 제6투표소 입구에서 투표사무원이 유권자를 밝게 맞이하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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오전 10시가 넘어서면서 햇살이 강해졌지만, 유권자들의 발걸음은 지칠 줄 몰랐다. 제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일, 고양시 전역의 투표소는 아침 일찍부터 소중한 참정권을 행사하려는 시민들로 활기를 띠었다.중앙선거관리위원회에 따르면, 이날 오전 10시 기준 전국 누적 투표율은 11.0%를 기록했다. 이는 2022년 치러진 제8회 동시지방선거의 동시간대 투표율(8.7%)보다 2.3%포인트(p) 높은 수치다. 풀뿌리 민주주의의 꽃인 지방선거에 대한 유권자들의 높아진 관심이 수치로 증명되고 있는 셈이다.기자가 직접 찾은 고양시 덕양구 효자 제6투표소는 이른 아침부터 주민들의 발길이 끊이지 않았다. 투표사무원들은 입구에서부터 밝은 미소로 시민들을 맞이하며 원활한 투표 진행을 도왔다.투표소 입구에는 노약자, 장애인, 임산부 등 교통약자를 위한 유모차 및 휠체어 이동 공간이 확보되어 있었고, 청각장애인 유권자를 위한 '영상통화 수어통역 안내문'도 눈에 띄게 부착되어 있었다. 누구나 소외됨 없이 참정권을 행사할 수 있도록 배려한 모습이 인상적이었다.주민들은 안내에 따라 거리를 유지하며 차분하게 대기한 후 기표소로 향했다. 반바지와 티셔츠 등 가벼운 옷차림으로 가족과 함께 투표소를 찾은 시민들도 많았다.총 92만 3622명의 유권자를 보유한 고양시 역시 시간이 갈수록 투표율이 가파르게 상승하며 오전 10시를 기점으로 3개 구 모두 투표율 10%대에 안착했다.고양시 구별 투표율은 덕양구가 10.3%로 가장 높은 참여율을 보이며 오전 9시에 이어 여전히 고양시 내에서 투표 열기를 주도하고 있다. 이어 일산동구와 일산서구 역시 각각 10.0%를 기록하며 지역 전반적으로 고른 참여 추세를 보이고 있다.투표를 마치고 나오는 시민들의 표정은 홀가분해 보이면서도 진지했다.지축동에 거주하는 40대 김아무개씨는 "우리 동네를 위해 일할 사람을 뽑는 선거인만큼, 후보들의 공약을 꼼꼼하게 따져보고 투표했다"며 "새로운 당선인이 고양시의 교통과 보육 문제 해결에 힘써줬으면 좋겠다"고 말했다.출근 전 투표를 마쳤다는 30대 직장인 이아무개씨는 "지난 선거 때보다 주변 친구들이 이번 투표에 관심이 더 많은 것 같다"며 "우리 삶에 직접적인 영향을 미치는 선거인만큼 한 표 한 표가 중요하다고 생각한다"고 소감을 밝혔다.선관위는 점심시간 등 낮 시간대로 접어들며 투표소를 찾는 유권자가 더욱 늘어날 것으로 예상하고 있다. 오전의 뜨거운 열기가 최종 투표율에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다. 제9회 전국동시지방선거 본투표는 이날 오후 6시까지 지정된 투표소에서 진행된다.