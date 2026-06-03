서소문 고가차도 사고 후, 충남도 '철거작업 사전 검토제' 도입

큰사진보기 ▲충남도청 ⓒ 이재환 관련사진보기

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지난 달 26일 서울 서소문 고가차도 철거 공사 과정에서 상부 구조물 붕괴로 인명피해가 발생한 가운데, 충남도가 철거 공사의 안전을 담보하기 위해 '철거 작업계획 사전검토제'를 시행한다고 발표했다.충남도 건설본부는 3일 "건축과 도로 및 하천 시설물 철거 공사의 안전성 강화를 위해 '작업계획 사전검토제'를 도입·시행한다"고 밝혔다. 철거 공사시 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 예방하겠다는 것이다.충남도 건설본부는 "기존에는 시공사와 감리사가 철거 전 사전조사 및 작업계획서를 작성하면 가시설 설치 확인 후 곧바로 해체 작업에 착수했다"며 "철거 작업 전 단계에서 발주처인 충남도가 사전 검토하는 단계를 추가했다"고 밝혔다.도 건설본부는 자체 '기술자문위원회'를 적극 활용해 건설 분야 전문가들의 면밀한 자문과 검토를 거칠 예정이다. 또 현장별 여건을 고려한 '안전 작업계획'을 수립할 방침이다.중점 검토 사항은 ▲해체 방법 및 순서도면 ▲가설·방호설비 설치 계획 ▲사업장 내 연락방법 ▲해체작업용 기계·기구 계획 등이다.