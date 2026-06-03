"내 삶을 바꿀 시장은 누구?"... 화정역 광장 달군 3인 3색 마지막 유세

큰사진보기 ▲2일 오후 화정역 광장에서 대규모 집중유세를 펼치고 있는 더불어민주당 민경선 고양시장 후보. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양시장 후보의 유세를 응원하기 위해 많은 고양시민들이 화정역 광장에 모였다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2일 저녁 화정역 광장에서 '승리기원 기념식'을 열고 지지자들에게 인사하는 국민의힘 이동환 후보. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲화정역 광장에 모인 시민들의 모습. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 저녁 화정역 광장 집중유세에서 마이크를 잡고 시민들에게 지지를 호소하는 송영주 고양시장 후보. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당 송영주 후보와 장영학, 전민선, 윤행연 시의원 후보, 지지자들이 화정역 광장에 모여 정치교체를 다짐하고 있다 ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

6·3 지방선거를 단 하루 앞둔 2일 저녁, 고양시 화정역 광장은 파란색, 빨간색, 하늘색 물결로 뒤덮였다. 퇴근길 시민들의 발걸음이 끊이지 않는 이곳에서 더불어민주당 민경선, 국민의힘 이동환, 진보당 송영주 고양시장 후보(기호순)는 각자의 선거운동원 및 지지자들과 함께 마지막 총력 유세를 펼쳤다.확성기를 통해 울려 퍼지는 로고송과 지지자들의 연호 속에서도 세 후보가 던지는 메시지는 명확하게 달랐다. '소통과 심판'을 내세운 민경선 후보, '시정 연속성과 완성'을 강조한 이동환 후보, '양당 심판과 대안'을 외친 송영주 후보의 유세 현장을 직접 담았다.가장 먼저 대규모 인파를 동원한 쪽은 더불어민주당 민경선 후보였다. 오후 6시부터 시작된 유세에는 캠프 관계자와 지지자 등 500여 명이 운집했다. 축제 분위기를 자제하고 최근 발생한 대전 유성구 폭발 사고 희생자들을 추모하는 묵념으로 엄숙하게 시작된 점이 눈에 띄었다.현장에는 상임선대위원장을 맡은 김성회, 한준호, 이기헌 국회의원을 비롯해 당내 경선에서 경쟁했던 8명의 후보군이 공동선대위원장 자격으로 총출동해 '원팀'의 결속력을 보였다.단상에 오른 민경선 후보는 현 고양시정의 불통을 강하게 비판하며 약속의 이행을 다짐했다. 민 후보는 "시장실을 1층으로 낮추고, 시정회의 생중계와 분기별 타운홀미팅을 통해 시민과의 소통을 시정의 최우선 순위로 두겠다"고 목소리를 높였다.이어 유권자들을 향해 "6월 3일 내일은 고양시를 확실하게 변화시킬 본선 투표일"이라며 "가족과 이웃, 지인들이 투표에 참여해야 무능 행정을 심판하고 이길 수 있다. 정무·정책·행정 능력을 모두 검증받은 유일한 후보로서, 이재명처럼 혁신하고 결과는 민경선답게 책임지겠다"고 강력히 호소했다.국민의힘 이동환 후보 역시 같은 날 저녁 화정역 광장에서 '승리기원 기념식'을 열었다. 강현석 전 고양시장과 김태원 전 국회의원 등이 유세차에 올라 이 후보에게 힘을 보탰다.마이크를 잡은 이 후보는 거리에 모인 시민들을 향해 고개를 숙이는 것으로 연설을 시작했다. 이 후보는 "선거운동 기간 동안 유세 소음으로 불편을 겪으셨을 시민 여러분께도 다시 한 번 감사드린다"며 현장 시민들을 다독였다.이어 이 후보는 지난 민주당 소속 전임 시장들의 시정을 겨냥하며 자신이 이뤄낸 성과를 부각하는 데 집중했다.그는 "고양시는 지난 민주당 시장 12년 동안 대기업 하나 들어서지 못했고, 아파트와 오피스텔만 늘어난 베드타운이 됐다"고 지적하며 , "저는 4년 전 시장이 된 뒤 잃어버린 12년을 되찾고, 고양을 글로벌 자족도시로 만들기 위해 쉼 없이 달려왔다"고 말했다.또한 "경기북부 최초의 경제자유구역 후보지 선정, 벤처기업육성촉진지구 지정, 교육발전특구 시범지역 지정은 과거에는 상상하기 어려웠던 일"이라고 자평하며 , "내일 투표장에 꼭 가셔서 고양의 새로운 시작을 계속 이어갈 수 있도록 해 달라. 고양에서 압도적으로 승리할 수 있도록 힘을 모아 달라. 이동환이 고양의 완성을 보여드리겠다"며 표심을 자극했다.양대 정당의 틈바구니 속에서 진보당 송영주 후보의 유세 열기도 뜨거웠다. 고양빛의연대 등 시민사회단체와 연대한 송 후보 캠프는 당원들의 일사불란한 율동과 함께 거리를 지나는 시민들의 눈길을 사로잡았다.마이크를 잡은 송영주 후보의 발언은 거침이 없었다. 송 후보는 거대 양당 모두를 비판하며 제3의 선택지가 필요함을 역설했다.그는 "내란청산, 사회대개혁 실현이라는 꿈을 진보당과 함께 현실로 만들어달라"며 "국민의힘에는 책임을 묻고, 민주당을 넘어서는 민생대안의 정당이 되겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.함께 출마한 시의원 후보들도 절박함을 토로했다. 장영학 시의원 후보는 "건설현장에서 정직하게 땀 흘려 일한 만큼, 고양시의회에서 오직 주민만을 위해 일하겠다"고 약속했고 , 전민선 후보는 "34명의 고양시의원 중 단 한 명의 진보당 시의원이 필요하다"며 호소했다. 송 후보는 자정 무렵 화정역 막차를 타고 귀가하는 시민들에게 인사를 건네는 것으로 선거운동을 마쳤다.광장 주변에서 만난 유권자들의 표정은 사뭇 진지했다. 요란한 유세 소리 속에서도 시민들은 각 후보의 공약집을 살펴보거나 발언을 묵묵히 경청하고 있었다.퇴근길에 화정역을 나섰다는 40대 직장인 박아무개씨는 기자와의 인터뷰에서 "여당은 여당대로, 야당은 야당대로 자기들 말이 다 맞다고 하지만, 정작 서민들의 팍팍한 삶이 얼마나 나아질지는 의문"이라며 "누가 시장이 되든 1기 신도시 재건축 문제와 출퇴근 교통지옥 만큼은 확실히 해결해줄 사람을 고를 것"이라고 말했다.현장을 지켜보던 20대 대학생 최아무개씨 역시 "세 캠프 모두 분위기가 대단하지만, 결국 투표소 안에서는 내 삶과 가장 맞닿아 있는 공약을 낸 후보를 찍을 것"이라고 전했다.13일간의 치열했던 선거운동은 끝이 났다. 이제 고양시의 미래 4년은 오늘(3일) 투표소로 향하는 108만 고양특례시민들의 손끝에 달렸다.