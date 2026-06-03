논산시장 선거전 마무리… 오인환 "화합"-백성현 "성과"

큰사진보기 ▲(좌) 더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 2일 선거운동 마지막 날 논산지역 아파트 단지 인근 주요 사거리에서 지지자들과 함께 시민들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다. (우) 국민의힘 백성현 논산시장 후보가 같은 날 백제병원 사거리에서 논산지역 시·도의원 후보들과 마지막 집중유세를 펼치며 지지를 당부하고 있다. 13일간의 공식 선거운동은 이날 자정 종료됐다. (사진 각 캠프제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

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6·3 지방선거 논산시장 선거에 출마한 오인환 더불어민주당 후보와 백성현 국민의힘 후보가 2일 각각 마지막 선거운동을 마무리하며 시민들에게 지지를 호소했다.13일간 이어진 공식 선거운동은 이날 자정을 끝으로 막을 내렸다. 두 후보는 선거 막판까지 시내 곳곳을 누비며 표심 잡기에 나섰지만, 마지막 유세의 방식과 메시지는 뚜렷한 차이를 보였다.오인환 후보는 전날 대전 한화에어로스페이스 사업장에서 발생한 사고를 고려해 예정됐던 집중유세를 취소하고 개별 유세 중심으로 선거운동을 진행했다. 오 후보는 시내 중심가를 돌며 시민들과 직접 인사를 나누는 방식으로 마지막 지지를 호소했다.반면 백성현 후보는 이날 오후 백제병원 사거리에서 마지막 집중유세를 열고 민선 8기 시정 성과와 향후 비전을 설명하며 재선 지지를 요청했다.양측이 선거운동 마지막 날 내놓은 메시지 역시 대조적이었다.오인환 후보는 페이스북을 통해 "갈등·불안·불통·구태 정치와 단절해야 한다"며 "논산의 미래를 위해서는 일 잘하는 이재명 정부의 집권여당 시장이 필요하다"고 밝혔다. 중앙정부와의 협력을 통해 지역 발전을 이끌 적임자임을 강조하며 정권과의 연계성을 전면에 내세웠다.또 "투표해야 세상이 바뀐다"며 적극적인 투표 참여를 호소했다.오 후보 캠프는 별도 논평을 통해 선거 막판 논란이 된 백성현 후보의 SNS 발언을 정면 비판했다.캠프는 백 후보가 최근 SNS에 올린 "이번 선거가 끝난 후 누군가는 논산을 떠나야 한다"는 표현을 문제 삼으며 "시민을 편 가르고 갈라치는 정치"라고 주장했다. 특히 논산에 정착해 살아가는 시민들을 '진짜 시민'과 '가짜 시민'으로 나누는 듯한 인식을 드러냈다며 강하게 반발했다.그러면서 "선거는 시민의 출신을 가리는 검문소가 아니라 논산을 더 살기 좋은 곳으로 만들 일꾼을 뽑는 과정"이라며 선거 이후 화합과 통합을 강조했다.반면 백성현 후보는 마지막 유세와 SNS 메시지에서 민선 8기 성과와 시정 연속성에 방점을 찍었다.백 후보는 "이번 선거는 시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 논산의 미래를 결정하는 선거"라며 "성과와 결과로 검증된 길을 이어갈 것인지 선택해 달라"고 말했다.그는 국방국가산업단지 조성, 기회발전특구 지정, 기업 유치, 재난안전예산 확보, 세계딸기산업엑스포 추진 등을 주요 성과로 제시하며 "지난 4년은 변화의 시작이었다면 앞으로의 4년은 그 결실을 맺는 시간"이라고 강조했다.SNS에서도 같은 기조를 이어갔다.백 후보는 "국방국가산업단지와 기업 투자, 국비 확보는 누군가 대신 해준 것이 아니라 공직자들과 함께 중앙정부를 설득하며 직접 만들어낸 결과"라며 행정 경험과 추진력을 부각했다.또 "정치는 철학과 정책, 그리고 성과로 평가받아야 한다"며 상대 진영이 제기한 각종 공세를 우회적으로 비판했다.선거 막판까지 이어진 두 후보의 메시지를 종합하면 오 후보는 '정권 협력론'과 '화합·통합'을, 백 후보는 '성과론'과 '미래 완성론'을 각각 전면에 내세운 것으로 분석된다. 오 후보가 중앙정부와의 협력을 통한 변화와 정치 교체를 강조했다면, 백 후보는 지난 4년간의 시정 성과를 바탕으로 연속성과 안정성을 호소한 셈이다.한편 논산시장 선거는 3일 본투표를 통해 최종 승부가 가려진다. 13일간 이어진 선거운동이 마무리되면서 이제 선택은 유권자의 몫으로 넘어갔다. 시민들은 투표소에서 향후 4년간 논산시를 이끌 적임자를 결정하게 된다.#논산시장선거 #논산시 #6_3지방선거 #지방선거 #오인환 #백성현 #논산표심 #논산정치 #충남선거 #논산미래 #유권자의선택 #투표참여 #선거현장 #지역정치 #선거운동마감 #본투표 #민주주의 #한표의힘