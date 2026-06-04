[반론] 독일·프랑스도 청년 극우화... 이래도 교과서 탓이라고?

이 글은 지난 오마이뉴스 5월 26일 자 기사 "[반론] 1020세대의 극우화 경향은 낡은 교과서 탓이 맞습니다"에 대한 재반론 글임을 밝힙니다. 오마이뉴스는 교육에 관한 독자 여러분의 다양한 의견을 기다립니다.

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