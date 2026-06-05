역대 대통령의 운동, 그 긴장의 시간들

큰사진보기 ▲김영삼 대통령이 1993년 7월 11일 빌 클린턴 미국 대통령과 청와대 녹지원에서 조깅을 하고 있다. ⓒ 대통령기록관 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영삼 대통령이 1996년 9월 남미 순방 중에 아침 조깅을 마친 뒤 현지 경호 관계자를 격려하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전두환 대통령이 1983년 6월 승마를 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲노태우 대통령이 1992년 8월 서울 근교의 골프장에서 스트레칭을 하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲노무현 대통령이 2003년 5월 청와대 연무관 체력관리실 운동기구에 앉아 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 2023년 프로야구 개막전 시구를 위해 마운드에 올랐다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

김영삼이 자신의 정치적 상징이기도 했던 조깅을 1997년 4월, 30여 년 만에 중단한 일은 하나의 '사건'으로 받아들여졌다. 청와대 입성 이후에 김영삼은 매일 새벽 5시 30분이면 어김없이 녹지원 일대에 조성된 전용 조깅 트랙(265m)을 15바퀴 안팎 달렸다. 약 4km에 이르는 이 코스는 그의 규율과 체력을 상징하는 일상이었다. 때로는 외국 정상과 함께 조깅을 하기도 했다. 1993년 7월 빌 클린턴 미국 대통령이 방한했을 때 두 정상은 새벽 6시 청와대 조깅 코스를 함께 달렸다. 서로 다른 페이스로 인해 난처한 상황도 있었지만, 김영삼은 훗날 "클린턴에게 지지 않으려고 이를 악물고 달렸다"고 회고했다.그의 조깅은 해외 순방 중에도 멈추지 않았다. 미국 워싱턴에서는 비밀경호국 요원들이 배치된 조지타운대학교 인근 코스를 달렸고, 일본 오사카에서도 새벽 조깅을 이어갔다. 그러나 이러한 일정은 철저한 사전 준비 없이는 불가능한 일이었다.1995년 8월 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방문한 오사카에서는 양국 경호기관 간 협의로 안정적인 조깅 코스를 확보하는 데 어려움이 있었다. 결국 현지 공원 일대에 경호 인력을 분산 배치해 일종의 '가상 코스'를 설정한 뒤 조깅을 진행해야 했다. 다만, 갑작스럽게 내린 비로 인해 예정된 코스를 끝까지 소화하지는 못했다.대통령이 몸을 움직이는 순간, 국가는 함께 움직인다. 운동은 겉으로는 체력 단련을 위한 사적 일상처럼 보이지만, 대통령에게 그것은 전혀 다른 의미를 갖는다. 경호의 시선에서 이는 권력의 노출을 관리해야 하는 고난도의 작전 시간에 가깝다. 장시간에 걸친 외부 노출, 예측 가능한 동선, 군중과의 접촉 가능성, 지형적 변수 등까지 복합적으로 작용하는 상황이기 때문이다. 대통령의 호흡이 거칠어질수록 경호의 긴장도는 더욱 높아진다. 숨이 가빠질수록 이동 동선은 길어지고, 심박이 빨라질수록 경계 범위는 확장된다. 이러한 맥락에서 역대 대통령들의 운동사는 곧 대한민국 경호 체계의 진화 과정을 보여주는 단면이라 할 수 있다.역대 대통령들의 운동은 여러 상징적 의미를 내포하고 이었다. 10·26 사태 직후 박정희의 침실을 확인한 한 목격자의 증언에 따르면, 그곳에는 침대와 안경만이 아니라 검도용 죽도까지 놓여 있었다고 한다. 그는 일본 육사 생도 시절 검도를 익힌 것으로 알려져 있으나, 대구사범학교 재학 시절부터 이미 수련을 시작했다는 증언도 있다.1960년대 육군사관학교 체육 교관이었던 검도 8단 김춘경이 박정희를 지도했다는 이야기가 전해지지만, 이를 뒷받침하는 공식 기록은 확인되지 않는다. 한편, 무술에 능했던 차지철이 검도 3단의 실력을 갖추고 있었던 것으로 알려져 있으나, 두 사람이 실제로 대련을 했다는 기록 역시 발견되지 않는다. 다만 1970년대 경호실에서 검도가 공격성, 결단력, 기세를 중시하는 상징적 종목으로 자리 잡았다는 점은 분명한 사실로 평가된다.박정희 이후 군 출신 대통령들의 새벽은 군인의 리듬 위에서 시작되었다. 규칙적인 기상과 절제된 식사, 빈틈없이 조직된 하루는 곧 통치 방식의 은유이기도 했다. 그러나 경호의 관점에서 이러한 규칙성은 양날의 성격을 지녔다. 고정된 동선과 반복되는 일정은 관리의 효율성을 높이는 동시에, 외부에 의해 학습될 경우, 위해 시도의 단서로 작용할 수 있기 때문이다.이에 따라 경호는 겉으로 드러나지 않는 방식으로 이동 패턴을 교란하는 전략을 병행해야 했다. 골프장에서도 출입구는 엄격히 제한되었고, 고지대는 선제적으로 확보되었다. 비상 상황에 대비한 대체 동선도 은밀히 준비되었다. 대통령이 한 걸음을 내디딜 때마다 경호는 그보다 앞선 단계에서 위험을 예측하고 대응을 설계하고 있었다.박정희의 검도 활동에 대한 기록은 많지 않지만, 골프와 관련된 증언은 비교적 풍부하다. 그는 골프장에서 자연을 체감하며 휴식을 취하는 것을 선호했던 것으로 전해진다. 특히 사전에 동반자를 구성하기보다, 현장에서 그날 골프장을 찾은 인물들의 명단을 확인한 뒤 지인을 중심으로 라운딩을 구성하는 방식을 즐겼다.박정희 정부 시절 재무장관을 지낸 김용환은 "골프장에 도착해 당일 방문자 명단을 살펴본 뒤 아는 사람을 찾아 동반자를 정하는 방식을 선호했다"고 회고한 바 있다. 이처럼 사전에 동반자의 신원을 확정하기 어려운 상황에서도, 경호 요원들은 무선망을 통해 즉각적인 신원 확인을 수행하며 잠재적 위험에 대비했다.군 출신 대통령들에게 공통적으로 나타난 스포츠는 테니스와 골프였다. 전두환이 테니스에 무게를 두었다면, 노태우는 골프를 선호했다. 이들에게 테니스는 단순한 운동을 넘어 사교와 위계질서가 작동하는 공간이었고, 철저히 선별된 인물만 출입이 허용되는 일종의 '통제구역'이었다. 그런 점에서 테니스 코트는 또 하나의 전장과도 같았다. 공이 네트를 넘는 순간에도 시선은 코트 밖을 훑었고, 마주 선 상대보다 보이지 않는 사각지대가 더 중요한 감시 대상이었다. 라켓이 허공을 가르는 동안 옥상과 창문, 출입구와 통로는 엄격히 통제되었다. 경기가 길어질수록 노출 시간은 늘어났고, 이에 비례해 경호의 긴장도 더욱 고조되었다. 이들에게 운동은 휴식이 아니라 긴장의 또 다른 형태였다.경호 관점에서 테니스는 비교적 관리가 수월한 종목이었다. 공간이 제한적이고 출입 인원이 통제되며 동선이 단순하기 때문이다. 반면, 골프는 전혀 다른 차원의 과제를 제시했다. 광범위한 야외 공간에서 이루어지는 골프는 그 자체로 가장 정치적인 스포츠라 할 수 있었다. 수 킬로미터에 이르는 코스와 숲, 언덕, 벙커, 연못 등 복합적인 지형은 경호 부담을 가중시키는 요소였다. 대통령이 카트를 타고 이동하는 동안 경호 범위는 지속적으로 확장될 수밖에 없었고, 반나절에 걸친 라운딩 내내 대통령은 광활한 공간에 노출되었다. 이에 따라 경호팀은 코스를 세분화해 지도처럼 구획하고, 티박스와 그린, 수풀과 고저차마다 책임 구역을 설정하는 방식으로 대응해야 했다.군사정권 시절 골프는 단순한 스포츠를 넘어 권력 엘리트들의 비공식 회의 공간으로 기능했다. 페어웨이 위에서 오가는 대화는 기록으로 남지 않았지만, 정책의 방향과 인사의 윤곽을 그린 위에서 가닥 잡았을 가능성은 충분하다. 동반 라운딩에는 군 인맥을 비롯해 정·재계 주요 인사들이 참여했으며, 특히 재계 총수급 인사들의 합류는 권력 네트워크형 사교 집단을 형성하는 계기가 되었다.골프장은 권력 핵심부가 재계와 접촉하는 통로이자, 정치자금과 관련된 인간관계를 형성하는 촉매 공간으로 활용되었을 개연성이 크다. 대통령이 스윙을 준비하거나 페어웨이를 이동하는 동안 경호가 주변 반경을 조용히 통제했던 것도 이러한 맥락과 무관하지 않았다.전두환과 노태우는 모두 퇴임 이후에도 골프를 지속적으로 즐긴 것으로 알려져 있다. 전두환은 언론 인터뷰에서 "재임 중에는 경호 문제로 골프를 자제했지만, 퇴임 후에는 주 1회 정도 즐기고 있다"고 밝힌 바 있다. 그러나 2010년대 들어 추징금 및 세금 미납 논란이 이어지는 상황에서도 강원도와 경기도 일대 골프장에서 라운딩을 하는 모습이 포착되면서 비판이 제기되었다. 이른바 '공적 책임 논란 속 호화 골프'라는 여론과 함께 과도한 경호에 대한 문제 제기도 뒤따랐다. 특히 2012년 6월, 국가보훈처 소유의 88골프장에서 측근들과 라운딩을 하며 권총으로 무장한 간부급 경찰관 8명으로 구성된 경호팀의 근접 경호를 받은 사실이 알려지며 논란이 확산되기도 했다.김영삼은 새벽 조깅으로 하루를 시작하던 인물이었지만, 70세를 앞두고 의무실장의 권고에 따라 운동 방식을 바꾸었다. 조깅이 무릎 관절에 부담을 줄 수 있다는 판단에서였다. 이후 그는 조깅을 중단하고 청와대 경내 산책으로 일상을 전환했다. 본관에서 업무를 마친 뒤 경내를 걷는 것이 일과가 되었고, 주말에는 배우자 손명순과 함께 산책하며 여유로운 모습을 보이기도 했다. 청와대에는 약 5만 그루에 이르는 나무와 다양한 풀꽃이 자생하며 계절에 따라 풍경을 달리한다. 김영삼은 산책 중 수행 경호관이나 근무 경찰에게 나무와 풀꽃에 관한 질문을 던지곤 했다고 한다. 이에 대비해 수행 근무자들은 산책로 주변 식생 지도를 만들어 암기하는 이색적인 장면이 연출되기도 했다.고령에 더해 신체적 장애를 안고 있었던 김대중에게 운동은 단순한 체력 단련이 아니라 회복의 과정에 가까웠다. 오랜 세월의 고난을 견딘 신체는 세심한 관리가 필요했다. 그의 일상은 실내 보행과 가벼운 스트레칭, 그리고 의료진과 협의해 조정된 일정으로 구성되었다. 이 시기 경호는 외부 위협 대응을 넘어 건강이라는 내부 변수까지 관리해야 하는 새로운 과제를 안게 되었다. 야외 활동이 제한된 상황에서 청와대 내 식물원 부지는 수영장으로 개조되었고, 김대중은 물속 보행으로 운동을 대신했다. 운동 전후에는 맥박과 혈압을 면밀히 확인했고, 응급 상황에 대비한 장비 역시 상시 대기 상태로 유지되었다. 그만큼 경호는 한층 더 정교하고 세밀한 체계로 운영될 수밖에 없었다.청와대에는 상황에 맞춘 이색 시설이 도입되기도 했다. 계단 이용이 어려웠던 김대중의 이동 편의를 위해 곳곳에 슬로프가 설치된 것이다. 이른바 '슬로프 경호'가 구현된 셈이다. 슬로프는 단순한 이동 보조 수단을 넘어, 대통령의 동선을 예측 가능하게 만들고 현장 경호요원이 예비 이동 경로를 확보하는 데 활용되는 중요한 장치였다. 김대중 정부 시절 현장 경호를 수행했던 한 퇴직 경호관은 "대통령의 건강과 체력에 부합하는 경호 환경을 조성하는 것은 기본 임무였다. 이동식 슬로프를 제작해 계단이 있는 행사장에서 이동을 최소화하는 데 활용하기도 했다. 이는 대통령 동선 관리와 대피로 확보에 상당한 도움이 되었다"고 회고했다.노무현과 문재인은 모두 산행을 즐겼다는 점에서 공통점이 있지만, 그 성격에는 분명한 차이가 있었다. 노무현은 특정한 식습관이나 휴식 방식보다는 신체활동을 통해 심리적 균형을 유지하는 유형이었다. 그는 정치적 고비나 심리적 압박이 클 때마다 산에 올라 사고를 정리하곤 했다. 2004년 탄핵안 가결로 직무가 정지된 시기에는 북악산에 올라 '춘래불사춘(春來不似春)'을 인용하며 심경을 드러냈고, 2005년 4·30 재보선에서 여당이 패배한 이후에도 같은 산을 찾아 '마이웨이' 기조를 강조했다. 이어 2007년 5월 19일에는 현직 대통령으로서는 처음으로 광주 무등산을 등반했다. 그가 올랐던 코스는 2016년 11월 13일 '노무현길'로 명명되어 표지석이 설치되기도 했다.산악 지형은 경호 측면에서 가장 통제하기 어려운 공간이다. 고저차는 시야를 분절시키고, 계곡은 통신을 방해한다. 이에 따라 경호는 사전 답사를 통해 이동 경로를 면밀히 점검하고, 주요 지점마다 인력을 배치하며, 일반 등산객의 접근과 동선 교차를 최소화하는 방식으로 구간을 설계하는 것이 일반적이다. 그러나 문재인의 경우는 다소 달랐다. 청와대 출입 기자들과 함께 주말에 북악산을 오를 때는 청와대 후면 코스를 이용해 일반인의 접근이 제한되었지만, 숙정문 일대에서는 마주친 등산객들과 자연스럽게 기념 촬영을 하기도 했다. 주변에서 스마트폰이 일제히 들어 올려지는 상황에서도 근접 경호는 과도하게 개입하지 않고 일정한 반경을 유지했다. 물론 위협 상황에 대비한 장비를 갖춘 요원들이 배치되어 있었지만, 최대한 눈에 띄지 않으면서도 즉각 개입이 가능하도록 운용되었다.이명박의 테니스는 대통령 취임 이전부터 논란의 대상이었다. 2006년 서울시장 재직 당시 남산공원 내 테니스 코트를 장시간 무료로 이용한 사실이 알려지며 이른바 '황제 테니스' 논란이 불거졌다. 청와대 입성 이후에도 그는 테니스를 꾸준히 즐겼다. 취임 초기에는 청와대 인근 코트를 이용했으나 시설 노후화로 인해, 이후에는 경기도 고양시 덕양구 서삼릉길에 위치한 농협대학교 테니스 코트를 주로 사용한 것으로 파악된다. 문제는 퇴근 시간대에 대통령 이동이 이루어진다는 점이었다. 이에 따라 경호팀은 출발 시각을 조정하고 대체 이동 경로를 마련하는 한편, 실시간으로 주변 상황을 분석하며 대응해야 했다. 이처럼 대통령의 운동은 단순한 여가를 넘어, 정교한 상황 관리의 연장선에 놓인 활동이었다.박근혜의 운동은 외부에 거의 알려지지 않았다. 외부 노출은 철저히 제한되었고, 대부분의 활동은 청와대 관저를 중심으로 이루어졌다. 경호 역시 완전한 차단에 가까운 방식을 지향했다. 그의 운동은 외부 공간이 아닌 관저 내부에서 진행되었으며, 탄핵 정국에서 헬스트레이너 출신 윤전추가 제2부속실 행정관으로 근무하며 운동을 보조했다는 사실이 언급되기도 했다. 관저 내에는 이른바 '거울방'이 설치되어 요가나 필라테스와 같은 실내 운동이 이루어졌을 것으로 추정된다. 보이지 않는 것이 곧 안전이라는 전제 아래 운영된 방식이었다. 그러나 이러한 비가시성은 또 다른 의미를 낳았다. 안전은 강화되었지만, 동시에 권력은 점차 고립된 이미지로 인식되기 시작했다.윤석열에게 있어 운동은 건강한 생활습관의 일환이라기보다, 체중 관리라는 현실적 과제를 해결하기 위한 수단으로 언급되는 경우가 많았다. 특히 음주 습관과 복부 비만은 꾸준히 지적되는 요소였으며, 이를 둘러싼 주변의 반응 역시 상징적으로 회자되곤 했다. 용산 참모의 전언에 따르면 김건희 여사가 윤석열에게 "다이어트에 성공하면 1억 원을 주겠다"고 말했을 정도로 체중 감량은 사적인 영역에서도 중요한 과제로 인식되었던 것으로 보인다. 이러한 맥락 속에서 관저 내 스크린 골프 시설과 용산 인근의 스크린 야구장 설치는 단순한 여가 차원을 넘어, 제한된 공간 안에서 이루어지는 선택적 신체활동의 일환으로 이해될 여지가 있다.이와 같은 운동 방식은 일반적인 자기관리 이미지와는 다소 결을 달리한다. 외부와 단절된 관저라는 특수한 공간에서 이루어지는 활동은 개인적 취미와 신체 관리가 결합된 형태이면서도, 동시에 소수 중심의 폐쇄적 생활 양식을 반영하는 측면이 있다. 골프가 외교적 교류, 특히 트럼프와의 관계 설정을 위한 상징적 행위로 해석되기도 하지만, 그 이면에 놓인 다양한 맥락 역시 단정적으로 배제하기는 어렵다. 나아가 용산 집무실과 한남동 관저에 마련된 사우나 시설 역시 운동 이후의 회복 공간인지, 혹은 일상적 피로와 숙취를 해소하기 위한 장치인지 경계가 모호한 채 기능하고 있었을 가능성을 시사한다.대통령의 운동은 단순한 체력 단련의 차원을 넘어서는 행위였다. 그것은 짧은 휴식의 시간이면서도, 동시에 경호 체계의 긴장이 미세하게 작동하는 특수한 시간이었다. 공식 행사장은 동선과 규칙, 위계가 명확하게 설정된 공간이지만, 운동이 이루어지는 장소는 사적 영역과 공적 책임이 교차하며 경계가 흐려지는 지점에 놓여 있다. 이 때문에 대통령의 움직임 하나하나는 일상의 일부이면서도 곧바로 통제와 보호의 대상이 되었고, 그 이중성 속에서 경호는 더욱 정교하게 작동할 수밖에 없었다. 결국 대통령의 운동은 개인적 회복의 시간인 동시에, 국가 권력이 일상 속에서 어떻게 유지되고 관리되는지를 드러내는 장면이기도 했다.더 나아가 대통령의 운동은 권력이 자신을 어떻게 드러내고, 또 어떻게 은폐할 것인가에 대한 선택의 양식이었다. 조깅은 시민과의 거리를 좁히는 개방의 제스처였고, 골프는 관계 형성과 조율이 이루어지는 정치적 공간이었으며, 등산은 통제된 자유의 상징으로 기능했다. 반면 실내 운동은 외부로부터의 차단과 통제를 내포한 경계의 은유로 읽힐 수 있다. 대통령이 숨을 고르는 순간마다 경호는 더욱 숨을 죽였고, 대통령이 달릴 때 경호 역시 그 속도를 맞추어 움직였으며, 대통령이 멈춘 순간에도 경호의 긴장은 결코 멈추지 않았다. 이러한 맥락에서 대통령의 운동은 단순한 신체 활동의 기록이 아니라, 권력과 안전, 노출과 차단이 교차하는 긴장의 기록으로 이해되어야 할 것이다.