잡초에 점령당한 세종시 보행로, "걷기 좋은 도시" 구호뿐인가

큰사진보기 ▲새나루 12단지 인근 자전거도로가 가지치기 되지 않은 명자나무에 침범 당해 좁아져 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲관리 소홀로 잡초가 점자블록을 완전히 덮어버린 새나루 1단지 후문 인근 보행로. 교통약자의 안전한 보행권이 침해받고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲새나루 12단지 앞, BRT 정류장 방향 인도의 모습이다. 다년생 잡초가 무성하게 자라 시각장애인 유도블록(점자블록)을 완전히 덮고 있어 교통약자의 이동을 방해하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 집현동 새나루아파트 진입로 일대의 보행 환경이 심각하게 훼손돼 시민들의 안전을 위협하고 있다는 지적이 나오고 있다.새나루아파트에서 BRT 정류장까지는 약 100m 이상 떨어져 있어 주민들이 반드시 도보로 이동해야 하는 구간이다. 그러나 최근 현장을 확인한 결과, 인도와 자전거도로 주변의 잡초와 수목이 제대로 관리되지 않아 보행 공간이 크게 축소된 상태였다.현장을 살펴보면, 자전거도로와 차도 사이 화단에 식재된 명자나무 등 수목들이 가지치기 없이 무성하게 자라나 자전거도로를 침범하고 있다. 반대편 보행로 역시 쑥과 환삼덩굴 등 잡초가 점자블록과 보도블록을 뒤덮고 있어 통행을 방해하고 있다.특히 시각장애인을 위한 점자블록까지 잡초가 침범하면서 교통약자의 이동권이 심각하게 침해받고 있다는 우려가 나온다.이처럼 보행로 이용이 어려워지자 주민들은 어쩔 수 없이 자전거도로를 이용하고 있다. 이는 자전거 이용자와 보행자 간의 충돌 위험을 높이며, 특히 출퇴근 시간 대에는 안전사고 발생 가능성을 더욱 키우고 있다.조사 결과, 본래 4~5m 폭으로 조성된 보행·자전거 공간이 수풀에 가려 실제 이용 가능한 폭은 1m 남짓에 불과한 구간도 있었다. 일부 지점에서는 잡초 뿌리가 보도블록 사이를 파고들어 시설물 훼손까지 진행되고 있는 상황이다.주민들은 단순한 미관상의 문제를 넘어 보행권과 안전권에 직결된 사안이라고 입을 모은다.한 주민은 "세종시는 '걷기 좋고 자전거 타기 좋은 도시'를 표방하지만, 정작 시민들이 매일 이용하는 보행로는 관리의 사각지대에 놓여 있다"며, "특히 새나루아파트 진입로는 많은 주민이 이용하는 주요 통행로인 만큼 신속한 정비가 시급하다"고 목소리를 높였다.또 다른 주민은 "이곳만의 문제가 아니라 세종시 곳곳에서 반복되는 고질적인 상황"이라며, "정기적인 제초와 수목 전정, 보도 관리 체계를 일원화해야 한다"고 강조했다.전문가들 역시 보행환경 관리가 도시의 지속가능성과 직결된다고 설명한다. 안전하고 쾌적한 보행로는 대중교통 활성화와 탄소중립 실천, 교통약자의 이동권 보장을 위한 필수 요소이기 때문이다.이에 시민들은 세종시에 ▲잡초 제거 및 수목 전정 ▲점자블록과 보도블록 정비 ▲보행로·자전거도로 기능 회복 ▲집현동 및 주요 생활권 보행로 전수점검 ▲정기적인 유지관리 체계 구축 등을 요구하고 있다.행정수도를 지향하는 세종시가 시민들의 가장 기본적인 권리인 '보행권'부터 세심하게 살피는 행정을 보여줄 수 있을지 주목된다.