공 하나가 굴러가자, 교과서 속 과학이 움직였다

"간격이 멀수록 속력이 빠른 거죠?"

"두 번째로 튀었을 때는 더 느려진 것 같아요."

"올라갈 때는 느려지고, 내려올 때는 빨라지는 것 같아요."

큰사진보기 ▲고대중학교 ‘학교공개의 날’ 안내판. 혁신학교 자율성장 과정의 하나로 수업 공개와 수업 나눔이 함께 진행됐다. ⓒ 송민규 관련사진보기

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"왜 두 번째에는 더 낮게 튀어 올랐을까?"

"속력은 어떻게 구할 수 있을까?"

"거리와 시간이 주어지면 무엇을 알 수 있을까?"

큰사진보기 ▲학생들이 직접 촬영한 물체의 운동 자료를 발표하고 있다. 교과서 속 개념이 실험과 발표를 통해 구체적인 배움으로 연결됐다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲학생들이 스마트패드를 활용해 수업에 참여하고 있다. 공의 움직임을 촬영한 자료와 온라인 학습 도구가 물체의 운동 분석으로 이어졌다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲고대중학교 과학 공개수업을 참관한 교사들.수업 이후 학생 참여와 수업 설계, 스마트기기 활용에 대한 수업 나눔이 이어졌다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 연재 ‘오늘도 학교는 반짝인다’의 두 번째 글입니다. 학교 현장에는 학생들이 직접 탐구하고, 교사들이 함께 수업을 돌아보며 성장하는 순간들이 있습니다. 고대중학교 과학 공개수업은 학생 참여형 실험, 스마트기기 활용, 교사 수업 나눔이 자연스럽게 이어진 사례였습니다. 학교 안에서 만들어지는 좋은 수업의 장면을 차분히 기록하고자 합니다.

과학실 안에서 학생들의 말이 이어졌다. 이날 고대중학교 과학실에서 공개된 수업의 주제는 물체의 운동이었다. 학생들은 교과서 속 다중 섬광 사진을 눈으로만 확인하지 않았다. 직접 공을 굴리고, 던지고, 움직임을 촬영했다. 화면 속에 남은 공의 위치를 살피며 속력이 빨라지는 순간과 느려지는 순간을 찾아냈다.공 하나가 수업의 중심에 놓이자 교과서 속 개념이 움직이기 시작했다. 학생들은 사진 속 물체 사이의 간격을 보며 속력을 설명했다. 간격이 넓으면 빠르게 움직인 것이고, 간격이 좁으면 느리게 움직인 것이라는 사실을 자신들의 말로 풀어냈다. 공이 튀어 오르는 모습, 친구가 움직이는 모습, 화면에 남은 위치 변화가 모두 탐구 자료가 됐다.이날 수업은 고대중학교 혁신학교 자율성장 과정의 하나로 운영된 '학교공개의 날' 수업이었다. 학교 곳곳에서 수업 공개가 진행됐고, 과학실에는 학생들과 참관 교사들이 함께 자리했다. 학생들은 흰 실험복을 입고 수업에 참여했다. 실험복 하나가 수업의 분위기를 바꾸었다. 교실 앞 농구공, 스마트패드 화면, 전자칠판, 학생 발표가 하나의 수업 흐름으로 이어졌다.물체의 운동 단원은 자칫 설명 중심으로 흐르기 쉽다. 속력, 이동 거리, 시간, 단위 같은 개념은 학생들에게 익숙하면서도 막상 설명하려면 헷갈리는 내용이다. 이날 수업은 학생들이 먼저 움직이고, 그 움직임을 자료로 삼아 개념을 확인하는 방식으로 진행됐다.학생들은 스마트 기기로 공이나 친구의 움직임을 촬영했다. 촬영한 영상은 다중 섬광 사진처럼 시간 간격에 따른 위치 변화를 확인할 수 있는 자료가 됐다. 학생들은 자신들이 만든 자료를 보며 "여기는 간격이 가까우니 느리다", "여기는 간격이 멀어졌으니 빨라졌다"고 말했다. 교사는 학생의 답을 다시 질문으로 이어갔다.질문이 이어지자 학생들의 설명도 구체화됐다. 속력은 이동 거리를 시간으로 나누어 구한다는 개념도 자연스럽게 연결됐다. 수학 시간에 배운 비례와 단위 감각이 과학 수업 안으로 들어왔다. 학생들은 'm/s', 'km/h' 같은 단위를 실제 움직임을 설명하는 언어로 받아들이기 시작했다.이날 스마트 기기는 학생 활동을 연결하는 도구로 활용됐다. 학생들은 촬영한 자료를 온라인 클래스에 올리고, 친구들의 결과물을 함께 확인했다. 전자칠판에는 학생들이 제출한 자료가 바로 나타났고, 발표자는 자신의 화면을 보며 분석한 내용을 설명했다.수업 후반에는 학생들이 직접 문제를 만들었다. 학생들은 오늘 배운 내용을 바탕으로 OX 문제, 객관식 문제, 주관식 문제를 출제했다. "간격이 멀수록 속력이 빠르다", "속력은 이동 거리를 시간으로 나누어 구한다"와 같은 개념이 학생들의 문제 속에 담겼다.학생들이 만든 문제는 곧바로 형성평가로 이어졌다. 친구가 낸 문제를 친구들이 풀었다. 문제를 만드는 과정은 개념을 다시 정리하는 시간이 되었고, 문제를 푸는 과정은 서로의 이해를 확인하는 시간이 됐다. 촬영, 제출, 공유, 발표, 퀴즈가 한 시간 안에서 자연스럽게 이어졌다.수업이 끝난 뒤에는 교사들의 수업 나눔이 이어졌다. 선생님들은 학생 참여, 수업 설계, 활동 시간, 스마트 기기 활용, 평가 방식에 대해 의견을 나누었다.수업을 참관한 한 교사는 학생들이 직접 체험하고 실생활 속 움직임을 가져오면서 속력 개념을 이해하는 과정이 인상적이었다고 말했다. 또 다른 교사는 학생들이 수업에 집중했고, 다중 섬광 사진을 직접 만들어보며 분석 방법을 깨닫는 모습이 좋았다고 했다. 45분 안에 촬영, 분석, 발표, 문제 만들기, 형성평가가 이어진 점도 수업 나눔의 주요 이야기로 다뤄졌다.교사들은 디지털 도구 활용에도 주목했다. 온라인 클래스와 스마트패드는 학생들이 결과물을 제출하고, 평가 기준을 확인하고, 학습 데이터를 남기는 방식으로 활용됐다. 수업을 진행한 교사는 과정 중심 평가에서 학생들이 어떤 기준으로 과제를 수행하는지 확인할 수 있고, 이후 피드백으로 이어갈 수 있다는 점을 공유했다.고대중학교 과학실에서 만난 수업은 학생들이 직접 움직이고, 촬영하고, 분석하고, 발표하는 시간이었다. 교사는 학생의 말에 질문을 더했고, 친구들은 서로의 결과를 보며 개념을 확인했다. 공 하나가 굴러가자 학생들의 시선이 움직였고, 화면 속 간격 하나가 속력의 개념으로 이어졌다.학교의 성장은 이런 수업에서 시작된다. 학생들이 배움의 주체가 되는 시간, 교사가 수업을 세심하게 설계하는 시간, 동료 교사들이 함께 보고 나누며 다음 수업을 생각하는 시간이 쌓일 때 학교는 조금씩 달라진다.고대중학교의 혁신학교 자율성장은 과학실 수업 안에서 구체적인 모습으로 드러났다. 학생들은 직접 촬영하고 분석하며 물체의 운동을 이해했고, 교사들은 수업 이후 함께 모여 학생 참여와 수업 설계, 스마트기기 활용 방안을 나누었다. 수업을 열고, 함께 돌아보고, 다음 수업을 고민하는 과정. 이날 과학실에서 만난 반가운 학교의 얼굴은 바로 그 안에 있었다.