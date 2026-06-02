오월단체 "스타벅스, 5·18 모욕 닉네임 차단하라"

큰사진보기 ▲광주광역시 남구의 한 스타벅스 매장. ⓒ 안현주 관련사진보기

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5·18 단체들이 스타벅스 매장에서 벌어지고 있는 5·18 혐오와 모욕 행위 차단을 촉구하는 목소리를 높였다.5·18민주화운동 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)와 5·18기념재단은 2일 '5·18 탱크데이' 사태로 물의를 빚은 스타벅스코리아 측을 향한 성명을 내고 "스타벅스 매장 내 혐오 행위를 차단하고, 직원들에게 책임을 전가하지 말라"고 밝혔다.이들 단체는 "스타벅스 일부 매장에서 5·18이나 특정 대상을 조롱하는 단어를 영수증과 주문 닉네임에 등록해 공공연히 부르는 참담한 일이 벌어지고 있다"며 "카페 매장이 특정 세력의 혐오 놀이터로 변질되고 있다"고 지적했다.이어 "이 같은 문제가 계속되는 것은 스타벅스 내부에서 발생했던 '5·18 모욕 마케팅' 사태 때 회사가 안일하고 소극적으로 대처했기 때문이다"면서 "심각한 문제는 회사가 책임져야 할 잘못과 사회적 비판의 대가를 최전선의 현장 직원들에게 고스란히 떠넘기고 있다는 점"이라고 비판했다.단체는 "대외적 비판을 감내해야 했던 직원들이 이제는 매장 안에서 벌어지는 무분별한 혐오와 조롱에 또다시 무방비로 노출되는 이중의 고통을 겪고 있다"며 "매장의 일탈과 직원의 정신적·육체적 고통을 모른 척하는 것은 명백한 책임 회피이자 부당한 책임 전가"라고 주장했다.그러면서 스타벅스코리아에 ▲매장 내 정치적·사회적 혐오 표현과 비하 행위 차단 기준 마련 ▲5·18과 특정 대상을 조롱하고 선동하는 고객의 매장 이용 제한 등을 요구했다.또 현장에서 고통받는 직원들을 보호할 수 있는 실효성 있는 대응 매뉴얼 마련과 피해 직원을 위한 심리 치료와 법적 지원을 촉구했다.