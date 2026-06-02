동네방네기후정의, 한화에어로스페이스 앞 규탄 시위

큰사진보기 ▲동네방네기후정의는 2일 오전 한화에어로스페이스 앞에서 '반복되는 죽음의 공장, 한화에어로스페이스를 규탄한다'는 내용이 캠페인을 전개했다. ⓒ 동네방네기후정의 관련사진보기

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동네방네기후정의와 대전 시민들이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 한화에어로스페이스를 규탄하고, 철저한 진상규명과 책임자 처벌을 촉구했다.동네방네기후정의는 2일 오전 한화에어로스페이스 앞에서 '반복되는 죽음의 공장, 한화에어로스페이스를 규탄한다'는 제목의 아침 선전전을 진행했다.김은실 동네방네기후정의 대표는 "희생되신 노동자들의 안타까운 죽음에 명복을 빈다"며 "이전에도 같은 상황으로 노동자들이 희생됐는데, 제대로 된 안전대책이 마련되지 않아 사고가 반복되고 있다"고 비판했다. 이어 "철저한 진상규명과 책임자 처벌을 요구하기 위해 아침 선전전을 진행하고 있다"고 밝혔다.이날 선전전에는 전쟁반대시민모임 활동가와 대전참여자치시민연대 활동가 등도 함께했다. 참가자들은 '안에서는 노동자 죽음, 밖에서는 무기 수출, 죽음의 질주를 멈춰라', '노동자의 피로 쌓아올린 K방산 즉각 중단하라' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 한화에어로스페이스를 규탄했다.동네방네기후정의는 성명을 통해 "한화에어로스페이스 대전사업장에서는 이미 2018년 폭발 사고로 5명의 노동자가 목숨을 잃었고, 2019년에도 3명의 노동자가 사망했다"며 "그럼에도 또다시 대형 인명사고가 발생했다는 사실은 기업의 안전관리 체계가 제대로 작동하고 있었는지 근본적인 의문을 제기하게 한다"고 밝혔다.이들은 "폭발물질과 추진체를 다루는 위험한 작업환경에서 노동자의 생명과 안전은 어떤 가치보다 우선되어야 한다"며 "반복되는 사고는 기업이 안전보다 생산과 이윤을 우선시해 온 것은 아닌지 묻게 만든다"고 지적했다.또한 "보안시설과 방산공장이라는 이유로 노동자의 안전 문제가 가려져서는 안 된다"며 "사고 원인에 대한 철저하고 독립적인 진상조사, 안전관리 의무 위반 여부에 대한 엄정한 수사와 책임자 처벌이 필요하다"고 촉구했다.아울러 "위험공정 노동자들의 작업중지권과 안전보건 권리를 보장하고, 안전관리 실태와 사고조사 결과를 투명하게 공개해야 한다"고 요구했다.동네방네기후정의는 이번 사고와 관련해 책임자 처벌을 요구하는 행동을 이어갈 예정이며, 오는 4일에는 대전시민사회단체연대회의 등과 함께 기자회견을 진행할 계획이다.한편, 한화에어로스페이스 대전사업장에서는 지난 1일 오전 폭발 사고가 발생해 노동자 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 사고는 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 내 추진체 관련 세척 공정에서 발생한 것으로 추정되고 있으며, 관계기관이 정확한 원인을 조사하고 있다.이 사업장에서는 앞서 2018년 폭발 사고로 5명, 2019년 폭발 사고로 3명의 노동자가 숨진 바 있어, 이번 사고까지 포함하면 8년 동안 세 차례 대형 사고로 모두 13명의 노동자가 목숨을 잃었다. 이에 지역 시민사회와 노동단체들은 반복되는 중대재해에 대한 철저한 진상규명과 책임자 처벌, 재발방지 대책 마련을 촉구하고 있다.