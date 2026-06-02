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정치

26.06.02 13:28최종 업데이트 26.06.02 13:29

이 대통령, 검찰에 "무오류의 함정 빠지면 안 돼"

"누구나 잘못할 수 있다, 잘못하면 사과하고 취소하는 것", 구체적 언급 없었지만... '조작기소 특검' 염두?

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이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.2
이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.2 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 2일 국무회의에서 검찰에 "무오류의 함정에 빠지면 안 된다"고 했다.

이 대통령은 이날 구자현 검찰총장 직무대행으로부터 지난 1년 성과에 대한 보고를 받고 "검찰이 요즘 고생이 많던데 그 와중에도 성과를 내줘서 고맙다"며 이같이 말했다.

이 대통령은 "누구나 잘못할 수 있다. 잘못하면 사과하고 취소하는 것"이라며 "어느 기관도 (그럴 땐) 마찬가지"라고 말했다. 이어 "(검찰은) 공익적 준사법기관? 공익 의무를, 객관 의무를 가진 기관이고 엄청난 권한도 가지고 있지 않나"라며 "그에 합당한 책임도 가져야 한다"고 당부했다.

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다만 이 대통령은 '무오류의 함정'이 구체적으로 무엇을 의미하는지는 언급하지 않았다.

참고로 이 대통령은 지난 5월 더불어민주당에서 추진한 '윤석열 정권 조작기소 특검법'과 관련 "특검을 통해 진실을 규명하고 사법적 정의를 바로세우는 것은 반드시 해야 할 일"이라면서 "구체적인 시기와 절차에 대해서는 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐서 판단해달라"고 밝힌 바 있다.

당시 홍익표 청와대 정무수석은 이를 언론에 알리면서 "이번 국정조사를 통해 윤석열 정권과 정치 검찰에 의해 자행된 불법행위 및 부당한 수사가 상당 부분 밝혀졌다"고 했다.

한편, 구자현 직무대행은 이날 "검찰은 지난 1년 간 민생침해·금융범죄에 엄정히 대응해 왔다"며 설탕·밀가루 가격 담합사건과 주가조작 등 금융·가상자산 범죄 수사 등을 성과로 보고했다.

또한 "사회적 약자 보호와 검사의 공익 대표 기능 강화에 집중했다"며 "향후에도 검찰은 형사사법제도의 논의과정에 충실하게 참여하는 한편 국민의 안전을 지키고 인권을 보호하는 본연의 업무에 만전을 기하겠다"고 보고했다.

#이재명대통령#조작취소특검#검찰#구자현#국무회의

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "특정 정당 방송인지 객관성도 없고... 제재 없나"


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