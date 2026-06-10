더럽고 게으르다? '가난의 심정'을 기록하는 사람

한국작가회의 르포·기록문학분과위원회에서 [지도에 없는 좌표 _기록(문학)을 말하다]를 연재합니다. 타인의 삶을 말하고 사건을 들여다보는 기록이 널리 쓰이고 읽히지만, '무엇이 기록(글)인가'에 대해서는 쓰는 이도 읽는 이도 선뜻 단정해 말하기 어렵습니다. 기록 활동을 이어온 이들의 생각과 이야기를 따라가며, 기록 글이 지닌 의미와 자리를 더듬어 보려 합니다.

큰사진보기 ▲2025년 홈리스 추모제2025년 홈리스 추모제를 마쳤다. 하는 것도 없이 함께 있는 것 뿐인데 추모제에 참여하느라 매번 감기가 오고, 감기가 나을 즈음이면 새해가 온다. 이 바닥 곁에 온 지 6년. 표정과 말투를 알고 조금은 서사도 아는 홈리스 망자들이 늘어나고 있다. 죽었는지 어디선가 살아있는지 모르는, 사라진 노숙인들도 늘어간다. 매년 함께하는 분들 뿐 아니라, 문득 함께하러 온 친구들이 있어 참 좋았다. ⓒ 최현숙 페이스북 관련사진보기

"나는 기본적으로 법이라는 건 가진 자들의 재산과 안녕을 지키기 위해 있는 것으로 생각해. 법 집행 방식이 가난한 사람들을 계속 억압하고 감옥에 가두고 쫓아내고 또 누범을 만드는 방식으로 작동한다고 생각해요. 누범, 내 주인공(최현숙 작가의 노숙인 인터뷰이) 하나가 '내가 29범인데 30범이 무섭겠냐?' (하는 거죠)."

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"나는 신자유주의와 자본주의가 사회를 경쟁 구도로 만들고, 폐쇄적인 가족중심주의를 통해 이기적인 욕망을 추구하는 사람들로만 채워진다고 봐. 신자유주의에서 노동자는 뭐예요? 기업에 종속되어 자기 밥벌이 하는 거잖아요. 자기 식구들 밥벌이, 대부분 사람이 그런 방식으로 신자유주의를 강화해. 가족중심주의에 대한 끊임없는 환상을 키워서 강화하는 거죠.

(가족 환상이 깨어진 노숙인은 아직 가족중심적인) 우리하고 다른 거지. CCTV가 있는 걸 뻔히 알면서도 물건에 욕심이 나니까 훔치는 거예요. 재수 좋으면 안 걸릴 수 있어. 재수 나쁘면 걸려. 그럼, 빵에 가든가 뭐 소위 거리와 빵이 뭐 별 차이가 나는 것도 아니고 그런 면에서 감옥은 자유가 없어 갑갑하긴 해도 편안할 수도 있는 거지. 나는 그런 것(환상을 깨뜨린)을 드러내고 싶은 거예요."

"한 사람의 생애가 본인이 기억하는 어떤 사적 기억을 넘어서 사회 구조 속 계급·성별

역사적인 맥락과 지역적인 상황에 따라 그 사람이 어떻게 위치 지어졌는지 파악해서, 이들이 당하고 있는 고통이나 처지를 순전히 개인이 재수가 없거나 부모가 가난해서 대물려주는 문제가 아니라 사회적인 문제라는 것을 밝혀내는 것이 내가 하는 구술생애사거든. 한 사람의 생애와 그 경험들이 개인적이지만 사회구조적으로 발생한 것을 해석하고, 그것이 이데올로기화되어 통념이 만들어지면 개인에게 영향을 끼치는데, 그걸 밝혀내는 것이죠. 그런 면에서 구술생애사는 사회적인 글쓰기인 거죠. "

"현재의 사회운동은 주로 계급 불평등을 보는 방식이고 경제 문제를 위주로 본다면 구술생애사 방식은 다른 거죠. 구술생애사 방식은 어떤 경로로 어떻게 가난해졌고, 가난으로 드러난 외적 모습도 있지만, 가난의 심리적 측면까지 포함해 가난의 심정들을 보는 것이에요. 가난한 사람들은 계속 가난하게 살았기 때문에 가난 자체가 그렇게 문제가 되지 않거든. 그냥 뭐 그럭저럭 살았던 거야.

그런데 문제는 그 가난한 사람들이 가지고 있는 내면이야. 한 사람이 정말 자신의 삶을 행복하다고 느끼느냐? 나는 괜찮은 사람이라고 느끼느냐? 나는 쓸데없는 사람이고 쓸모없는 사람이고 찌그러진 인생이라고 느끼느냐에 가장 중요한 건 가난의 심정이라고 생각해요. 구술생애사는 그 가난의 심정을 세세하게 듣고 쓰는 작업인데, 사회적 글쓰기 중에서 인간의 내면을 찾아 들어가는 인간의 서사가 각별한 영역이라고 봐."

"홈리스라고 하면 노숙인이나 쪽방 주민들, 고시원에 사는 사람까지 발달장애인, 정신장애인, 무슨 범법자, 중독자, 빵쟁이 그러니까 범법을 저질러서 감옥살이를 한 사람들, 굉장히 폭력적인 사람들도 포함되지요. 홈리스 또는 노숙인 같은 빈곤이 고여있는 곳에는 범법의 문제나 성매매의 문제나 폭력의 문제 또는 더럽다는 사회적인 낙인 등 여러 가지가 있죠. 내가 만나는 개개인이 가지고 있는 문제가 개인의 문제로 보여 어떤 낙인이든, 자괴든 폭력성이든 그렇게 여긴다고 하더라도, 그것을 어떻게 사회적이고 구조적이고 공적인 일로 연결해 내는가 하는 것이 나의 주요 작업인 것이죠."

큰사진보기 ▲<광장의 '미친'여자들 > 웹포스터《나의 동료들에게: I am writing to you》 프로젝트에 최현숙 작가가 참여해 4회차에 걸쳐 <광장의 "미친 여자"들>을 싣고 있다. ⓒ 최현숙 페이스북 관련사진보기

"나는 모든 인간에게 성이 있고, 성감대가 있고 성적 쾌감이 있고 성적 욕망이 있다고 생각해요. 성은 이런 존재들이 직결된 욕망이고 평생 어떻게 성적인 주체로 사느냐가 굉장히 중요한 요소라고 생각해요. 남성은 지지받지만, 여성은 훨씬 억압당하는 게 통상적인 차이이고 차별을 만드는 거죠.그래서 남성들 인터뷰뿐 아니라 여성들 인터뷰에서 스스로 자기 성을 어떻게 인식하고 있는지 자기 성적 주체성, 어떤 성적 욕망이나 성에 관련한 몸을 그들이 어떻게 인식하고 있는지 나아가서 생애 동안 어떻게 변해왔는지 이런 것을 질문하고 서로 해석하며 인간에게 성과 주체성이 어떤 연관이 있는지 찾아가는 것이 핵심이라고 생각해요."

"인터뷰하고 나서 초고를 보내주고 '괜찮으세요' 하고 물어보면 <억척의 기원>에 나온 나주 여성농민회 출신은 전국여성농민회 회장까지 했던 사람이니까 자기 글이 어떻게 나가는지 중요할 거잖아요. 그래 글을 읽고 우리 사회에서 정말 예민하고 정치적인 부분을 빼달라고 해요. 그런데 나는 그 부분이 당신의 개인적인 경험만 아니라 다른 여성들에게도 정말 중요하다고. 그래서 정 빼달라고 하면 약간 가공하고 줄여서라도 내자고 설명해요. 설득하는 과정이 있어요.

할배의 탄생 김용술 할아버지도 '야 이거 사람들이 나 너무 주책바가지'라고 말씀하셨지만 이게 왜 중요한 문제인지 설득했죠. 실제로 독자들 중에는 뭐 이런 쓰레기 같은 인간을 주인공으로 해서 책을 냈냐고 하는 사람도 있지만 그러고 마는 거지. 내가 모든 인간을 다 가르치고 설득하며 살 수는 없잖아."

"냉정해서 그래요. 난 인터뷰하는 동안 공감도 표현하고 아주 따뜻한 친정엄마 같다는 말도 듣지만 난 절대 엄마 같은 사람이 아니야. 공감하며 듣되 들은 사람으로서 말한 사람을 난도질하지는 않아야 하고, 냉철하게 해석해서 쓰죠. 나는 칼 같은 글쓰기를 지향하는 것 같아. 그 사람을 해부하지는 못하지만, 이 사람이 가진 이야기를 재료로 독자들이 가진 고정관념, 시선, 독자뿐 아니라 세상이 가진 시선을 해부해 내고 싶은 거예요."

"잘 듣고 냉정해야죠. 이야기를 듣는 동안 공감하지만 나는 그 사람의 고통과 기쁨에 동의하지 않아요. 그가 고통스럽다고 말한 고통은 이해하지만, 고통으로만 해석하는 것은 반대하거든. 기쁨도 마찬가지지. 보통 사람들의 기쁨이나 보람을 말하는 단계는 돈을 많이 벌었다거나 자식들 좋은 대학 들어갔다거나 이런 건데 나는 그것에 동의하지 않거든. 글을 쓸 때는 냉철하게 나의 해석을 어떻게 살려내느냐가 중요하죠."

"사회가 가진 어떤 고정관념이나 낙인을 그대로 강화하는 방식으로 갈 수는 없죠. 또 나한테 굉장히 중요한 건 미화하지 않는 것, 노숙인들이 나한테 자기 인터뷰해서 '미화도 좀 시켜줘'하는 경우가 있는데 나는 미화 안 해. 아주 단호하게 말하거든. 홈리스판의 더러움과 게으름과 계획 없음과 이런 것들이 여기 특징이야. 이걸 미화해서 '뭐 열심히 사는 노숙인들이다. 너네 그렇게 보지 마라' 이런 말, 나는 안 하겠다는 거지.

그렇다고 할 때 고민이 있는 거죠. 내가 사실 그대로 드러냈을 때, 이 사회가 가지고 있는 노숙인에 대한 낙인을 강화하는 방식으로 읽는 사람들이 있을 거라고 그래서 그런 독서의 시선을 깨뜨리기 위해서 어떤 글을 만들어 내느냐가 나한테는 굉장히 고민거리예요."

큰사진보기 ▲최현숙 작가인터뷰를 마치고도 여운이 남아 길에서 한참 동안 이야기를 나눴다. ⓒ 희정작가 관련사진보기

"지금도 여전히 10대, 20대의 그 도벽, 지금도 하고 있는 거잖아. 계속 말을 훔치러 다니고 계속 도둑질해서 막 제대로 쓰지도 않고 여기저기 쌓아놓고만 있고, 지금도 말을 훔쳐서 일단 노트북에 수집 중이야."

인터뷰이: 최현숙

인터뷰어 및 기록 : 소희

촬영 : 희정

덧붙이는 글 | 한국작가회의 르포.기록문학분과(이하 기록분과)에서 기획한 연재입니다. 희정, 차성덕, 소희가 함께하고 있다. 가입이나 기타 문의는 hanjak_repo@naver.com로.

