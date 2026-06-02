"빚 때문에 죽는다 소리 안 나오게 해야"… 이 대통령, 개인 채무 대책 촉구

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이런 원시적인 사회가 어디 있습니까."

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이재명 대통령이 2일 국무회의에서 일가족이 빚으로 인해 극단적 선택을 하는 일이 반복되는 현실을 지적하면서 정부의 근본적인 대책 마련을 촉구했다. 특히 "빚 때문에 죽는다는 소리가 안 나오게 해야 한다"며 김민석 국무총리에게 채무 위기 가구를 찾아내 관리할 기구 마련을 지시했다.이날 발언은 이억원 금융위원장의 민생 금융 지원 및 채권 정리 현황 보고 과정에서 나왔다. 이 위원장은 지난주 새도약기금 성과를 발표하며 "지난 3~5월 중 장기 연체 채권 9602억 원 규모로 추가 매입해 7만 6000명의 추심이 추가로 중단됐다"고 밝혔다. 이로써 "지난해 10월 출범 후 현재까지 누적으로 총 9조 1000억 원(75만 명분) 규모의 장기 연체 채권을 매입 완료했다"고도 했다. 또 "장기 채권 추심으로부터 취약 채무자를 보호하기 위한 매입 채권 추심업 제도를 '등록제'에서 '허가제'로 강화하는 방안을 지난주 발표했다"고도 소개했다.새도약기금은 장기 연체로 인해 경제적 어려움을 겪는 취약계층의 채무를 정리해주는 정부 지원 사업이다. 7년 이상 연체된, 5000만 원 이하 무담보 개인 채권을 평균 5% 수준으로 매입해 채무자 상환 능력을 심사한 뒤 채무를 조정하거나 소각에 나선다.이 대통령이 이후 각 금융기관들의 보유 추심 처리 현황에 대해 묻자 이 위원장은 "제일 진도가 안나가는 곳이 대부업체다"라고 꼬집었다. 그는 "대부업체는 몇 번의 채권 매각 과정을 거쳐 마지막으로 간 곳"이라며 "7년 이상 장기 연체 채권을 5%로 매입하고 있는데 (대부업체에서) 우리도 돈 주고 (채권을) 샀다고 하기 때문에 가격 협상이 잘 안 되고 있다"고 토로했다. 이 대통령은 "상당히 비싸게 사주려는 건데..."라며 "그 사람들이 살 때는 싸게 샀는데 약간 비싸게 정부가 매입하려는데도 안 판다고 하는 것이냐"며 문제의식을 내비쳤다.이 대통령은 그러면서 "며칠 전 기사를 보니 일가족이 자살했다고 한다. 유서에는 빚 때문에 죽는다는 이야기가 적혀 있었다"며 "빚 때문에 죽을 정도면 못 갚을 사람이다. 그러면 파산이나 면책을 해줘야 하는데 그런 상황이면 법원이 파산, 면책을 해준다는 사실을 몰랐을 가능성이 있다"고 분석했다. "착하게 빚을 졌으니 죽을 때까지 갚아야 한다, 그러니 차라리 죽자고 한다"며 "일가족 집단 자살 얘기가 나오는데 이런 원시적인 사회가 어딨느냐"고 지적했다.이 대통령은 "개인 부채 문제에 대해서는 체계적으로 조사하고 관리하는 시스템이 필요하다"며 김민석 총리에게 관련 안을 짜볼 것을 주문했다.이 대통령은 정은경 보건복지부 장관을 향해서도 개인 채무로 고통받는 이들을 찾아낼 방법이 없는지 확인해볼 것을 주문했다. 정성호 법무부 장관에게도 "파산, 면책 받을 길이 있다고 알려줘도 신청 비용이 200만~300만 원 들어가 그 돈이 없어 못하는 경우도 있다고 한다. 처리 비용이라도 지원을 해줘야 하는 것 아니냐"고 강조했다. 정 장관이 "법률구조공단에서 일부 하고 있다"고 답하자 "대대적으로 광고를 하자"고 했다.이 대통령은 우리 사회에 만연한 채무자의 '도덕적 해이' 프레임도 강도 높게 비판했다. "너무 답답하고 안타까워서 자꾸 얘기하게 된다"며 "빚을 지는 원인은 채무자가 잘못한 것도 있지만 채권자가 고려해서 빌려줘야 하는 것도 있다. 일부는 떼일 각오를 해야 하는데 그게 이자비용에 포함돼 있다"고 지적했다. 또 "능력이 없으면 면책을 신청하는 게 상식인데 우리나라 내부 또 언론들이 '도덕적 해이'를 얘기하다 보니 빚지면 죽을 때까지 갚아야 할 것만 같다"고 말했다."그런데 어떤 바보가 신용불량에 취직도 못 하고 일상 생활도 못 하면서 돈을 떼어먹겠느냐"며 "상식 밖의 이야기"라고 선을 그었다.