잠 못 드는 새벽 2시, 휴지통에 넣은 '숫자들'

올해 4월 유방암 재발 판정을 받고 항암 치료 중입니다. 암을 다룬 글은 대개 투병기이거나 치유의 이야기입니다. 저는 그 사이 어딘가를 쓰고 싶습니다. 몸이 아니라 그 마음을 가만히 들여다보는. 아픔 앞에서 흔들리는 누구에게든 닿을 수 있는 글이었으면 합니다.

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큰사진보기 ▲검색창을 닫고서야 새벽이 보였다 ⓒ tar1k on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치에도 실립니다.

새벽 두 시. 이불 속은 환하다.휴대폰 화면에는 '유방암 재발률', '유방암 전이 확률', '재발 후 생존율' 같은 검색어가 끝없이 떠오른다. 눈이 침침 하다. 숫자가 두 개로 겹쳐 보인다. 그런데도 멈출 수가 없다. 마치 그 숫자 속에 내 미래가 숨어 있는 것만 같다. 조금이라도 더 많이 알면 덜 무서울 것 같고, 조금이라도 더 정확한 숫자를 찾으면 불안이 줄어들 것 같다. 하지만 이상하게도 숫자를 많이 볼수록 마음은 더 불안해졌다.사실 이 공포는 처음이 아니다. 내가 숫자에 붙들리는 사람이라는 걸 알게 된 건 난임 시절이었다. 늦은 결혼 후 3년 동안 시험관 시술을 했는데, 병원에 갈 때마다 성적표를 받아 드는 기분이었다. 난포 개수, 배아 개수, 배아 등급, 착상 확률. 어느 순간 나는 아이를 기다리는 사람이 아니라 숫자를 기다리는 사람이 되어 있었다.난임 시절의 공포는 유방암 진단을 받고 나서야 끝났다. 하지만 암은 또 다른 숫자를 데리고 왔다. 7년 전 처음 암 판정을 받던 날 밤에도 나는 이불 속에 누워 휴대폰을 붙들고 있었다. 유방암 생존율, 재발률, 전이 가능성. 숫자들이 쏟아졌다. 눈은 뜨거웠고 손끝은 떨렸다. 그래도 멈출 수가 없었다. 숫자를 알면 살 수 있을 것 같았다. 그런데 숫자를 알수록 더 무서워졌다.7년 전 의사는 재발 확률이 대략 5~10%라고 했다. 그때는 그 숫자를 듣고 안심했다. 설마 내가 거기에 속하겠느냐고 생각했다. 당연히 나는 재발하지 않는 90%의 사람들 중 한 명일 거라고 믿었다. 시간이 지나면서 병원에 가는 횟수도 줄어들고 머리카락도 다시 자랐고 일상으로 잘 돌아왔다. 어느새 나는 암 환자였다는 사실을 잊고 살았다.그런데 7년 뒤 재발 통보를 받았다. 이상하게 숫자만 머릿속에 남았다. 10%. 열 명 중 아홉 명은 괜찮다는데 왜 나는 아니었을까. 왜 하필 내가 그 한 명이 되었을까. 억울했고 분했다. 잠이 오지 않았다.그래서 또 검색을 했다. 이번에는 재발 후 생존율을 찾았고, 전이 확률을 찾았고, 치료 성공률을 찾았다. 그렇게 한참을 들여다보다 문득 이상한 생각이 들었다. 나는 지금 무엇을 하고 있는 걸까. 난임 때도 숫자를 붙잡고 있었고 암에 걸렸을 때도 숫자를 붙잡고 있었다. 그런데 그 수많은 숫자들이 나를 한 번이라도 안심 시켜 준 적이 있었을까.휴대폰을 내려놓았다. 그런데 10분 뒤 다시 검색창을 열었다. '유방암 재발률.' 조금 전에도 봤던 숫자였다. 숫자는 하나도 바뀌지 않았는데 나는 또 확인하고 있었다. 피식 웃음이 났다.검색창을 닫았다. 가만히 누워 천장을 바라보았다. 그러고 보니 오늘 하루도 무사히 지나가고 있었다. 나는 숨을 쉬고 있었고, 남편은 옆방에서 자고 있었고, 내일 아침이면 또 해가 뜰 것이다. 나에게 암은 10%도 아니고 90%도 아니었다. 나의 현실이었다.그날 새벽 저장해 두었던 캡처 화면들을 하나씩 지웠다. 재발률, 생존율, 전이 확률. 나를 붙들고 있던 숫자들이 휴지통 속으로 사라졌다. 휴대폰을 내려놓자 비로소 방 안이 어두워졌다. 진짜 새벽이 찾아왔다.어떤 숫자도 지금 이 새벽의 나를 다 담지는 못한다.