김영훈 장관, 생산급증 반도체-방산업체 긴급 안전점검 지시

큰사진보기 ▲김영훈 고용노동부 장관이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장을 방문해 사고 현장 상황을 살피고 있다. ⓒ 고용노동부 관련사진보기

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한화에어로스페이스 사업장에서 발생한 폭발사고와 관련해, 김영훈 고용노동부 장관이 2일 관계기관 합동감식을 통한 사고 원인 규명과 함께 중대재해처벌법 적용 여부를 포함한 강도 높은 수사 방침을 밝혔다.김 장관은 이날 오전 8시 40분 중앙산업재해수습본부(중산본) 2차 회의를 열고, 지난 1일 대전 유성구에 있는 한화에어로스페이스 무기제조사업장 56동 세척실에서 발생한 폭발사고 대응 상황을 점검했다. 이날 회의에는 산업안전보건정책실장, 안전보건감독국장, 대전지방고용노동청장 등이 참석했다.또 김 장관은 오전 10시 진행된 고용노동부와 한국산업안전보건공단, 국립과학수사연구원 등 관계기관의 합동감식과 관련해 "안전을 최우선으로 하면서 사고 원인을 철저히 규명하라"고 지시했다. 또 감식 결과에 따라 재해 예방을 위한 후속 대책도 마련할 것을 주문했다.특히 이번 사고를 중대재해처벌법 적용 대상인 중대산업재해로 규정하고, 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사를 신속하고 엄정하게 진행할 것을 강조했다. 법 위반 사실이 확인될 경우 엄중히 조치하겠다는 방침도 밝혔다.노동부는 사고 직후부터 관계자 조사에 착수했으며, 조사 과정에서 최근 계약 물량 증가에 따라 사업장 가동이 확대된 정황도 파악한 것으로 알려졌다.김 장관은 전날 에스케이(SK)하이닉스에서 다수의 부상자가 발생한 불산 누출 사고까지 언급하며, 최근 생산이 급증하고 있는 반도체와 방위산업 분야 제조업체를 중심으로 긴급 안전점검을 실시할 것을 지시했다.노동부는 오는 4일 김 장관 주재로 전국 기관장회의를 열고 산업현장의 안전관리 실태를 점검할 예정이다. 이 자리에서 지방고용노동관서장들에게 사업장 안전관리 지도와 감독을 강화해 현장의 경각심을 높일 것을 당부할 계획이다.