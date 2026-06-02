취임 1년 앞둔 이 대통령 "속도 2배로 올려 8년처럼 일하자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.6.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"앞으로 4년 동안 국정 속도를 2배로 높이고 정성을 다하면 남은 시간은 비록 4년이지만 8년처럼 일할 수 있다고 생각한다. 그를 통해서 국민의 삶, 대한민국의 큰 변화를 만들어내도록 하겠다."

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관의 보고를 듣고 있다. 2026.6.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 국민주권정부 출범 1주년을 앞두고 밝힌 다짐이다. 이 대통령은 2일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "이제 곧 시작될 임기 2년 차부터는 지금까지의 정책성과를 바탕으로 국민 삶의 실질적 변화를 더 크게 만들고 더 속도를 높이고 더 폭을 넓혀가야겠다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "내란에 따른 정치·사회적 충격과 민생경제 혼란, 그리고 국제질서 격변이란 어려움 속에서 임기가 시작됐다. 그럼에도 국민들의 성원과 공직자 여러분의 헌신에 힘입어 그런 위기들을 잘 넘어왔다"면서 지난 1년을 평가했다.이어 "그 결과로 대한민국의 정상화와 회복, 나아가 대한민국 도약의 발판도 튼튼하게 놓이고 있는 중"이라며 "(임기 2년차에는) 수출 등 핵심 지표 개선 성과를 중소기업, 소상공인, 서민 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력하겠다"고 밝혔다.첨단산업 육성 등을 통한 글로벌 초격차 경제강국 도약, 지역균형발전 및 국토대전환, 외교안보강국 위상 강화 등도 2년차의 비전으로 제시했다.이에 대해 이 대통령은 "인공지능 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적, 제도적 기반을 튼튼하게 만들고 반도체 뿐 아니라 로봇, 방산 등 여타 첨단산업 육성에도 박차를 가해서 글로벌 초격차 경제강국의 문도 활짝 열어가겠다"고 했다.또 "대한민국의 생존 전략이라 할 수 있는 지역균형발전과 국토대전환을 속도감 있게 추진하고 양극화 완화를 위한 효과적 대안을 마련해서 모두의 성장을 향해 나아가야 한다"며 "국제사회에서 책임 있는 역할을 담당하는 글로벌 외교안보강국의 위상을 한층 강화하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 그러면서 "임기를 시작할 때보다 마칠 때 더 많은 국민의 성원과 평가를 받는 정부가 되겠다는 말을 다시 한 번 새기면서 언제나 최선을 다하겠다는 각오를 드린다"고 덧붙였다.한편 이 대통령은 이날 중동 전쟁 여파로 전년 대비 3%대 상승률을 보인 물가 관리에도 온 힘을 다하라고 주문했다.이 대통령은 "석유 최고가격제 시행과 선제적인 물가 관리를 통해 (물가의) 상승 폭이 상당 부분 낮아진 건 다행인데 그럼에도 물가 부담이 상당히 있다"며 "물가 상승이 계속되면 취약계층의 충격은 상대적으로 훨씬 더 클 수밖에 없다. 또 물가 상승으로 취약계층의 실질소득이 감소하면 양극화도 그만큼 확대되고 경제 활력도 뒷걸음질 칠 수밖에 없다"고 지적했다.이어 "물가 안정 없이는 경제 성장도, 양극화 개선도, 국가의 지속적 발전도 불가능하다는 것은 분명하다"면서 "우선 시급한 장바구니 물가 안정을 위해 정부 비축분의 선제 공급, 할인 지원 강화, 할당 관세 물량 추가 확대 등 필요한 대책을 각 부처에서 신속하게 추진해 주시기 바란다"고 주문했다.특히 "누차 강조하지만 매점매석, 담합 같은 시장교란 행위는 한 번만 걸려도 회사가 망한다라는 생각이 들도록 철저하게 조사하고, 엄히 책임을 물어야 되겠다"라며 "물가 관리가 민생 안정의 핵심 전제라는 각오로 각 부처에서 총력을 다해 주길 부탁드린다"고 당부했다.참고로 국가데이터처는 5월 소비자물가지수는 전년 대비 3.1% 상승, 생활물가지수도 3.3% 올랐다고 이날 발표했다.