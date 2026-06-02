세종시 6·10 민주항쟁 예산 86% 삭감… 지난 4년 간 지워져 온 역사

큰사진보기 ▲2025년 밤 9시가 가까운 늦은 시간까지 끝까지 남아 6.10 민주항쟁을 기린 세종시민들 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시 민주화운동 기념사업 보조금 추이 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 세종시 자치행정과 예산안에는 극명하게 대비되는 수치가 담겨 있다. ‘새마을회 법정운영비(1억 3,199만 원)’와 ‘민주화운동 기념 보조금(225만 원)’으로, 두 사업 간 격차는 59배에 이른다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲사)세종민주화운동계승사업회가 지난해 운영한 '민주시민교육 인문학 강좌' ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

법정기념일인 '제39주년 6·10 민주항쟁 기념식'을 앞두고 세종시의 예산 편성 편향성 논란이 불거지고 있다.6·10 민주항쟁은 군부 독재의 장기 집권을 저지하고 '대통령 직선제'를 쟁취한 대한민국 현대사의 결정적 전환점이다. 1987년 6월, 거리로 쏟아져 나온 시민들이 외친 "호헌철폐, 독재타도"의 함성은 39년이 지난 오늘, 우리가 누리는 민주주의의 튼튼한 토대가 되었다. 평범한 이들이 거리에서 흘린 땀과 눈물 위에 지금의 일상적 민주주의와 주권 행사의 권리가 세워진 것이다. 그러나 현재 세종시가 편성한 예산 지표를 살펴보면, 오늘날의 자유를 가능케 한 이 소중한 민주주의의 뿌리가 지워지고 있다는 지적이 나온다.세종시가 공익법인 (사)세종민주화운동계승사업회(이하 사업회)에 민주화운동 기념사업 주관을 맡기며 지원한 보조금 추이는 시정의 방향을 고스란히 보여준다. 2022년 최민호 시장 취임 이후, 세종시 조례에 의거해 운영되던 민주화운동 기념사업 보조금은 단 한 해도 빠짐없이 삭감되었다. 4년 만에 1,670만 원이던 예산은 225만 원으로 줄었다. 무려 86.5%에 달하는 삭감폭이다.현재 물가로 225만 원은 야외 행사에 필요한 음향 장비 대여와 무대 설치비를 감당하기에도 턱없이 부족한 액수다. 행사 현수막과 리플릿 등 최소한의 인쇄물만 제작해도 예산은 바닥을 드러낸다. 전문 공연자를 초청할 예산은 꿈도 꾸기 어렵다. 다행히 세종의 시민 예술인들이 자발적으로 무대를 채워주기로 뜻을 모았지만, 귀한 걸음을 한 이들에게 최소한의 참여비조차 지급할 수 없는 위기에 처한 것이 현재 세종 6·10 기념행사의 서글픈 현실이다.2026년 세종시 자치행정과 예산안에는 극명하게 대비되는 수치가 담겨 있다. '새마을회 법정운영비(1억 3,199만 원)'와 '민주화운동 기념 보조금(225만 원)'으로, 두 사업 간 격차는 59배에 이른다.단순히 조직 규모의 차이로 치부하기엔 예산을 다루는 세종시의 행정 기조에서 극명한 편향성이 읽힌다는 지적이 나온다. 똑같이 관련 법령에 따라 지자체 지원을 받는 새마을회의 경우, 물가상승률과 운영 여건 등을 반영해 2024년 1억 2,688만 원에서 2026년 1억 3,199만 원으로 매년 예산을 늘려왔다. 반면 법정기념일을 기리는 민주화운동 기념 예산은 같은 기간 700만 원에서 225만 원으로 단 한 해도 빠짐없이 삭감되었다. 최민호 시장 취임 전인 2022년 예산이 1,670만 원이었던 점을 감안하면, 시정 교체 이후 사실상 4년 만에 86.5%의 예산이 통째로 삭감된 셈이다.이로 인해 두 사업의 예산 격차는 해가 갈수록 극명하게 벌어졌다. 2024년까지만 해도 민주화운동 기념 예산 대비 약 18배 수준이었던 예산 배율은 2025년 28배를 거쳐, 올해 무려 59배라는 기형적인 격차로 확대되었다. 한쪽이 해마다 안정적인 증액을 받는 동안, 다른 한쪽은 역사적 당위성마저 외면당한 채 야외 행사조차 정상적으로 치르지 못할 수준으로 고사당하고 있다는 비판이 인다. 전체적으로 세종시 재정이 어렵다고 하나, 관련 과인 자치행정과의 2026년 예산은 오히려 전년 대비 41.57%나 증액되었다.6·10 민주항쟁은 개인이 임의로 기념하는 행사가 아니다. 2001년 제정된 '민주화운동기념사업회법'에 따라 국가가 법으로 보존하기로 결정한 역사다. 세종시 역시 이 흐름에 따라 '세종특별자치시 민주화운동 기념에 관한 조례'를 제정했다.특히 조례 제4조(시장의 책무)에 따르면, 세종시장은 민주화운동의 정신을 계승하고 기본이념을 구현하기 위해 관련 시책과 사업을 의무적으로 발굴하고 추진해야 한다고 강행 규정으로 명문화되어 있다. 또한 제5조는 민주화운동 기념·추모 사업뿐 아니라 '민주시민의식 고양을 위한 교육', '자료 전시' 등 구체적인 사업 영역을 명시하며 지자체가 책임질 것을 주문한다.이처럼 조례는 세종시가 민주화운동 기념식이라는 일회성 행사를 넘어 체계적인 시민 교육과 문화 사업까지 책임져야 한다는 구체적인 이정표를 세워둔 셈이다. 그러나 법과 조례가 명한 촘촘한 의무 앞에서 세종시가 올해 내놓은 대답은 '총액 225만 원'의 보조금이 전부였다. 6·10 민주항쟁 기념행사는 물론이고 조례가 명시한 민주시민교육 운영까지 통틀어 묶은 액수다. 과연 이것이 조례가 말하는 지자체장의 '적극 추진'이자 '책무 이행'인지, 세종 시민들의 엄중한 판단이 필요한 시점이다.(사)세종민주화운동계승사업회는 지난 9년간 매년 기념문화제를 열고, 하반기에는 시민들을 위한 무료 민주시민교육을 체계적으로 이어오며 조례의 취지를 현장에서 묵묵히 수행해 왔다.하지만 시의 예산 삭감으로 인해 조례 제5조가 보장한 '민주시민의식 고양을 위한 교육' 계획은 올해 잠정 보류될 위기에 처했다. 지방정부가 예산이라는 가위로 조례에 명시된 책무를 잘라내자, 그 피해는 고스란히 시민들의 교육 기회 박탈로 이어지고 있다.사업회 관계자들 사이에서는 공익법인으로서의 책무를 다하기 위해 내부 구성원들이 사비를 메워서라도 교육의 맥을 이어가겠다는 서글픈 논의까지 오가는 상황이다. 지방자치단체가 조례마저 외면하며 버린 공익적 가치를, 현장의 시민들이 주머니를 털어 지켜내야 하는 것이 지금 세종시정의 일그러진 자화상이다.온갖 악조건 속에서도 제39주년 6·10 민주항쟁 세종기념문화제는 예정대로 열린다. 올해의 슬로건은 "빛의 혁명을 일상으로"다. 행사는 6월 10일(수) 오후 6시부터 9시까지 세종호수공원 수상무대섬에서 진행된다.우리가 오늘날 당연하게 누리는 투표의 권리, 말과 글의 자유는 거저 주어진 것이 아니다. 39년 전, 누구의 지시도 받지 않은 학생·직장인·주부 등 평범한 시민들이 광장에서 흘린 땀과 눈물로 일궈낸 소중한 유산이다. 역사는 기억하지 않으면 희미해지고, 돌보지 않으면 순식간에 후퇴한다.세종시의 예산 삭감은 우리가 지켜온 민주주의의 가치를 홀대하는 시정의 단면을 보여준다. 권력이 예산을 깎고 역사를 홀대하며 그 책무를 저버릴 때, 역사를 기억하고 계승하는 것은 주권자인 시민의 당연한 권리이자 의무이다. 올해 세종의 6·10 기념식은 권력의 외면을 넘어선 시민들의 당당한 저항과 연대의 무대가 될 것으로 전망된다.우리 주권자들이 후원으로, 혹은 6월 10일 저녁 세종호수공원 수상무대섬을 찾는 다정한 발걸음으로 이 뜻깊은 자리를 함께 지켜주기를 기대한다. 우리의 작은 참여가 모일 때, 비로소 역사는 지워지지 않는 일상이 될 것이다.