이 대통령 "같은 사고 반복 발생하는 사업장 따로 보고하라"

이재명 대통령이 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발사고와 관련 "사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로, 지속적으로 발생하는 사업장들을 추려서 저에게 따로 보고해 달라"고 고용노동부에 주문했다.
이 대통령은 2일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "대전 공장에서 폭발사고가 일어나서 또 인명 피해가 발생했다. 인명을 달리한 분들의 명복을 빌며 부상자들의 빠른 쾌유를 빈다"면서 이같이 주문했다.
이 대통령은 "관계 당국은 사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지 대책 수립에도 만전을 기해야겠다"라며 "다른 유사 사업장들에 대해서도 안전점검을 서둘러주기 바란다"고 했다. 특히 "동일한 사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 발생하는 건 심각한 문제다. 각별히 잘 챙겨주시라"고 했다.
참고로 총 7명의 사상자가 발생한 이번 폭발사고 사업장에서는 지난 2018년과 2019년에도 각각 5명, 3명이 숨지는 폭발사고가 발생한 바 있다.
"살자고 간 일터가... 생명을 충분히 존중하는지 의문"
이 대통령은 "누구나 생존을 유지하기 위해 가족과 행복한 삶을 영위하기 위해 일을 하는데 그 일터가, 살자고 간 일터가 죽음의 장이 되고 만다"면서 산재 사망 사고에 대한 사회적인 경각심이 필요하단 취지의 주문도 했다.
이와 관련, 이 대통령은 "우리 사회는 사람의 생명에 대해서 과연 충분히 존중하고 있는가, 귀히 여기고 있는가 의문이 들 때가 꽤 있다"면서 "우리는 과연 돈보다 생명을 귀히 여기고 있는 건가, 나의 생명만큼 타인의 생명을 존중하는가, 한 사람의 생명 그 자체는 또 하나의 우주인데 과연 동등하게 취급되고 있는지 가끔씩 의문이 든다"고 말했다.
그러면서 "요새 산재 사망 사고 좀 줄어드는 것 같긴 하던데 여전히 계속되고 있는 게 참으로 안타깝다"고 덧붙였다.