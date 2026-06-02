사과 농가 밀집 충남 예산... 과수화상병 발병 '비상'

큰사진보기 ▲충남 예산군의 한 사과 농가. 사과 나무에 발생한 과수화상병. 잎이 검게 변하고 있다. ⓒ 예산군 농업기술센터 관련사진보기

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사과 농가가 밀집한 충남 예산군에 과수화상병이 돌아 비상이 걸렸다.과수화상병은 사과와 배 등 장미과 식물에 발생하는 세균감염병이다. 잎과 줄기가 불에탄 것처럼 검게 마르는 증상을 보인다.1일 예산군농업기술센터에 따르면, 예산 지역 사과 과수원 7개, 4.8㏊에서 과수화상병이 발생했다.농업기술센터는 발생 과원에 대해 외부인 출입을 제한하고, 공적 방제(매몰) 작업을 추진하는 등 대응에 나선 상태다. 또한 과수화상병 병원균의 활동이 왕성한 시기인 7월 31일까지 감시활동을 펼 계획이다.사과 농가에도 비상이 걸렸다. 예산군 농업기술센터 관계자는 1일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 " 배나무는 겨울에 나무 가지에서 과수화상병이 잘 발병한다. 하지만 사과의 경우에는 생육기(여름)에 주로 증상이 나타난다. 병이 번지는 속도도 배보다 사과가 더 빠르다"라고 말했다.한편, 농업기술센터는 과수화상병 예방을 위해 농업인과 농작업자의 철저한 방역수칙 준수가 무엇보다 중요하다고 강조했다.주요 예방수칙은 ▲작업자·작업복·작업도구·장비 및 과원 출입구 수시 소독 ▲개화기 전후 등록 약제를 활용한 적기 방제 ▲의심 증상 발견 시 즉시 신고 등이다.농업기술센터 관계자는 "사과와 배 과수원에서 잎이 검게 변하거나 줄기와 가지가 마르는 증상이 나타날 경우 과수화상병을 의심하고 즉시 센터에 신고해 주시기 바란다"라고 당부했다.