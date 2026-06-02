방치된 송강돈대, 서해 낙조 명소의 비극

큰사진보기 ▲탁 트인 서해 바다와 갯벌을 한눈에 담을 수 있도록 조성된 강화 화도면 내리 소루지마을 해넘이공원의 데크 전망대이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲해가 기울기 시작하면서 대지의 핏줄 같은 갯골 사이로 황금빛 노을이 길게 스며들고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲무성하게 자란 풀숲 사이에 가려져 있어 처음 찾는 이들은 그냥 지나치기 쉬운 송강돈대 들머리의 작은 이정표. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲역사적 국방 유적으로 올라가는 길이라고 믿기 어려울 만큼 폐타이어 엮은 계단. 씁쓸함을 자아낸다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월의 풍파와 무관심 속에 겉표면이 하얗게 갈라지고 깨진 채 방치되어 있는 송강돈대 안내판. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한때는 외적을 감시하던 견고한 성벽이었으나, 지금은 풀숲 사이에 무참히 무너져 내린 채 흩어져 있는 성돌들. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲잡목과 수풀 사이에 파묻혀 겨우 성벽의 흔적만을 짐작하게 하는 송강돈대의 허물어진 기단석. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲창해진 나뭇잎 사이를 뚫고 성벽 터 위로 쓸쓸히 쏟아지는 서해의 강렬한 햇살. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

​강화군 화도면 소루지마을에는 해넘이공원이 있다. 서해 낙조가 아름답기로 이름난 곳이다. 해가 서쪽 바다로 천천히 기울기 시작하면 하늘과 바다가 붉게 물들고, 밀물이 빠져나간 갯벌에는 대지의 핏줄 같은 수많은 갯골이 모습을 드러낸다. 구불구불 이어진 물길은 마치 대지 위에 그려 놓은 한 폭의 그림과 같다. 자연이 오랜 세월 빚어낸 기기묘묘한 풍경 앞에 서면 누구나 걸음을 멈추게 된다.​소루지라는 이름도 이 풍경과 무관하지 않다고 한다. 물이 빠질 때마다 드러나는 갯골과 바닷물이 드나드는 물길의 모습에서 비롯된 이름이라는 이야기가 전해 온다. 정확한 유래야 어떠하든, 소루지라는 이름에는 갯벌과 바다를 벗 삼아 살아온 사람들의 오랜 삶의 흔적이 스며 있는 듯하다.​해넘이공원 인근 언덕에는 잘 알려지지 않은 옛 군사시설 하나가 남아 있다. 공식 명칭은 송강돈대이지만, 마을 이름을 따서 소루지돈대라고도 부른다. 화도면 내리에서 내가면 외포리로 이어지는 해안도로를 따라가다 보면 도로 가까이에 있지만 안내가 부족해 처음 찾는 사람은 지나치기 쉽다.​겨우 찾은 들머리에는 '송강돈대 40m'를 알리는 작은 이정표가 서 있다. 바로 오르는 길에는 폐타이어를 엮어 만든 계단이 놓여 있다. 조선시대 국방 유산으로 향하는 길목에 폐타이어 계단이라니, 어딘가 어색하다. 세월의 흔적이라기보다 관리의 부재를 보여주는 듯해 마음 한편이 씁쓸해진다.​조심스레 계단을 오르면 짧은 산길이 이어진다. 길가에는 무릎까지 자란 잡초가 무성하다. 돈대를 찾는 사람의 발길이 얼마나 뜸한지를 말해 주는 풍경이다. 작은 숲은 적막했고, 사람보다 바람이 더 자주 다녀간 흔적이 느껴졌다.​송강돈대는 조선 숙종 때 강화 해안을 방어하기 위해 축조된 50여 개 돈대 가운데 하나다. 당시 장곶진에 소속되어 서해를 오가는 배를 살피고 외적의 침입을 감시하던 중요한 군사시설이었다. 허물어진 돈대 위에 덩그러니 서 있는 안내판만이 이곳이 송강돈대였음을 알려 준다.​돈대 안쪽으로 들어가 보니 상황은 더 안타까웠다. 풀숲을 헤치며 겨우 흔적을 찾아야 할 정도로 잡목이 무성하게 들어차 있었다. 원형을 알아보기 어려울 만큼 훼손된 탓에 어디가 성벽이고 어디가 내부 공간인지 분간하기조차 쉽지 않았다.​발밑에서는 기와 조각으로 보이는 파편 하나가 눈에 띄었다. 한때 이곳에도 돈대를 관리하거나 초소를 지키던 시설이 있었으리라 짐작하게 하는 흔적이다. 지금은 잡목과 풀숲에 묻혀 있지만, 그 작은 파편조차 수백 년 세월의 무게를 품고 있는 듯했다.​지금 안내판이 없다면 이곳이 돈대였다는 사실조차 알기 어렵다. 성벽은 거의 대부분 허물어졌고, 여기저기 풀숲에 흩어진 돌무더기만이 옛 흔적을 겨우 전하고 있다.​​문득 의문이 꼬리를 문다. 모진 세월이 처참하게 무너뜨린 것인가, 아니면 오랜 방치 속에 훼손된 것인가. 그것도 아니라면 돈대의 석축을 다른 용도로 사용하기 위해 누군가 가져가면서 이토록 사라져 버린 것인가.​선조들이 나라를 지키기 위해 피땀 흘려 쌓은 소중한 국방 유적이 왜 이토록 초라한 모습으로 남아 있어야 하는지 아쉽기 그지없다.​문화유산은 단지 오래된 돌과 흙으로 이루어진 구조물이 아니다. 그 안에는 선조들의 삶과 땀, 그리고 시대의 기억이 담겨 있다. 그런 역사적 현장이 점차 잊혀 가는 모습은 아쉬움을 넘어 안타까움으로 다가온다.​그럼에도 돈대에 서면 눈길은 다시 바다로 향한다. 본래 사방의 시야가 트여 있어야 할 돈대는 이제 아름드리 나무들에 둘러싸여 있다. 나뭇잎 사이로 스며드는 햇살만이 옛 초소의 자리를 비추고 있다.​이제 막 시작되는 서해의 노을은 오늘도 변함없다. 얼마 지나지 않아 붉은 햇살이 바다 위에 긴 금빛 길을 만들고, 갯벌의 물길마다 황금빛이 번져 가리라.​수백 년 전 이곳에서 초소를 지키던 군졸들도 지금과 같은 풍경을 바라보았을 것이다. 긴장 속에서 바다를 살피다가도 해 질 무렵이면 잠시 붉게 물든 수평선을 바라보며 고향 생각을 했을지 모른다. 가족의 안부를 떠올리고, 무사히 하루가 지나가기를 기원하며 긴 밤을 준비했을 것이다.​지금 송강돈대는 화려한 관광지도 아니고, 온전한 모습의 문화유산도 아니다. 허물어진 성돌 하나에 이곳을 지켜온 시간의 흔적이 남아 있을 뿐이다.​언젠가 이 돈대가 제대로 정비되고 복원되는 날을 상상해 본다. 서해 낙조를 바라보며 이곳의 역사와 이야기를 나누는 작은 문화 공간으로 거듭난다면 얼마나 좋을까.아름다운 낙조와 함께 수백 년의 시간을 품고 있는 소루지돈대가 더 늦기 전에 제대로 보존되고 기억되기를 바란다. 서해의 찬란한 노을만큼이나 문화유산을 향한 우리의 관심 또한 그 자리에 함께 머물기를 소망한다.​역사를 잃은 풍경은 아름다움만으로 완성되지 않는다. 낙조에 물든 송강돈대의 돌무더기가 더 이상 눈물의 흔적으로 남지 않기를 바라면서.