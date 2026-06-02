사전연명의료의향서, 이제부터 집에서 '온라인' 등록한다

큰사진보기 ▲삶의 마지막 순간을 스스로 결정하는 '존엄한 죽음'에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. ⓒ alpn on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연명의료중단등결정 및 이행 절차 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

현재 보건소나 노인복지관을 직접 방문해야만 작성할 수 있는 사전연명의료의향서를 집에서 컴퓨터나 스마트폰으로 등록할 수 있도록 제도 개선이 이뤄진다. 또 연명의료 중단·유보가 가능한 시기를 현행 '임종기'에서 '말기'까지 확대하는 방안에 대한 사회적 논의도 본격화한다.보건복지부는 2일 오전 이영훈 차관 주재로 국가호스피스연명의료위원회를 열고 '2026년 호스피스·연명의료 시행계획'을 심의·확정했다. 위원회는 연명의료결정법에 따라 설치된 기구로, 호스피스와 연명의료결정제도 관련 주요 정책을 심의하는 역할을 맡고 있다.앞서 복지부는 지난해와 올해 사전연명의료의향서 등록기관과 연명의료결정제도 수행 의료기관을 확대하고, 모바일 등록증 발급과 찾아가는 상담 서비스 등을 도입하는 등 제도 접근성을 높여왔다. 호스피스 전문기관도 소폭 늘리고 관련 서비스 질 개선에 나섰다. 올해는 법령 정비와 시스템 고도화를 통해 대대적인 제도 개선에 나선다는 방침이다.이날 확정된 2026년 시행계획의 핵심은 '규제 완화'와 '접근성 강화'다.가장 눈에 띄는 변화는 사전연명의료의향서의 온라인 등록 추진이다. 현재 사전연명의료의향서는 만 19세 이상 성인이 연명의료 중단 여부와 호스피스 이용 의사를 미리 작성하는 문서로, 반드시 지정된 등록기관을 방문해 대면 상담을 거쳐 작성해야 발효됐다. 이 때문에 시간과 공간의 제약으로 등록을 미루는 이들이 많았다.이에 복지부는 현장의 의견을 반영해 온라인으로도 의향서를 등록할 수 있도록 절차를 마련하고 관련 법령 정비에 착수하기로 했다. 이와 함께 보건소 등 지역보건의료기관과 의료기관을 중심으로 기존 대면 등록기관도 계속 확대할 계획이다. 이를 통해 국민들이 생애 말기 의료에 대한 자신의 의사를 보다 쉽게 미리 결정하고 기록할 수 있는 환경을 조성한다는 것이다.연명의료결정제도의 적용 범위를 둘러싼 논의도 본격 시작된다. 현재는 환자가 임종 과정에 들어섰다고 판단되는 경우에만 연명의료 유보나 중단 결정이 가능하다. 하지만 환자의 자기결정권을 보다 폭넓게 보장해야 한다는 요구가 꾸준히 제기돼 왔다.복지부는 올해 국가생명윤리심의위원회 등을 통해 연명의료 중단·유보 가능 시점을 '말기'까지 확대하는 방안에 대한 사회적 논의를 추진할 예정이다. 이를 위해 사회적 주요 쟁점을 정리하고 대국민 합의를 거쳐 적용 기준을 마련하는 등 단계적으로 제도 개선을 검토한다는 방침이다.또 의료 현장의 목소리도 반영됐다. 환자와 의료진이 연명의료에 대해 조금 더 일찍 연명의료를 상당할 수 있도록 현행 '말기' 환자에게만 쓸 수 있었던 연명의료계획서의 작성 시기를 '말기가 예견되는 시점'으로 앞당기는 법 개정도 추진한다.환자의 연명의료 결정이 의료기관 종류와 관계없이 존중될 수 있도록 제도 수행 의료기관도 확대하며, 연명의료결정제도 참여기관을 지속적으로 늘려갈 계획이다. 법정 서식을 전자문서 형태로 보관할 수 있는 서식관리시스템도 새롭게 구축하고, 의료기관 및 등록기관 종사자 교육도 강화할 예정이다.복지부는 연명의료결정제도와 한 축을 이루는 호스피스 완화의료 서비스를 질적·양적으로 높인다는 계획이다. 호스피스 분야 인프라(기반시설) 확충이 주요 과제로 제시됐다.우선 안정적인 서비스 제공을 위해 '가정형 호스피스' 수가 체계를 개선하고, 호스피스 확대를 가로막는 요인을 분석해 인프라 확충 방안을 마련하기로 했다. 특히 고령 환자가 많은 국내 의료환경을 고려해 '요양병원 특화 호스피스 서비스 모델'을 개발하고 현장 적용도 추진하기로 했다.기관 간의 엇박자도 줄어들 것으로 보인다. 복지부는 호스피스 대기 환자 정보를 공유해 병원 간 환자 연계를 돕는 '호스피스종합정보시스템' 고도화 작업을 올해 하반기까지 완료할 예정이다. 축적된 통계 데이터는 향후 근거 기반의 정책 수립에 활용된다.이외에도 만성호흡부전 환자를 위한 교육자료 개발, 사별가족 만족도 조사 개선, 호스피스 전문인력 실무교육 확대 등을 통해 서비스 질을 높이기 위한 세부 과제들이 올해 일제히 시행된다.이형훈 차관은 "생애 말기의 문제는 나와 내 가족, 누구에게나 닥칠 수 있는 우리의 이야기"라며 "국민이 존엄한 삶의 마무리를 준비할 수 있도록 현장의 목소리를 반영해 제도를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.