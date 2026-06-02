남이섬에서 백담사로, 시 한 편이 눈에 띄었습니다

큰사진보기 ▲남이섬 인근 강에서 수상스키를 즐기는 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲남이섬으로 관광객을 실어나르는 유람선 모습. 하루에 평균 5천명이 방문한다고 한다 ⓒ 오문수 관련사진보기

"섬 숲에 새가 많았으면 좋겠다. 개발을 하지 말고 꽃과 나무를 잘 가꿔라"

큰사진보기 ▲남이장대 모습으로 수원화성 서장대가 화재로 소실되었을 때 타다 남은 목재를 주재료로 세웠다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲백담사 앞 계곡에 세워진 돌탑 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲백담사로 가는 길 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

남의 삶은 다 보이는 데

내 삶은 보이지 않네

남의 죽음은 다 보이는 데

내 죽음은 보이지 않네

그것 참 남의 허물은 다 보이는 데

내 허물은 보이지 않네

큰사진보기 ▲백담사 앞 마당에 세워진 스님 상 모습. 스님 옆에 세워진 '허물'이라는 글귀가 인상깊었다. "남의 삶은 다 보이는 데, 내 삶은 보이지 않네. 남의 죽음은 보이는 데, 내 죽음은 보이지 않네. 그것 참 남의 허물은 다 보이는데, 내 허물은 보이지 않네" ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

여행을 떠나는 이유는 반복되는 일상에서 벗어나 새로운 환경을 경험할 수 있는 기회를 제공하기 때문이다. 익숙한 공간을 떠나 새로운 거리와 이국적인 풍경을 접함으로써 재충전할 수 있기 때문이기도 하다. 며칠 전 1박 2일 (지난 5월 30일~5월 31일) 일정으로 강원도 여행을 다녀왔다.여수와 순천 등지에서 모인 70여 명의 여행객들이 KTX와 리무진 버스를 타고 도착한 첫 방문지는 남이섬이다. 스물여섯에 사나이의 용맹이 꺾인 남이장군 묘가 있어 남이섬이라 불린 섬은 명성 그대로 아름다운 섬이다.'남이나루 관광청'에서 발행한 <나미나라 공화국 남이섬> 안내책자에는 남이섬에 대한 안내가 잘 나와있다. 서울에서 한강을 따라 동쪽으로 63㎞지점에 청평 호수에 떠있는 남이섬은 면적 46만제곱미터에 둘레는 약 5킬로미터에 이른다. 먹을 것, 볼 것, 즐길 것이 마련된 섬이 나미나라 공화국이라고도 불린 이유는 상상의 즐거움이 가득한 동화 속 꼬마 나라를 세우겠다는 뜻으로 문화 독립을 선언했기 때문이다. 섬 주변 강에는 고속 모터보트가 이끄는 수상스키를 즐기는 모습과 80미터 높이 타워에서 자유낙하로 1km를 활강하는 집와이어 탑승객들이 외치는 소리가 관광객들을 즐겁게 한다.남이섬이 유명세를 탄 것은 2001년 드라마 <겨울연가>가 방영되면서부터다. 이렇게 멋진 남이섬을 세운 이는 민병도씨다. 1965년 한국은행 총재직을 그만두면서 퇴직금을 모아 남이섬을 사들인 그는 천리포수목원을 세운 민병갈 원장의 조언을 듣고 잣나무, 전나무, 백자작나무, 능수벗나무 등을 심어 오늘의 멋진 남이섬을 만들었다. 고인은 임종 직전에 강우현 사장에게 한 마디를 남겼다고 한다.일행의 두 번째 방문지는 백담사였다. 백담사에서 발행한 <백담사 템플스테이> 안내 책자에는 백담사에 대한 역사가 기록되어 있었다. 서기 647년 신라 제28대 진덕여왕 원년에 자장 율사가 설악산 한계리에 한계사로 창건하고 아미타삼존불을 조성 봉안하였다. 운흥사, 심원사, 선구사, 영취사로 불리다 1783년에 최붕과 운담이 백담사라 개칭했다고 한다.안내 책자에 따르면 "백담사라는 사찰의 이름은 설악산 대청봉에서 절까지 작은 담이 100개가 있는 지점에 사찰을 세운 데에서 일컫게 되었다"고 한다. 또한 "백담사는 내설악의 아주 깊은 오지에 자리잡고 있어서 옛날에는 사람들이 좀처럼 찾기 힘든 수행처였다"라는 설명도 이어진다.여행객들이 공용 주차장에 내려서 셔틀버스로 갈아타고 절까지 가는 길은 차 한 대가 겨우 지나갈 정도로 좁아 군데군데 교행할 장소를 마련해두고 운전사가 무전기로 연락하면서 교행하고 있었다.특히 만해 한용운은 1905년 백담사에서 깨달음을 얻었다고 한다. 안내 책자에 따르면 그는 <조선불교유신론>과 <십현담주해>를 집필하고 <님의 침묵>이라는 시를 발표하는 등 불교유신과 개혁을 추진하였다. "일제의 민족 침탈에 항거하여 민족독립운동을 구상하였던" 독립 운동의 유적지라는 설명이다.계곡에는 무수히 많은 돌탑이 있었다. 돌을 쌓으면서 작은 돌에서 큰 돌까지 모든 사람들도 마음을 모으면 일어설 수 있다는 것을 배운다. 백담사 앞 마당에 세워진 한 스님의 상 옆에 적힌 <허물>이라는 시가 인상 깊었다.