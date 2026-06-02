[서산] D-1 공식 선거운동 마지막 날 '총력 유세, 막판 지지층 결집 호소'

큰사진보기 ▲공식선거운동 마지막 날인 2일, 서산 여야 후보들이 이른 아침부터 총력 유세에 돌입했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공식선거운동 마지막 날 진보당도 마지막 유세에 나서면서 지지를 호소했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

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공식 선거운동 마지막 날인 2일 서산 지역구 출마자들이 막판 표심 잡기에 나섰다.민주당 맹정호 시장 후보를 비롯해 지역구 출마자들은 이날 아침부터 출근 인사와 지역 곳곳을 돌며 마지막 선거유세를 진행했다.그러면서 이날 오후 6시 서산 호수공원 앞에서 '다시뛰는 서산, 민주당 필승 마지막 집중 유세'를 열고 막판 지지층 결집에 나선다.맹 후보는 공식 선거운동 마지막 날 자신의 SNS를 통해 "거대한 민심의 흐름과 바다를 향해 흐르는 큰 강물을 느꼈다"면서 "맹정호가 서산의 민심으로 서산시장이 된다. 그것이 시민의 명령"이라며 승리를 자신했다.그러면서 "과거를 추억하고 현실에 안주하는 사람은 서산의 위기와 미래를 희망으로 열어갈 수 없다"며 "맹정호가 서산의 위기를 극복하고 미래로 달려가는 서산 열차의 기관사가 되겠다"며 지지를 호소했다.국민의힘 이완섭 시장 후보와 기초·광역 의원 후보들도 이날 마지막 출근 인사와 총력 유세로 지방선거 승리를 기원했다.국민의힘은 민주당과 같은 시간인 이날 오후 6시 서산1호 광장 앞에서 13일간의 공식 선거운동을 마무리하는 마지막 총력 유세로 지지층 결집에 나선다.이 후보는 전날인 1일 SNS를 통해 "시민 한 분 한 분의 진솔한 의견 속에서 서산의 현재와 미래에 대한 기대를 다시 한번 확인할 수 있었다"면서 "시민과 함께 소통하고, 시민의 목소리를 시정에 담아내는 일, 그 길을 걸어가는 사람이 바로 '이완섭'"이라고 강조했다.이어, "시민의 목소리가 힘이 되는 서산, 더 큰 발전과 더 나은 미래를 위해 끝까지 함께하겠다"는 각오를 밝혔다.개혁신당 유관곤 시장 후보도 서산 시내 곳곳에서 선거 운동원들과 마지막 선거운동을 진행하면서 지지를 호소했으며, 이날 저녁에는 선거사무소에서 선거운동원들과 마무리할 예정이다.유 후보는 "거대 양당의 한심한 고발 진흙탕 싸움으로는 서산의 변화를 기대할 수 없다"면서 "이제는 진짜 서산의 민생을 챙길 새로운 인물, 새로운 정치가 필요하다"며 "청년이 떠나지 않는 도시, 소상공인이 살아나는 서산을 행동으로 반드시 증명하겠다"면서 목소리를 높였다.이어, "선거운동 기간 (시민들의) 많은 격려로 지지가 큰 힘이 되어 완주했다"며 "내일(3일) 투표 꼭 부탁한다"고 덧붙였다.이외 정의당과 진보당도 마지막 유세에 나서면서 지지를 호소했다.서산은 이번 6·3 지방선거에서 시장과 시의회의원 14명(6개 지역구 2명씩, 비례대표 2명), 도의회의원 3명(3개 지역구) 등 모두 18명을 선출한다.이런 가운데, 서산 지역에서 이번 지방선거에 나서는 후보는 모두 38명이다.한편, 본투표는 3일 주소지별 지정 투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 실시된다.