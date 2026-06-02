일흔둘에 떠난 산티아고 순례길 "꿈 포기할 이유 없다"

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큰사진보기 ▲박은실 작가가 산티아고 순례길 779km를 걸으며 만난 풍경과 사람들, 그리고 길 위에서 발견한 삶의 의미를 이야기했다. 이어 박 작가는 "한 걸음 한 걸음이 모여 결국 목적지에 도착하게 하듯 인생도 마찬가지"라며 순례길에서 겪은 좌절과 극복의 순간들을 진솔하게 전했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"순례는 끝났지만 나의 까미노는 이제부터 시작입니다."

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사람의 인생은 때때로 한 걸음으로 달라진다. 거창한 계획보다 작은 용기가, 특별한 재능보다 포기하지 않는 마음이 삶의 방향을 바꾼다. 누구나 한 번쯤 꿈꾸는 길이 있지만 대부분은 '언젠가'라는 말 속에 그 꿈을 미뤄둔다.박은실 작가는 달랐다. 일흔두 살에 배낭을 메고 스페인 산티아고 순례길 779km에 나섰다. 지난 5월 31일 충남 당진시 신평면 '한선예의 꿈꾸는이야기' 동네서점에서 열린 초청 강연에서 그녀는 그 길 위에서 만난 사람들과 삶의 의미, 그리고 다시 시작할 용기에 대해 이야기했다.박 작가는 초등교육 현장에서 교사로 재직한 뒤 퇴직했으며, 72세의 나이에 산티아고 순례길에 도전해 34일간의 여정을 완주했다. 이날 강연에서는 순례길을 걷게 된 계기와 순례 과정에서 겪은 어려움, 그리고 산티아고 길 위에서 만난 사람들과의 인연에 대해 이야기했다. 특히 남편과의 사별 이후 찾아온 상실감과 노년기에 느꼈던 불안, 그리고 이를 극복하기 위해 순례길에 나서게 된 과정을 담담하게 전하며 독자들에게 공감을 얻었다.박 작가는 "순례길은 단순히 목적지를 향해 걷는 여행이 아니라 자신을 비우고 다시 채우는 과정이었다"라며 "나이가 들었다고 꿈을 포기할 이유는 없다. 한 걸음씩 걷다 보면 누구에게나 자신만의 까미노가 열린다"고 말했다.이어 강연에서는 순례길에서 마주한 다양한 경험도 소개됐다. 박 작가는 비바람과 폭염, 발목 통증과 물집 등 육체적인 어려움 속에서도 포기하지 않았던 순간들을 전하며 순례길의 의미를 설명했다. 또한 세계 각국에서 온 순례자들과 나눈 교류를 소개하며 "언어는 달라도 서로를 응원하고 격려하는 마음은 같았다"고 회상했다.아울러 박은실 작가는 순례길에서 만난 사람들을 '길 위의 천사'라고 표현하며, 낯선 이들의 짧은 격려와 따뜻한 배려가 힘든 여정을 이어갈 수 있는 원동력이 됐다고 말했다. 강연의 하이라이트는 순례의 종착지인 산티아고 데 콤포스텔라 대성당에 도착했을 때의 이야기였다. 박 작가는 성 야고보의 무덤 앞에 섰을 때의 벅찬 감동과 함께 완주증인 '콤포스텔라 증서'를 받았던 순간을 소개하며 "인생의 또 다른 졸업장을 받은 기분이었다"고 말했다.그러면서도 "진정한 순례의 의미는 목적지에 도착하는 것이 아니라 그러한 과정에서 자신을 돌아보고 성장하는 데 있었다"고 강조했다. 지역 주민들과 독자들은 강연 후 저서 <앙코르! 부엔 까미노>에 대한 이야기를 나누며 질의 응답 시간을 가졌고, 이어 사인회와 기념 촬영도 진행됐다.한선예 작가는 "박은실 선생님은 제가 초등학교 시절 직접 가르침을 받았던 은사님"이라며 "교실에서 아이들에게 꿈과 용기를 심어주셨던 선생님께서 72세의 나이에 산티아고 순례길 779km를 완주하신 모습을 보며 저 역시 큰 감동을 받았다"고 말했다. 이어 "이번 강연은 단순한 여행 이야기가 아니라 어떤 나이에도 새로운 도전을 시작할 수 있다는 희망의 메시지를 전해준 시간이었다"라고 밝혔다.박은실 작가의 34일간 779km 산티아고 순례는 끝났지만, 강연장에서 만난 독자들과 지역 주민들의 마음 속에는 또 다른 길이 시작되고 있었다. 그리고 그녀의 이야기를 들은 참석자들 역시 자신의 삶 속 '까미노'를 떠올리며, 지금 이 순간에도 다시 걸어갈 수 있다는 희망을 품고 강연장을 나섰다.