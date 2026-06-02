'원더풀스' 초능력은 없지만, 우리에겐 '한 표'가 있다

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큰사진보기 ▲넷플릭스 '원더풀스' ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

주말 내내 넷플릭스 드라마 <원더풀스>에 푹 빠져 시간을 보냈다.'B급 감성'의 드라마라는데, 워낙 재밌다는 소문만 듣고 무작정 정주행을 시작한 참이었다. <원더풀스>는 1999년을 배경으로 한다. 2000년이 오기 전에 세상이 멸망할 것이라는 가짜 뉴스가 퍼지고, 이에 현혹된 사람들로 인해 가상의 도시 '해성시'는 위기에 빠진다. 드라마는 이 혼란 속에서 지극히 평범한, 어쩌면 남들보다 조금은 부족해 보이는 동네 사람들이 어느 날 갑자기 초능력을 얻게 되며 벌어지는 좌충우돌을 그린다.언제 어떻게 능력이 발현되는지도 몰라 걸핏하면 "이거 왜 이러냐"며 당황하는 주인공들의 모습은 짠하면서도 웃음을 자아낸다. 화면 밖의 나조차 '저래서야 초능력을 제대로 쓸 수나 있을까' 조바심이 날 정도였다. 주인공은 절대 죽지 않는다는 드라마의 불문율을 알면서도 여러 번 마음을 졸였다. 그럼에도 조금 모자라고 서툰 이들은 그때마다 기막히게 위기를 넘긴다. 극 후반부로 갈수록 주인공들은 자신의 능력을 이해하고 자유자재로 응용하며, 결국 위기에 빠진 이웃들을 훌륭하게 구해낸다.그들의 눈물겨운 우정과 활약상을 지켜보며 문득 이런 생각이 들었다. 그동안 세상을 바꾸는 건 똑똑하거나, 돈이 많거나, 권력을 쥔 '특별한 사람'들만의 몫이라고 여겨왔다. 하지만 현실은 꼭 그렇지도 않은 것 같다. 아침 출근길 엘리베이터에서 먼저 다정하게 인사를 건네는 이웃, 누가 보든 안 보든 길거리에 떨어진 쓰레기를 주워 담는 사람, 횡단보도 앞에서 서성이는 아이들의 손을 잡아주는 멋진 어른들, 그리고 동네의 크고 작은 행사에 발 벗고 나서는 사람들. 이들이 세상을 바꾸기 위해 발휘하는 힘은 영화 속 화려한 초능력이 아니라, 주변을 향한 따뜻한 '관심과 참여'다.6.3 지방선거가 치러진다. 사전투표율이 역대 최고 수준을 기록했다는 반가운 뉴스도 들려온다. 고등학교 3학년 학생들도 생애 첫 투표권을 행사하기 위해 설레는 마음으로 줄을 섰다고 한다. 생각해보면 투표야말로 평범한 우리가 가진 가장 강력한 능력 중 하나다. 누군가는 "내 한 표로 뭐가 달라지겠어"라고 체념하듯 말할지도 모른다. 하지만 투표를 포기하는 순간, 내가 발 딛고 사는 우리 동네와 지역의 미래를 결정할 권리마저 고스란히 포기하는 셈이 된다.드라마 속 주인공들은 기상천외한 초능력으로 동네를 구했지만, 현실 속 우리에겐 그런 마법 같은 힘이 없다. 대신 우리에겐 '한 표'가 있다. 초등학교 고학년인 내 아이가 안심하고 걸을 수 있는 통학로, 연로하신 부모님이 편안하게 이용하실 복지시설, 그리고 우리가 사는 지역의 크고 작은 문제들을 책임지고 해결할 사람을 내 손으로 직접 선택할 권리 말이다.거창하게 나라를 구하는 대업이 아닐지라도, 내가 사는 동네를 조금 더 다정하고 살기 좋은 곳으로 만드는 일은 우리의 한 표로 충분히 가능하다. 주말 동안 화면 속 허당 히어로들의 활약에 울고 웃으며 깨달았다. 평범한 사람이 세상을 바꾸는 방법은 생각보다 우리 곁 아주 가까이에 있다는 것이다. 어쩌면 우리가 지닌 가장 현실적이고도 위대한 초능력은 바로 '투표권'일지도 모르겠다.