"작은 것부터 시작해야 한다" 인생 2막에 만난 이정표

큰사진보기 ▲<나는 매일 조금씩 강해진다> 책표지 ⓒ 비즈니스북스 관련사진보기

"강한 마음을 타고난 사람은 없다."

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자신감은 타고나는 성격이 아니다. 외향적인 사람만 가질 수 있는 특권도 아니다. 자신감은 누구나 키울 수 있는 능력이다. 마치 근육을 단련하듯 반복적인 훈련을 통해 만들어 갈 수 있다.-30쪽

큰 자신감을 얻으려면 작은 것부터 시작해야 한다. 우리의 본질을 결정하는 것은 큰 승리가 아니라 원하는 미래를 향해 매일 조금씩 내딛는 간절한 발걸음이다. - 89쪽

자신감 사이클의 시작점으로 돌아가 에너지를 얻고, 용기를 키우고, 행동을 취하자. 이미 본인이 할 수 있고 실제로 해냈다는 사실을 스스로 증명했기에 이 모든 것이 가능해진다. -284쪽

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

책 표지에는 한 사람이 거대한 원의 틈새를 따라 위로 걸어 올라가는 모습이 그려져 있다. 그 모습이 꼭 묵묵히 제 갈 길을 걸어가는 우리네 삶 같다는 생각이 들었다.이 한 문장이 적힌 표지를 한참 바라보며 책을 펼쳤다. 나이가 들면 세상 일에 무뎌지고 마음도 저절로 단단해질 줄 알았지만, 인생의 큰 변곡점을 지나 새로운 길 위에 서면 여전히 마음은 흔들리고 두려움이 앞서곤 한다. 33년의 공직 생활을 마치고 인생의 제2막을 채워가고 있는 지금, 후안 벤다냐의 <나는 매일 조금씩 강해진다>(2026년 3월 출간)는 마치 나침반처럼 내 시선을 붙잡았다.이 책은 "할 수 있다"는 식의 막연한 격려를 늘어놓지 않는다. 대신 무너진 자신감을 다시 세우는 구체적인 방법을 이야기한다. 작은 설렘을 찾고, 불안을 안은 채 한 걸음을 내딛고, 오늘 해야 할 일을 끝내고, 그 경험을 기록하는 것. 저자는 이런 사소해 보이는 반복이 결국 사람을 다시 일으켜 세운다고 말한다.이 책의 핵심 메시지는 간결하면서도 강력하다. 매일 스쿼트를 하고 플랭크를 하며 '생존 근육'을 키우듯, 흔들리지 않는 단단한 마음 역시 매일의 작은 실천으로 단련할 수 있는 '정신적 근육'이라는 점이다.우리는 건강을 위해 걷고, 스트레칭을 하고, 근력 운동을 한다. 하지만 정작 마음의 힘은 타고나는 것이라 여기며 방치할 때가 많다. 저자는 회복 탄력성과 강인함 역시 근육처럼 훈련할 수 있다고 말한다. 중요한 것은 재능이 아니라 반복이다.이 대목을 읽으며 자연스럽게 내 삶을 돌아보게 됐다. 퇴직 후 새로운 공부를 시작하고 글을 쓰기 시작했을 때 가장 힘들었던 것은 능력 부족보다 조급함이었다. 성과는 더디게 보이는데 시간은 흐르고, 다른 사람과 비교하며 스스로를 초라하게 만드는 날도 적지 않았다. 그럴 때마다 필요한 것은 거창한 목표가 아니라 오늘 할 일을 끝냈다는 작은 성취감이었다.저자 역시 학창 시절 왕따와 비만, 알코올 의존을 경험하며 자신감을 잃었다고 고백한다. 하지만 삶을 바꾼 것은 극적인 결심이 아니었다. 오늘 할 수 있는 일을 하나 실행하는 것, 그리고 그 경험을 성공의 증거로 남기는 것이었다. 그렇게 쌓인 작은 증거들이 "나는 다시 할 수 있다"는 믿음으로 이어졌고, 결국 삶의 방향을 바꾸었다고 했다.이 책이 특히 시니어 독자들에게 의미 있게 다가오는 이유도 여기에 있다. 은퇴 이후의 삶은 생각보다 길다. 그러나 사회적 역할이 줄어들고 익숙했던 일상에서 벗어나면 자신도 모르게 위축되기 쉽다. 새로운 도전을 시작하기 전에 실패를 걱정하고, 나이를 이유로 스스로 한계를 긋기도 한다.젊은 시절의 강인함이 앞만 보고 달리는 힘이었다면, 지금 우리에게 필요한 강인함은 흔들려도 다시 중심을 찾는 힘일지 모른다. 예상치 못한 변화 앞에서도 삶의 균형을 잃지 않는 힘, 남과 비교하지 않고 자신의 속도로 걸어가는 힘 말이다.책을 덮고 나니 거실 한편에 놓인 운동 매트가 눈에 들어왔다. 몸의 근육은 하루아침에 만들어지지 않는다. 마음도 마찬가지다. 결국 우리를 지탱하는 것은 특별한 재능이 아니라 매일 반복하는 작은 실천들이다.새로운 시작 앞에서 망설이고 있는 사람, 인생의 후반전을 조금 더 단단하게 살아가고 싶은 사람이라면 이 책을 한 번 펼쳐보길 권한다. 강한 마음은 선택받은 사람들의 선물이 아니다. 오늘을 살아내는 평범한 사람들이 조금씩 만들어가는 습관의 결과임을 이 책은 조용하지만 설득력 있게 보여준다.