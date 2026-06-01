"연봉 3600에 65세 정년" 55세 조기 퇴직자가 만족한 직장

▲ 가장 일이 많은 안내소 앞에서 관람객들을 통제하고 있는 김성용 씨 이 안내소가 고객들 출입이 많고, 차량도 통제해야 하는 곳이라 제일 바쁘다. ⓒ 김부규 관련사진보기

▲ 금동천마상 앞에서 차를 통제하고 있는 김성용 씨 한국마사회 시설관리 보안직은 근무여건이나 급여면에서 다른 보안직에 비해 좋은 편이라고 한다. ⓒ 김부규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그와 브런치에도 실립니다. 이 기사는 개인 블로그와 브런치에도 실립니다. 현재까지 총 70화의 인터뷰를 진행했습니다. 이전 인터뷰 기사가 궁금하시면 책 <퇴직 후 나는 다른 일을 한다>(https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000202999879)을 참고하시기 바랍니다.