예산 끊긴 '우리대전같은책읽기', 그럼에도 19번째 대장정 시작

큰사진보기 ▲(사)희망의책대전본부는 1일 부터 제19회 '우리대전같은책읽기'의 1년 대장정을 시작한다고 밝혔다. ⓒ (사)희망의책대전본부 관련사진보기

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대전의 대표 시민 독서운동인 '우리대전같은책읽기'가 대전시 예산 전액 삭감 속에서도 19번째 대장정을 시작했다.(사)희망의책대전본부는 1일 보도자료를 내고 "제19회 '우리대전같은책읽기'가 오늘부터 1년간의 대장정에 돌입했다"며 "대전 시민들과 함께 읽고 토론할 '2026 올해의 책' 시민 후보 도서 추천을 시작한다"고 밝혔다.'우리대전같은책읽기'는 대전 시민이 한 권의 책을 함께 읽고 토론하며 지역사회 독서문화를 확산해 온 시민 주도 독서 캠페인이다. 희망의책대전본부에 따르면 이 사업은 18년 동안 이어져 왔지만, 대전시 예산이 2년 연속 전액 삭감되면서 올해는 민간 연대 중심으로 추진된다.희망의책대전본부는 이번 예산 삭감에 대해 "대전시와 시민이 함께 만든 독서문화 단체의 핵심 사업을 대전시가 외면한 것"이라고 비판했다.이 단체는 "희망의책대전본부는 과거 독서문화진흥법이 제정될 당시, 대전의 독서문화를 활성화하기 위해 대전시와 시민들이 뜻을 모아 주도적으로 설립한 사단법인"이라며 "대전시 독서 정책의 역사적 뿌리이자 민관 협력의 상징적인 기관"이라고 설명했다.이어 "그럼에도 대전시가 자신들이 주도해 만든 단체의 핵심 사업이자 18년 동안 지속된 시민 독서 사업의 예산을 2년 연속 전액 삭감한 것은 스스로의 역사와 법적 책무를 부정하는 자가당착형 행정"이라고 지적했다.희망의책대전본부는 대전시가 독서문화진흥법에 따른 법적 책무를 이행해야 한다고 강조했다.이 단체는 "현행 독서문화진흥법 제3조는 지방자치단체가 독서문화 진흥에 필요한 시책을 수립해 시행해야 한다고 규정하고 있다"며 "제9조와 관련 조례에도 이를 위한 재정적 지원 방안을 마련하도록 명시돼 있다"고 밝혔다.이어 "정부가 국민의 정신 역량 강화를 위해 독서 진흥 정책을 적극적으로 펼치고 있는 상황에서 대전시의 예산 삭감은 정부 기조와도 전면 역행한다"고 비판했다.특히 올해 지방선거 국면에서 차기 대전시정과 대전시의회가 독서문화 예산을 정상화해야 한다는 요구도 내놨다.희망의책대전본부는 "지방선거를 기점으로 대전시정의 문화 홀대를 바로잡아야 한다"며 "대전시가 현행법과 설립 취지를 준수해 2027년 본예산 편성 시 '우리대전같은책읽기' 예산을 반드시 다시 책정하고 반영해야 한다"고 촉구했다.대전시 예산 지원은 끊겼지만 올해 행사는 민간 독서 공동체의 연대로 이어진다.제19회 '우리대전같은책읽기'는 희망의책대전본부를 비롯해 대전독립서점네트워크, 대전마을작은도서관협의회가 공동 주최한다.1일부터 시작되는 시민 후보 도서 추천은 대전 시민들과 함께 1년 동안 읽고 토론할 '2026 올해의 책'을 선정하는 첫 과정이다. 대전 시민이라면 누구나 함께 읽고 싶은 책을 추천할 수 있다. 추천된 도서는 심사와 시민 투표를 거쳐 최종 '올해의 책'으로 선정되며, 이후 대전 전역에서 릴레이 독서와 토론회로 이어질 예정이다.강신철 희망의책대전본부 이사장은 "본부는 독서문화진흥법 제정 당시 대전시와 시민이 주도해 만든, 대전 독서문화의 뿌리 같은 곳"이라며 "지방선거를 기점으로 대전시가 법적 책임과 설립 당시의 초심을 되찾아 내년 예산에는 독서 진흥 예산을 반드시 정상 반영해야 한다"고 밝혔다.이어 "관의 지원은 없지만 오늘부터 시작되는 시민 후보 추천에 많은 대전 시민들이 적극적으로 참여해 주시길 바란다"며 "시민 한 분 한 분의 추천이 모여 대전의 독서문화를 지키는 가장 강력한 힘이 될 것"이라고 말했다.제19회 '우리대전같은책읽기' 시민 후보 추천은 온·오프라인으로 참여할 수 있으며, 자세한 내용은 희망의책대전본부 홈페이지에서 확인할 수 있다.