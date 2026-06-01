정의당·녹색당 "한화 폭발사고 철저한 원인 규명해야"

큰사진보기 ▲1일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데, 소방차와 구급차 등이 사업장 정문으로 나오고 있다. ⓒ 장재완 관련사진보기

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정의당 유성구위원회와 대전녹색당이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 희생자들을 추모하고, 철저한 사고 원인 규명과 재발방지 대책 마련을 촉구했다.정의당 대전시당 유성구위원회는 1일 성명을 내고 "오늘 오전 11시경 대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전공장에서 또다시 참혹한 폭발 사고가 발생했다"며 "불의의 사고로 목숨을 잃은 노동자들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다. 부상자들의 조속한 쾌유를 빈다"고 밝혔다.정의당 유성구위원회는 "현장 수습과 실종자 구조, 부상자 치료에 최선을 다하고 있는 소방당국과 관계기관에 감사드린다"며 "끝까지 안전한 수습에 모든 역량을 다하고, 인근 주민들의 불안 해소와 추가적인 2차 피해 방지에도 만전을 기해야 한다"고 촉구했다.이들은 이번 사고가 발생한 한화 대전공장이 과거에도 폭발 사고로 다수의 노동자가 숨졌던 사업장이라는 점을 지적했다.정의당 유성구위원회는 "이번 사고가 발생한 한화 대전공장은 2018년과 2019년에도 연이은 폭발 사고로 청년 노동자들을 비롯한 수많은 노동자가 목숨을 잃었던 가슴 아픈 역사가 있는 곳"이라며 "당시 사고 이후 철저하게 원인을 조사해 다시는 이와 같은 사고가 반복되지 않겠다고 약속했음에도 똑같은 폭발 사고가 재발한 것에 대해 깊은 우려와 분노를 표하지 않을 수 없다"고 밝혔다.이어 "과거의 비극에서 아무것도 바꾸지 않은 결과, 오늘 또다시 소중한 노동자들의 세상이 허망하게 무너져 내렸다"고 비판했다.정의당 유성구위원회는 정부를 향해 "화재 진압과 구조가 마무리되는 대로 이번 폭발 사고의 원인을 한 치의 의혹도 없이 투명하게 규명해야 한다"며 "만약 이번 사고 과정에서 안전조치 의무 위반이나 관리 부실이 드러난다면 중대재해처벌법을 비롯해 최고 책임자에게 가장 무거운 법적 책임을 물어야 한다"고 요구했다.또한 "노동자의 생명보다 앞서는 것은 없다"며 "정의당 유성구위원회는 이번 사고의 수습 과정을 면밀히 지켜볼 것이며, 대전 지역의 일터가 더 이상 눈물과 탄식의 공간이 되지 않도록 안전한 일터를 만들기 위해 끝까지 함께 노력하겠다"고 밝혔다.대전녹색당도 이날 성명을 내고 "한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고로 작업자 5명이 사망했고, 1명이 전신화상으로 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다"며 "뜻하지 않은 사고로 목숨을 잃은 분들의 명복을 빌고, 가족과 지인들에게 위로의 말씀을 전한다. 부상을 당한 분들의 빠른 회복을 기원한다"고 밝혔다.대전녹색당은 지난 3월 안전공업 화재사고를 언급하며 "노동자 14명이 목숨을 잃고 60명이 부상을 당했던 사고를 지켜보면서 대전시민들은 놀라고 안타까워했다"며 "그 사고가 난 지 채 3개월이 지나지 않아 또다시 끔찍한 사고 소식을 접하니 참담한 마음을 피할 길이 없다"고 밝혔다.이어 "일하다 죽지 않게 해달라는 노동자와 그 가족의 절규에 우리 사회가 언제나 제대로 응답할 수 있을지 가슴이 무겁다"고 덧붙였다.대전녹색당 역시 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 반복돼 왔다는 점을 문제 삼았다.이들은 "사고가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장은 로켓 추진체를 제작하면서 연료 등 위험 물질을 다루고 있는 곳"이라며 "2018년 5월 폭발 사고로 5명이 숨지고 4명이 다쳤고, 2019년 2월에도 폭발 사고로 3명이 숨진 일이 발생했다"고 밝혔다.그러면서 "이렇게 반복적인 폭발 사고로 노동자들이 목숨을 잃는 사업장을 이대로 가동하게 두어야 하는지 질문하게 만든다"고 지적했다.대전시의 방위산업 육성 정책도 재검토해야 한다고 촉구했다. 대전녹색당은 "대전시는 지난 3월 국방산업 육성계획을 수립해 발표하면서 안산 첨단국방산업단지 조성 등의 계획을 제시하고 있다"며 "이 계획이 예정대로 진행된다면 대전 시내에 위험 물질을 다루고 제작하는 산업시설들이 더욱 늘어나게 될 것"이라고 우려했다.끝으로 대전녹색당은 "반복되는 폭발 사고를 지켜보면서 과연 괜찮은 것인지 걱정하지 않을 수 없다"며 "대전시의 국방산업 육성계획도 다시 꼼꼼히 재검토해야 한다"고 촉구했다.