"공수처를 즉각 수사" 주장했던 국힘 시도지사 11명, 지금은 지방선거 후보

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 출마자들은 윤석열 12·3계엄과 탄핵 국면에서 어떤 정치적 선택을 했을까. 그 선택이 유권자에게 꼭 필요한 정보라고 판단했습니다. 12363을 통해 국회의원 보궐선거 후보자와 광역단체장 후보자들이 어떤 일을 했는지 유권자들에게 알려드립니다.

큰사진보기 ▲2025년 3월 8일, 서울구치소에서 석방된 윤석열 전 대통령이 서울 한남동 관저 앞에서 차에서 내려 지지자들에게 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"내란죄를 수사할 근거가 없는 공수처가 내란 혐의로 윤석열 대통령 구속영장을 청구한 자체가 무효이며, 현직 대통령에 대한 불법 구속을 의도하고 실행한 공수처에 대해 즉각 수사가 개시되어야 한다... (중략) 법원은 관련 소추의 공소기각을 검토하고 헌법재판소에 탄핵심판의 재변론 또는 각하를 요구한다."

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큰사진보기 ▲2025년 3월 7일과 8일, 당시 오세훈 서울시장이 자신의 페이스북에 올린 글. ⓒ 오세훈 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 3월 7일, 당시 박형준 부산시장이 페이스북에 올린 글. ⓒ 박형준 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 3월 7일과 8일, 당시 유정복 인천시장이 페이스북에 올린 글. ⓒ 유정복 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 3월 7일, 당시 이장우 대전시장이 페이스북에 올린 글. 이 시장은 앞서 2025년 2월 22일 세이브코리아가 주최한 탄핵 반대 집회에 참석했다. ⓒ 이장우 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 3월 7일, 당시 김영환 충북지사가 페이스북에 올린 글. 김 지사는 2025년 3월 15일 세이브코리아가 주최한 탄핵 반대 집회에 참석했다. ⓒ 김영환 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 3월 7일, 당시 김태흠 충남지사가 페이스북에 올린 글. ⓒ 김태흠 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 3월 7일과 8일, 당시 이철우 경북지사가 페이스북에 올린 글. ⓒ 이철우 페이스북 관련사진보기

"권력이 판단력을 잃으면 나라는 표류합니다."

큰사진보기 ▲2025년 3월 9일 국민의힘 시도지사협의가 발표한 입장문. ⓒ 김영환 페이스북 관련사진보기

2026년 1월 16일, 서울중앙지방법원 형사합의35부(백대현 부장판사)는 윤석열의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 사건에 징역 5년을 선고했다. 2026년 2월 19일, 윤석열 내란 우두머리 혐의 1심 선고 공판에서 지귀연 부장판사도 "내란죄에 관해서도 공수처 수사권을 인정하는 것이 타당하다"고 했다.2026년 4월 29일, 서울고법 형사1부(내란전담재판부)는 윤석열의 공수처 체포 방해 등 혐의에 대해 1심보다 더 무거운 징역 7년을 선고했다. 윤성식 부장판사는 "공수처 수사권 및 영장 발부 법원 관할권 등은 모두 이유 없으므로 피고인은 아무 정당한 이유 없이 체포영장 등 집행을 거부했다"고 판시했다.그런데 오히려 공수처를 수사하라며 윤석열 탄핵심판 각하를 요구한 이들이 있다. 다음은 국민의힘 시도지사협의회가 2025년 3월 9일 내놓은 입장문 중 일부다.모두 12명이 자신의 이름을 걸고 내놨던 입장문이다. 김두겸(울산시장)·김영환(충북지사)·김진태(강원지사)·김태흠(충남지사)·박완수(경남지사)·박형준(부산시장)·오세훈(서울시장)·유정복(인천시장)·이장우(대전시장)·이철우(경북지사)·최민호(세종시장)·홍준표(대구시장) 등이 이들이다.이들은 2025년 1월 5일에도 비슷한 입장을 공개적으로 밝혔다. 윤석열에 대한 공수처의 체포영장 집행이 무산됐던 이틀 후 이들은 "공수처는 내란죄에 대한 수사권이 없고, 영장판사 재량으로 특정법률의 적용을 배제한 것은 심각한 사법체계의 훼손이고 위법이라는 주장이 많다"며 "공수처의 대통령 내란죄에 대한 수사와 체포영장은 즉시 중단하여야 한다"는 입장을 공개적으로, 집단적으로 밝혔었다.2025년 3월 7일, 지귀연 부장판사가 윤석열의 구속 취소 청구를 인용했다. 이에 대해 검찰이 항고를 포기하면서, 다음 날 윤석열이 석방됐다. 그 때 어떤 입장을 밝혔는지, 이들의 SNS를 살펴봤다. 개인적으로도 7명이 환영의 뜻을 드러냈다.당시 오세훈 서울시장은 "매우 다행스럽고 바람직한 결과(2025년 3월 7일)"라고 했다. 다음 날에는 "법원의 적법한 판단이 존중받아야 하는 것은 민주주의의 기본"이라고 강조했다.박형준 부산시장은 "진심으로 환영한다"고 했다. "법치가 살아있음을 보여주는 결정"이라고 했다.유정복 인천시장 또한 "참으로 다행스러운 일(2025년 3월 8일)"이라고 했다. 그는 "대한민국은 자유민주주의와 법치주의를 근간으로 하는 나라(2025년 3월 7일)"라고도 되새겼다.이장우 대전시장은 "사필귀정"이라고 했다.김영환 충북지사는 "하루빨리 탄핵사건을 각하하고 대통령을 국민의 품으로 돌려보내야 한다"고 강조했다.김태흠 충남지사도 "사필귀정"이라고 했다. "국민과 함께 윤 대통령의 석방을 환영을 한다"고도 했다.이철우 경북지사는 "대통령님 귀가 모습 감동을 윤석열 2.0시대로"라며 "눈물이 나는 진한 감동이 몰려온다"고 전했다.오세훈 시장은 2025년 12월 3일 "우리 국민은 1년 전 결코 있어서는 안 될 비상계엄 상태로 깊은 상처를 입었다"면서 "그 날의 충격과 실망을 기억하는 모든 국민께 거듭 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 이렇게도 강조했다.2025년 3월 7일, 윤석열 석방 직후 국민의힘 소속 시도지사 12명은 윤석열에 대한 구속을 불법으로 규정했다. 더 나아가 공수처에 대한 즉각 수사까지 주장했다. 그리고 그 중 홍준표 전 대구시장을 제외한 11명이 이번 지방선거에 출마했다.