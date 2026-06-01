한화에어로스페이스 폭발 사고, 6월 제주 발사 불투명

큰사진보기 ▲2023년 12월5일 제주 서귀포시 중문 앞바다에서 한국형 고체연료우주발사체의 소형 인공위성 발사 성능을 검증하기 위한 3차 시험발사가 진행됐다. [사진제공-제주특별자치도] ⓒ 제주의소리 관련사진보기

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한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고로 제주에서 예정된 위성 발사가 연기될 것으로 보인다. 지방선거를 코앞에 두고 후보들의 집중유세도 차질이 예상된다.1일 소방청에 따르면 이날 오전 10시59분쯤 대전시 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전 사업장에서 폭발 사고가 발생해 현재까지 5명이 숨졌다.소방은 대응 1단계를 발령하고 장비 33대와 인력 101명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 사상자 6명 중 중·경상자 2명은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.한화 대전공장은 위성 발사체를 제작하는 곳이다. 한화 측은 당초 국방과학연구소와 합동으로 5월 30일 제주해군기지 인근에서 고체연료 우주발사체를 발사할 예정이었다.국방과학연구소는 앞선 2023년 12월 중문 앞바다에서 자체 개발한 한국형 고체연료우주발사체의 소형 인공위성 발사 성능을 검증하기 위한 3차 시험발사에 성공했다.이번이 4차 발사다. 민간기업인 한화에어로스페이스는 우주발사체, 한화시스템은 정찰위성, 한화오션은 해상 발사 플랫폼 제작에 참여했다.국방과학연구소는 당초 5월 30일 오후 제주에서 해상 발사를 계획했지만 기상 악화로 일정을 연기했다. 이 과정에서 대전공장에서 폭발 사고가 나면서 발사 여부가 불투명해졌다.사고 여파로 지방선거를 이틀 앞두고 후보들의 집중유세도 멈춰 설 것으로 보인다. 정청래 더불어민주당 대표는 사고 직후 각 후보에 유세와 율동 금지령을 내렸다.제주를 찾은 장동혁 국민의힘 대표도 서귀포매일올레시장 방문 일정을 전격 취소했다. 당초 고기철 서귀포시 국회의원 보궐선거 후보와 민심 탐방에 나설 예정이었다.이에 위성곤 더불어민주당 제주도지사 후보와 문성유 국민의힘 제주도지사 후보도 이날 저녁 7시 예정된 총력유세 취소 여부를 두고 내부 검토에 들어갔다.