'신뢰도 1위'였던 YTN이 왜... 방미통위가 지금 해야 하는 일

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2024년 12월 16일, 김백 YTN 사장은 윤석열 일당의 내란 범죄와 관련해서 윤석열 일당의 주장에 따라 '부정선거 펙트체크'하라는 취재 지시를 하였다. 취재 지시 시점은 국회에서 윤석열에 대한 탄핵소추가 가결(12월 14일)된 지 이틀 뒤였다.
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2024년 12월 20일, YTN 지배주주인 유진그룹 유경선 회장은 YTN 임원·본부장·실국장 등 30여 명의 간부를 참석시킨 송년 회식장에서 '여자 앵커는 없냐?'라는 식으로 말했고, 당시 김백 사장이 보도국장을 시켜 불러낸 여성 앵커가 나타나자 '차기 보도국장 시켜야겠네'라고 말한 것도 모자라, 참석 간부들에게 '나 처음 본 애들은 내 옆으로 와서 앉아!'라고 말했다고 한다. 당시는 신속한 내란 청산을 요구하는 빛의 광장 시민항쟁 집회가 진행되고 있던 시점이었다.
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2025년 4월 7일, 김백 YTN 사장은 '내란 사태는 정치적 주장이 엇갈리니, 기계적 균형을 유지'해야 한다는 취지의 지침을 내렸다. 그 당시는 헌법재판소에서 윤석열을 파면한다고 선고한 지 3일 뒤였다. 정치적 주장이 엇갈리는 상황이 아니라 헌법재판소에서 최종 판단이 이미 내려진 상태였던 것이다.
윤석열 정권 등장 이후 YTN에 벌어진 일
윤석열 정권의 등장 이전, YTN은 로이터저널리즘연구소에서 매년 발행하는 '디지털 뉴스리포트'에서 국내 언론사 중 신뢰도 1위(2021년 기준)를 달리던 준공영방송이었다. 그런데 다수의 기자상까지 수상했던 '김건희의 허위이력' 확인 및 단독 인터뷰 보도 때문에 윤석열 정권의 출범 이후 가혹한 보복 조치를 당하게 된다.
윤석열 정권은 YTN을 민영화 시키기로 기획하고 유진그룹에 지배주주권을 넘기게 된다. 당시 대주주였던 두 공기업(한국마사회, 한전KDN)은 YTN지분의 계속 보유방침을 갑자기 번복하고 지분 매각에 나서게 된다. 2023년 9월 5일, 당시 이동관 방송통신위원장은 두 공기업의 소관 정부부처인 산업부와 농림부에 '양사의 지분을 통합하여 전량매각하여 처리하는 게 바람직'하다는 공문을 보낸다. 심지어는 유진그룹의 유경선 회장이 예정가격을 사전에 입수하여 낙찰받은 것 아니냐는 의혹도 있다.
두 달 뒤인 2023년 11월 10일 유진그룹이 만든 특수목적법인 유진이엔티는 두 공기업과 주식양수도계약을 체결하였고, 방통위는 세 달 뒤인 2024년 2월 7일 YTN 최다액출자자 변경승인을 의결하였다. 이로써 YTN은 유진그룹에 넘어가게 된다. 그로부터 며칠 뒤인 2월 13일에 'YTN 최다액출자자 변경승인처분 집행정지 신청 및 본안소송이 제기되었는데, 그로부터 1년 9개월이나 지난 시점인 2025년 11월 28일에야 서울행정법원은 방통위에서의 'YTN 최다액출자자 변경의결'을 취소하는 판결을 내렸고, 방미통위가 항소를 포기했음에도 보조참가인 유진이엔티가 항소를 제기하면서 2심 절차가 진행되고 있다.
전대미문 해괴한 상황의 연속
12월 3일에 시작된 내란은 현직 대통령인 윤석열이 주도하고 무력 기관인 군 수뇌부와 경찰 수뇌부 그리고 국무총리와 일부 국무위원들이 핵심적으로 가담한 친위 쿠데타였다. 그러나 당시 맨손으로 계엄군을 저지한 시민들의 적극적 저항과 국회 담벼락을 넘어간 국회의원들의 즉각적인 계엄해제 의결, 그리고 '윤석열즉각퇴진 사회대개혁 비상행동'의 안내로 진행된 광장투쟁을 통해 초기에는 어렵지 않게 제압되는 듯하였다. 하지만 권력기관인 검찰조직과 법원의 수뇌부가 적극적으로 내란 세력을 비호하고, 극우 유튜버의 선전·선동 그리고 미국과 일본의 극우세력들과 연계된 아스팔트 극우파들이 준동하기 시작하면서, 앞선 탄핵투쟁에 비해 훨씬 복잡하고 어려운 과정을 거치게 된다. 특히 윤석열 방송장악 책동에 포획된 YTN이나 박장범의 KBS, 그리고 일부 극우 언론이 내란범의 확성기 역할을 적극적으로 자행한 결과 실로 조마조마한 상황이 지속되었다.
윤석열 일당에 의한 내란은, 스스로 내란범임을 '자백'하는 수준이어서 법적 쟁점이 사실상 거의 없을 정도로 단순 명백한 사안인데도, 헌법재판소에서 탄핵을 결정하는 데 무려 111일이나 소요(노무현 대통령 탄핵심판의 경우 64일 소요, 박근혜 대통령 탄핵심판의 경우 91일 소요)됐다. 또한 '구속 취소 청구'를 받아들인 지귀연 부장판사와 이에 대한 항소를 포기한 심우정 검찰총장으로 인해 윤석열이 "법률적 탈옥"을 하는 기상천외한 상황, 조희대 대법원장 등에 의한 이른바 '사법쿠데타' 상황, 그리고 한덕수 전 국무총리를 국민의힘 대선후보로 세우기 위한 심야의 후보교체 파동 등과 같은 실로 전대미문의 해괴한 상황이 연속되었다.
정상적인 민주주의 국가에서라면, 또 제대로 된 언론이라면, 이러한 파행적 상황 전개에 대해 엄정하게 비판하는 정론 보도를 통해 국민주권과 민주주의를 바로 세우는 역할을 해야 마땅하다. 그럼에도 YTN 등 상당수 언론은 내란죄 수사를 보도하면서 거의 '지라시' 수준으로 검찰발 정보를 받아쓰기하거나, 또 적법한 영장 집행 과정을 공동수사본부와 윤석열 측의 공방으로 부각시키고, 검찰·경찰·공수처 간의 미세한 대응 방식의 차이를 과잉부각시키는 등 이른바 '경마중계식 보도'로 일관하였다. 심지어는 YTN 등 보도전문채널은 내란범 변호인의 일방적 주장이 담긴 기자회견을 생방송으로 중계했다. 이는 내란범들의 확성기 역할을 톡톡히 하면서 내란을 선전·선동하는 역할에 앞장선 것과 다름없다.
YTN 정상화 위한 특별조치 결단 내려야
이쯤 되면 YTN과 유진그룹에 대해, 벌써 응당한 수준의 사회적·정치적 응징이 실행되었어야 마땅하다. 그런데도 빛의 광장 시민항쟁에 의해 새 정부가 출범한 지 1년이 되는 이 시점까지도, 특히 YTN 구성원들이 1년 새 벌써 8차례나 파업을 진행하고 있는데도 불구하고 유진그룹에 의한 'YTN 강점 상태'가 해소되지 않고 있는 것은 실로 기가 막힐 노릇이다. 방송미디어통신위원회는 더 이상 지체하지 말고, YTN 정상화를 위한 특별조치를 신속하게 결단해야 한다.
아울러 '윤석열방송장악 진상규명 특별법'을 제정해서, '김건희 비판 보도에 대한 보복성 조치로 이루어진 YTN 사영화', '공기업의 YTN지분 강제매각과 유진그룹 불법선정 의혹' 등을 엄정 조사할 것을 촉구한다. 또한 윤석열방송장악 진상규명특별법은 비단 YTN 사례만이 아니라, ①방통위·방심위의 위법·탈법 운영 실태 ②방심위 민원사주 의혹과 표적 과잉심의 현황 ③KBS·MBC·EBS 등 공영방송 이사회에 대한 부당개입, 낙하산인사 의혹, 수신료 분리징수 조치 ④TBS 폐지에 대한 서울시·방통위·행정안전부의 위법적 공모 의혹 ⑤뉴스타파 등 5개 언론사 언론인에 대한 보복성 압수수색과 무더기 소송 등의 진상규명도 조사대상에 포함되어야 함은 물론이다.
이 특별법 제정은 "과거를 심판하는 것을 넘어 이 나라 민주주의의 미래를 지키는 일이다. 국회는 윤석열 정부 언론탄압의 실체를 밝히고 그 진실을 역사적으로 기록하기 위한 특별법 제정에 앞장서야"(5월 12일 발표된 '윤석열 정부 방송장악 진상규명 특별법 제정 촉구 기자회견문' 중)한다.
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