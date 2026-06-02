'신뢰도 1위'였던 YTN이 왜... 방미통위가 지금 해야 하는 일

노동, 농민, 빈민 등 민중운동 관련 각종 현안에 대한 기사작성 및 우리 사회의 일반 민주주의 관련 쟁점 들에 대한 의견 및 기사를 작성하기를 희망함. 그외에도 자주, 평화 관련 주제에 대해서도 기사작성하기를 희망함

이 기자의 최신기사 응원석에서 무대 위로... 극우내란세력과 한판 싸움 준비할 때