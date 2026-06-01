민주노총 대전본부 "한화에어로스페이스 폭발 사고는 기업 살인"

큰사진보기 ▲1일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데, 소방차와 구급차 등이 사업장 정문으로 나오고 있다. ⓒ 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고와 관련, 손재일 대표이사(가운데)가 1일 오후 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 앞에서 공식 사과하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 사상자가 발생한 가운데 정문 앞에 비치돼 있는 안내문의 모습. ⓒ 장재완 관련사진보기

민주노총 대전지역본부가 대전 한화에어로스페이스 사업장 폭발 사고와 관련해 '명백한 기업 살인'이라며 한화와 정부, 정치권의 책임 있는 대응을 촉구했다.민주노총 대전본부는 1일 논평을 내고 "2026년 6월 1일 오전 대전 유성구 한화에어로스페이스 사업장에서 원인 미상의 폭발 사고가 발생해 5명의 노동자가 목숨을 잃고 2명이 부상을 입었다"며 "2018년과 2019년, 8명의 젊은 목숨을 앗아갔던 그곳에서 똑같은 비극이 되풀이됐다"고 밝혔다.이어 "우리는 이 죽음을 단순한 사고라 부르지 않는다"며 "노동자의 생명보다 이윤과 보안을 우선시해 온 한화와 이를 방치한 정부가 만들어낸 사회적 타살"이라고 비판했다.앞서 이날 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서는 폭발 사고가 발생해 노동자 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 이 사업장에서는 2018년 5월 폭발 사고로 5명, 2019년 2월 사고로 3명이 숨지는 등 대형 참사가 반복돼 왔다.민주노총 대전본부는 한화가 과거 사고 이후 안전경영 강화를 약속했지만, 실제 현장은 달라지지 않았다고 주장했다.이들은 "한화는 2018년 5명 사망, 2019년 3명 사망 사고 이후 전면적인 안전경영 모델 재정립과 중점관리를 약속한 바 있다"며 "그러나 현실은 참담했다"고 지적했다.이어 "2018년 사고 후 특별근로감독에서만 486건의 법 위반 사항이 적발되었고, 기본적인 경고 표시조차 없었음이 드러났다"며 "화약과 추진제를 다루는 초고위험 사업장임에도 공정안전관리 등급은 최하위인 M 등급으로 추락했다"고 밝혔다.민주노총 대전본부는 "입으로만 외친 안전은 결국 또 다른 5명의 희생자를 만드는 기만일 뿐이었다"고 비판했다.방위산업체라는 특수성도 노동자의 안전을 가로막는 장막이 되어 왔다고 지적했다. 이들은 "방위산업체라는 특수성은 그동안 노동자의 안전을 가로막는 방패막이가 되어 왔다"며 "국가 보안 시설이라는 이유로 노동부의 접근조차 제한되는 사이, 노동자들은 숙련자도 없이 노후한 설비와 위험천만한 환경으로 내몰렸다"고 주장했다.그러면서 방위사업청을 향해 "보안을 이유로 관리·감독을 소홀히 한 책임을 통감하고 즉각 민관 합동 조사에 협조하라"고 촉구했다.고용노동부에 대해서도 "형식적인 특별감독에서 벗어나 사업주가 가장 두려워할 수 있는 강력한 처벌과 전면적인 작업중지 명령을 즉각 시행해야 한다"고 요구했다.민주노총 대전본부는 반복되는 중대재해를 막기 위해서는 중대재해 처벌 강화와 노동조합의 실질적 참여가 필요하다고 강조했다.이들은 "과거 8명이 죽었을 때도 한화 법인이 받은 처벌은 고작 벌금 3000만 원이었으며, 책임자들은 집행유예로 풀려났다"며 "당시 노동자 한 명의 목숨값이 450만 원 내외인 현실에서 기업은 안전에 투자할 이유를 찾지 못했다"고 비판했다.이어 정치권을 향해 "중대재해처벌법의 실효성을 더욱 강화하고, 경영책임자가 사고의 직접적인 책임을 지도록 법과 제도를 개혁하라"고 요구했고, 재판부에는 "중대재해처벌법의 취지대로 강력한 처벌을 해야 한다"고 촉구했다.이들은 노동조합의 참여 보장도 요구했다. 민주노총 대전본부는 "현장을 가장 잘 아는 노동자가 직접 위험을 발굴하고 작업중지를 요청할 수 있는 실질적인 권한이 보장되어야 한다"며 "노동조합의 자주적이고 민주적인 활동도 보장해야 한다"고 밝혔다.또 "보안업체라는 이유로 노동조합이 민주적 활동을 하지 못하고 제대로 된 노동안전 활동과 견제 활동을 하지 못하는 상황에서 큰 사고가 발생하고 있다"고 주장했다.민주노총 대전본부는 이번 사고의 진상 규명과 책임자 처벌, 유가족에 대한 사과와 배상도 요구했다.이들은 "우리는 더 이상 웃으며 출근했다가 싸늘한 시신으로 돌아오는 나라를 묵과하지 않겠다"며 "안전공업 화재 참사의 아픔이 아직 끝나지도 않았고 제대로 사고 원인과 처벌도 이루어지지 않았다"고 밝혔다.이어 "계속되는 대전지역 산재 사망사고에 대해 정부와 지방정부, 관계당국은 사고의 원인을 명명백백히 밝히고 유가족에 대한 진심 어린 사과와 배상을 진행하라"고 촉구했다.한화를 향해서는 "이윤을 위해 노동자를 제물로 바치는 행태를 즉각 중단하고, 모든 공정의 안전성을 원점에서 재검토해야 한다"고 요구했다.민주노총 대전본부는 "언제나 잘 모르겠다는 뻔뻔한 답변과 대형로펌을 사서 사주의 책임만을 피하려는 한화 자본의 모습을 이제는 보고 싶지 않다"며 "이번 사고의 진상이 규명되고 책임자가 엄벌에 처해질 때까지 끝까지 투쟁할 것"이라고 밝혔다.끝으로 "매일 추모해야 하는 나라다. 국뽕에 취해 K방산을 외칠 때 노동자들이 죽어가고 있다"며 "이윤보다 생명이다. 노동자가 안전해야 사회가 안전하다"고 강조했다.