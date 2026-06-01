교사들이 현장체험학습을 포기한 이유, 수치로 보니

"예쁜 학생들 사진을 200장 찍어줬는데, 그날 '왜 우리 애는 다섯 장만 나왔냐', '우리 애 표정이 왜 안 좋냐'는 민원이 들어왔습니다. 이런 민원 문제, 교육부 장관께서 해결해 주실 수 있으십니까?"

큰사진보기 ▲서울시교육청 현장체험학습 운영현황현장체험학습 운영현황을 나타내는 통계표이다. ⓒ 서울시교육청, 김문수 더불어민주당 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲초등교사노동조합에서 발표한 현장체험학습 추진에 대한 인식 통계지난 5월 4일에 발표한 초등교사노동조합에서 진행한 설문 조사이며, 현장체험학습에 대한 인식을 나타내고 있다. ⓒ 초등교사노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲초등교사노동조합에서 진행한 설문조사지난 5월 4일에 발표한 초등교사노동조합에서 진행한 설문 조사이며, 초등교사들이 현장체험학습을 꺼려하는 이유를 나타내고 있다. ⓒ 초등교사노동조합 관련사진보기

큰사진보기 ▲A씨가 교사로 있는 학교에서 진행하는 현장체험학습 가정통신문A씨가 교사로 있는 학교에서 진행하는 현장체험학습 가정통신문이다 ⓒ 김경준 관련사진보기

"가고 싶다는 마음이랑 갈 수 있다는 여건은 다른 문제예요." - 경기 소재 초등학교 교사 A씨

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"몇 개의 악성 민원 때문에 괜히 애꿏은 아이들만 피해를 보는거 같아요" - 초등학교 3학년 자녀를 둔 학부모 B씨

지난 5월 7일 오후, 서울 여의도 TP타워에서 교육부가 개최한 '안전한 현장체험학습을 위한 교육공동체 간담회'가 열렸다. 이날 최교진 교육부 장관도 참석했고, 그 앞에서 강석조 초등교사노동조합 위원장이 목소리를 높였다.발언을 담은 영상은 열흘 만에 조회수 1000만 회를 넘어섰다. 수십만 교사들이 "내 얘기다"라며 공감했고, 현장체험학습이 왜 사라지고 있는지를 두고 사회적 논쟁이 불붙었다.국회 교육위원회 소속 김문수 더불어민주당 의원실이 서울시교육청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2026년 기준 소풍 등 1일형 현장체험학습을 실시했거나 계획 중인 서울 초·중·고교는 전체 1331곳 중 407곳(31%)에 그쳤다. 코로나19 이후 정상화 흐름이 이어지던 2023년(86%, 1150곳)과 비교하면 절반 이하로 감소한 수준이며, 2024년 74%, 2025년 58%를 거쳐 매년 하락세가 이어지고 있다.초등학교만 따지면 상황은 더 심각하다. 서울 초등학교 605곳 중 1일형 현장체험학습을 실시한 학교는 2023년 598곳(98.8%)에서 2025년 309곳(51.1%)으로 급감했고, 2026년에는 20%대로 반의 반 토막이 났다.교사들이 현장체험학습을 기피하는 이유는 수치로도 드러난다. 초등교사노조가 2026년 4월 28일~30일 실시해 5월 4일 발표한 설문조사에서 전국 초등교사 2만 1918명 가운데 96.2%가 현장체험학습 추진에 부정적이라고 응답했다. '매우 부정적'이 90.5%, '대체로 부정적'이 5.7%였으며, 긍정적으로 바라보는 교사는 2.1%에 불과했다.기피 이유로는 '안전사고 발생 시 교사의 법적 책임에 대한 불안감'이 49.8%로 가장 높았고, '학부모 민원 대응 스트레스' 37.0%, '체험처 선정·계약·정산 등 과도한 행정 업무' 12.4% 순으로 나타났다.이 흐름의 결정적 기점은 2022년으로 거슬러 올라간다. 2022년 11월 강원 속초에서 초등학생이 현장체험학습 도중 버스에 치여 숨진 사고가 발생했고, 인솔 교사가 업무상 과실치사 혐의로 재판에 넘겨졌다. 2025년 2월 1심에서 담임교사에게 금고 6개월에 집행유예 2년이 선고됐고, 같은 해 11월 2심에서는 금고 6개월 선고유예로 감형됐다. 이후 담임교사는 대법원에 상고했다가 취하해 2심 선고유예 판결이 최종 확정됐다. 1심과 2심 모두 유죄였다. 교사 사회는 충격에 빠졌고, 현장체험학습 기피는 빠르게 확산됐다.A씨는 "속초 사고 판결 이후로 마음이 좀 닫히게 됐어요"며 "고의도 아니고, 태만도 아닌데 유죄가 났잖아요. 저라면 어떻게 됐을까, 그 생각이 계속 들었어요"라고 했다. 임용 초반에는 1년에 두세 번은 소풍과 수련회를 갔다는 A씨는 "언제부턴가 사전 답사, 안전 계획서, 안전 요원 섭외, 비상 연락망 구축이 전부 담임 몫이 됐어요"며 행정 부담이 한계에 이르렀다고 말했다.교육부가 대안으로 제시한 안전요원 지원에 대해서도 A씨는 회의적이었다. "안전 요원 계약도 결국엔 저희가 해야해요. 사고 나면 책임도 교사 몫인 구조는 그대로인데 사람 한 명이 더 생긴다고 법적 책임이 줄어드는 건 아니잖아요."현장체험학습이 줄어드는 현실에 대해 B씨는 "교실 밖 경험이 수업만으론 채워지지 않는다는 걸 알지만, 선생님들 입장도 이해가 돼요"며 복잡한 심경을 밝혔다. 속초 판결에 대해서는 "선생님이 일부러 그런 것도 아닌데 유죄라니, 충격이었어요. 저라도 안 가겠다 싶더라고요"라고 했다.사진 장수를 따져 민원을 넣는 학부모들에 대해서는 날선 시각을 드러냈다. "선생님이 얼마나 바쁜데요. 솔직히 학부모들도 달라져야 한다고 생각해요"라고 말했다. B씨는 "제일 중요한 건 법이 바뀌는 것"이라며 "최선을 다한 선생님이 사고 났을 때 형사 책임을 지는 구조면 누가 아이들을 데리고 밖에 나가겠냐"고 말했다.현장체험학습을 둘러싼 교사와 학부모의 입장은 서로 다른 지점을 향하고 있지만, 확인된 사실은 같다. 현장체험학습이 빠르게 사라지고 있다는 것이다.교사들이 요구하는 핵심은 분명하다. 초등교사노동조합 설문에서 응답 교사의 92.5%가 사고 발생 시 교사의 면책권을 보장하는 확실한 제도적 장치가 필요하다고 답했다.교육 당국도 움직이고 있다. 최교진 교육부 장관은 5월 7일 간담회에서 "지난해 학교안전법이 개정됐지만 면책 기준이 모호해 교사들을 실질적으로 보호하지 못하고 있다"며 교사 입장을 최대한 반영한 법률적 개선안을 이달 중 내놓겠다고 밝혔다. 이후 최 장관은 5월 21일 서울에서 교원단체 간담회를 추가로 열어 현장체험학습 관련 의견을 추가로 수렴했다.