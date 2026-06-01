"정치보다 공주 미래 이야기"... 최원철, 산성시장서 지역발전론 강조

큰사진보기 ▲6월 1일 오후 공주시 산성시장 일원에서 열린 국민의힘 지방선거 출마 후보자 합동유세 현장을 직접 방문 촬영한 사진입니다. 연단에서는 최원철 공주시장 후보가 정책을 설명하고 있습니다. ⓒ 최창열 관련사진보기

"정치 이야기가 아니라 공주의 미래를 말씀드리고 싶습니다."

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.

본 투표를 이틀 앞둔 1일 오후, 공주 산성시장 일원에서 열린 국민의힘 지방선거 후보 합동유세 현장. 시장 일대에는 국민의힘 소속 광역·기초의원 후보들과 지지자들이 모여 막판 표심 잡기에 나섰다.이날 연단에 오른 최원철 공주시장 후보는 정당 구호보다 지역 현안 사업을 앞세우며 "공주 발전을 위해 힘을 모아달라"고 호소했다.최 후보는 이날 연설에서 "공주 발전을 위해서는 중앙정부와 충남도, 공주시가 같은 방향으로 힘을 모아야 한다"며 정치권 협력의 필요성을 거듭 강조했다. 선거를 이념 대결이 아닌 지역 발전의 동력 확보 문제로 풀어가려는 메시지에 무게를 실은 것이다.그가 가장 먼저 꺼낸 사업은 공산성 앞 연문광장에서 충남교육청까지 이어지는 '백제 왕도 가로 조성사업'이었다. 최 후보는 "임기 중 시작한 사업이지만 아직 시민들이 체감할 만큼의 성과를 보여드리지 못했다"며 "사업 완성을 위해서는 국비와 도비 확보가 필수적인 만큼 국민의힘 후보들이 당선돼 예산 확보에 힘을 보태야 한다"고 말했다.이어 공산성 인근 BRT 차고지 예정 부지에 추진 중인 한옥촌 조성 계획도 소개했다. 그는 "전주와 경주에 버금가는 한옥촌을 조성해 백제문화 역사도시 공주의 품격을 높이고, 산성시장과 연계한 관광 활성화를 이끌겠다"며 "관광객 유입이 늘어나면 원도심 상권에도 새로운 활력이 생길 것"이라고 강조했다.특히 최 후보는 공산성 앞 세계유산 탐방거점센터 조성사업을 원도심 활성화의 핵심 사업으로 꼽았다. 그는 "공주빌리지를 매입·철거한 뒤 사업이 본격화되고 있다"며 "탐방거점센터가 조성되면 공산성을 찾는 관광객들의 이동 동선이 넓어져 웅진동과 산성동, 중동, 중학동 등 원도심 전반에 긍정적인 파급효과가 기대된다"고 말했다.이날 유세 현장에는 정진석도 참석해 지지자들과 인사를 나누며 보수층 결집에 힘을 보탰다. 연설 말미에 최 후보는 오는 3일 본투표 참여를 독려하며 "공주를 사랑하고 대한민국의 미래를 걱정하는 시민들이 반드시 투표에 참여해 달라"며 "한 표 한 표가 공주의 미래를 결정하게 될 것"이라고 말했다.다만 한옥촌 조성과 탐방거점센터 등 대규모 관광개발 사업이 실제 관광객 증가와 지역경제 활성화로 이어질 수 있을지에 대해서는 보다 면밀한 검증이 필요하다는 지적도 나온다. 지방재정 부담과 사업 효과를 둘러싼 분석이 뒤따라야 한다는 목소리다. 이에 대해 최 후보는 "공주의 미래 성장동력 확보를 위해 반드시 필요한 사업들"이라며 "정쟁보다 지역 발전을 우선 생각해 달라"고 밝혔다.최 후보는 연설을 마무리하며 "공주시민의 참여와 성원이 공주 발전의 가장 큰 원동력"이라며 "투표를 통해 공주의 미래를 선택해 달라"고 거듭 호소했다.