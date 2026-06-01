한화에어로스페이스 대전공장 또 참사, 충북 보은공장은 안전할까

큰사진보기 ▲지난 2022년 2월 (주)한화 보은공장이 위치한 충북 보은군 내북면 주민들이 내건 현수막. 한화 보은공장에선 2022년 1월 26일 꽝 하는 굉음과 함께 질산암모늄으로 추정되는 물질이 폭발하는 사고가 발생했다. (사진 : 충북인뉴스DB) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입는 참사가 일어났다.대전공장 참사가 발생하자 동일한 방산·화약 제조 시설이 위치한 충북 보은군 주민들의 불안감과 우려도 커지고 있다.1일 오전 11시 경 대전 한화에어르스페이스 공장에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 이사고 현재까지 노동자 5명이 사망하고, 2명이 중경상을 입었다.사고가 발생한 대전공장은 2019년과 2018년에도 폭발사고가 발생했다.2019년 2월에 발생한 폭발사고로 노동자 3명이 사망하고, 1명이 부상을 입었다. 2018년 5월에는 5명이 사망하고 4명이 부상을 입었다.당시 고용노동부 특별근로감독 결과 총 400건이 넘은 법 위반사항이 적발됐다. 이에 따르면 안전관리 감독자가 없는 상태에서 표준 작업서에 명시되지 않은 작업을 수행하다 사고가 난 것으로 조사됐다.이에 따라 공장관계자들이 업무상 과실치사 혐의로 처벌을 받기도 했다. 충북 보은군 내북면에 위치한 ㈜한화보은사업장도 대전공장처럼 여러 번의 사고가 발생했다.지난 2022년 1월 26일 새벽, 보은군 내북면 ㈜한화 보은사업장 내 초정밀 유도탄 생산시설(민수용품 보관창고)에서 폭발사고가 발생했다. 이 사고는 보관중이던 질산암모늄이 폭발한 것으로 추정됐다.당시 한밤중 발생한 강력한 굉음과 진동으로 인해 인근 내북면 법주리, 화전리 등의 주민들은 집 밖으로 뛰쳐나와 공포에 떨어야 했다.건물 일부가 붕괴되고 소실되는 피해를 낳았다. 다행히 공장은 가동 중단 상태여서 인명 피해는 없었다.2003년 11월에는 다목적고폭탄 탄두 조립 과정에서 대형 폭발이 발생해 노동자 2명이 숨지고 4명이 중경상을 입었다.보은군 내북면 주민들은 국내 산업용 화약의 상당수를 공급하고 로켓탄두 등 정밀 방산물품을 생산하는 보은사업장 특성상, 작은 실수가 대형 재앙으로 이어질 수 있다고 우려하고 있다.인근 주민들이 느끼는 가장 큰 공포는 '불투명성'이다.보은군 내북면 법주리에 거주하는 주민 오황균씨는 "보은사업장은 대규모 첨단 정밀유도무기를 생산하는 국가기밀 보안시설"이라며 "이 때문에 주민들은 매일같이 대형 차량이 드나들고 공장 증설 공사가 끊임없이 진행되어도 내부에서 정확히 어떤 위험물질을 다루고 무기를 만드는지 전혀 알 길이 없다"고 말했다.오 씨는 "안전점검 현황이나 내부 실태를 알고 싶어도 국가기밀이라는 이유로 철저히 가로막혀 있다"며 "전국의 위험한 화약공장을 죄다 이곳 보은으로 들여다 놓는 것은 아닌지 알 수가 없어 잘 모르는 만큼 공포감이 더 크다"고 토로했다이어 "보은 한화공장 규모가 많이 커지고 있다고 한다"며 "한화공장 공사를 하고 차량이 드나 들어도 무엇을 만드는지도 모른다. 잘 모르니까 더 답답하다"고 말했다.그러면서 "이번 사고로 희생된 분들 명복을 빈다"며 "이런 시설에서는 안전, 사고가 나지 않게 하는 조치가 완벽하게 이뤄져야 한다"고 강조했다.