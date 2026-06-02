무소속 김종민, 2270㎞ 누비며 민주당 지지 호소

큰사진보기 ▲무소속 김종민 의원이 나영민 경북 김천시장 후보 지원유세를 하고 있다. (사진 김종민 의원실 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무소속 김종민 의원이 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 지원유세에 참여해 필승을 다짐하고 있다. ⓒ 김종민 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 의원이 충남 금산군에서 출마한 문정우 군수 후보와 과거 비서였던 박병훈 도의원 후보를 지원하며 필승을 다짐하고 있다. ⓒ 김종민 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 의원이 논산시 양촌사거리에서 서승필 논산시의원 후보와 시민과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 김종민 의원실 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

6·3 지방선거 기간 전국 곳곳을 누빈 정치인 가운데 눈에 띄는 인물 중 한 명은 무소속인 김종민 국회의원이었다. 당적은 없지만 선거운동 현장에서는 여느 정당 소속 의원 못지않게 바쁜 일정을 소화했다.김종민 의원은 이번 선거 기간 자신의 지역구인 세종은 물론 대구와 경북 김천, 충남 논산·금산·청양, 경기 과천 등을 돌며 지원 유세에 나섰다. 장터 유세부터 정책간담회, 시민사회단체 지지선언 행사까지 일정도 다양했다. 특별한 계획을 세워 움직였다기보다는 "후보가 부르면 어디든 달려갔다"는 것이 주변의 설명이다.그렇게 선거 기간 동안 이동한 거리는 모두 2270㎞에 달했다.김 의원의 유세는 지역에 따라 메시지도 달랐다. 세종에서는 행정수도 완성과 미래비전을 강조했고, 대구에서는 AI·로봇 산업 육성을 통한 산업 대전환을 내세웠다. 충남에서는 충청권 연대와 지역 발전을 화두로 삼았다.특히 충남 일정에서는 과거 충남도 정무부지사를 지낸 경험을 적극 활용했다. 옛 지역구인 논산·계룡·금산과 청양에서는 지역 현안을 직접 언급하며 "대통령과 도지사, 시장·군수, 광역·기초의원이 한 팀으로 일할 수 있도록 힘을 모아달라"고 호소했다.충남에서는 공주·부여·청양 지역 보궐선거에 출마한 김영빈 민주당 후보 지원 유세까지 소화했다. 지역 사정을 잘 아는 충청권 정치인답게 거창한 구호보다 생활 밀착형 현안과 지역 발전론을 앞세운 점이 특징이었다는 평가가 나온다.세종에서는 선거 지원의 폭을 넓혔다. 35개 시민사회단체가 참여한 조상호 민주당 세종시장 후보 공동 지지선언과 '세종비전2030 공동선언'을 이끌어내며 선거 지원에 힘을 보탰다.이번 선거에서 김 의원이 가장 공을 들인 곳은 대구였다.김 의원은 대구시장 선거에 출마한 김부겸 민주당 후보의 공동선거대책위원장을 맡아 지원 유세를 넘어 정책 설계 과정에도 참여했다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 3선 의원으로 활동하며 쌓아온 AI·로봇 산업 정책 경험과 기업 네트워크가 역할의 배경이 됐다.실제 김 의원은 지난달 21일 대구 로봇기업 관계자와 전문가들을 만나 정책간담회를 진행했고, 그 결과물이 같은달 27일 발표된 '대구 AI로봇 비전2030'으로 이어졌다.김종민 의원은 대구에서 "부품을 만드는 도시에서 로봇을 만드는 도시로 도약해야 한다"며 대구 전역을 AI·로봇 메가특구로 육성하는 구상을 제시했다. 또 "이 같은 국가적 프로젝트를 추진할 수 있는 적임자가 김부겸 후보"라며 지지를 호소했다.선거 지원은 오프라인에만 머물지 않았다. 김 의원은 과거 지역구였던 논산·계룡·금산 지역 유권자들에게 박수현 민주당 충남지사 후보와 시장·군수 후보 지지를 호소하는 문자메시지도 발송했다. 오랜만에 김 의원의 문자를 받은 일부 주민들은 "지역구를 떠났어도 잊지 않고 챙기는 모습이 반갑다"며 호응을 보였다는 후문이다.정당 소속은 아니지만 민주당 후보들과의 오랜 인연, 그리고 충청권에서 쌓아온 정치적 기반은 여전히 유효했다. 이번 선거에서 김 의원은 전국 곳곳을 누비며 존재감을 드러냈다.2270㎞. 무소속 국회의원이 지방선거 기간 동안 남긴 이 숫자는, 당적을 떠나 지역과 사람을 연결하는 정치가 여전히 작동하고 있음을 보여주는 또 하나의 기록으로 남게 됐다.