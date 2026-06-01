불법촬영 장학관에 징역 2년 구형 "계획적·반복적 범행"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

공용화장실에 소형 카메라를 설치해 불법 촬영한 혐의로 구속기소된 전 충북도교육청 장학관에게 검찰이 실형을 구형했다.청주지검은 1일 열린 결심공판에서 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·성적 목적 다중이용장소 침입) 혐의로 재판에 넘겨진 전 충북교육청 장학관 A씨에게 징역 2년을 구형했다.검찰은 또 성폭력 치료프로그램 이수 명령, 신상정보 공개·고지 명령, 3년간 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 명령도 청구했다.검찰은 "피해자들과 합의에 이르지 못했고 범행 도구를 미리 준비해 계획적이고 반복적으로 범행했다"며 "다만 범행을 모두 자백하고 초범인 점 등을 고려했다"고 구형 이유를 밝혔다.A씨 측은 수사 초기부터 범행을 인정하고 적극적으로 수사에 협조했다며 선처를 호소했다.변호인은 "피고인은 가족과 교육공동체의 신뢰를 무너뜨린 점에 대해 깊이 반성하고 있다"며 "피해자들에게 사과의 뜻을 전하고자 했지만 무리한 접촉을 피한 채 적법한 절차 안에서 피해 회복을 시도하고 있다"고 밝혔다.최후진술에 나선 A씨는 "제 행동이 얼마나 큰 잘못이었는지 깨달았다"며 "가족의 생계를 책임져야 하는 상황에서 속죄의 방법을 고민하며 살아가겠다"고 말했다.재판과정에서 재판장은 정신과 치료에 대해 물으며 "범행 이전에는 병원에 가지 않았느냐. 수사 대상이 된 뒤 병원을 찾은 것이냐"고 따졌다. 이에 A씨는 "이상하다고는 생각했지만 병인 줄은 몰랐다"며 "참담해서 얼굴을 들 수 없다. 성실하게 치료받겠다"고 말했다.A씨는 부서 회식이 있던 지난 2월 25일, 청주시 산남동의 한 식당 남녀 공용화장실에 소형 카메라를 설치했다가 이를 발견한 손님의 신고로 현행범으로 체포됐다. 당시 A씨는 주머니 속에도 여러 대의 카메라를 가지고 있었다.수사가 확대되면서 A씨가 이번 사건 이외에도 연수시설, 친인척 집, 다른 식당 공용화장실 등 모두 6곳에 카메라를 설치해 41명을 불법 촬영한 것으로 확인됐다. 경찰은 47건의 불법 촬영물은 확보했다.사건 발생 당시 현직 장학관 신분이었던 A씨의 행위는 교육계에 큰 충격을 안겼으며, 충북도교육청은 지난 3월 징계위원회를 열어 A씨를 파면 처분했다.한편 A씨에 대한 선고 공판은 오는 17일 청주지법에서 열릴 예정이다.