불법촬영 장학관에 징역 2년 구형 "계획적·반복적 범행"

공용화장실에 소형 카메라를 설치해 불법 촬영한 혐의로 구속기소된 전 충북도교육청 장학관에게 검찰이 실형을 구형했다.
청주지검은 1일 열린 결심공판에서 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·성적 목적 다중이용장소 침입) 혐의로 재판에 넘겨진 전 충북교육청 장학관 A씨에게 징역 2년을 구형했다.
검찰은 또 성폭력 치료프로그램 이수 명령, 신상정보 공개·고지 명령, 3년간 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 명령도 청구했다.
검찰은 "피해자들과 합의에 이르지 못했고 범행 도구를 미리 준비해 계획적이고 반복적으로 범행했다"며 "다만 범행을 모두 자백하고 초범인 점 등을 고려했다"고 구형 이유를 밝혔다.
A씨 측은 수사 초기부터 범행을 인정하고 적극적으로 수사에 협조했다며 선처를 호소했다.
변호인은 "피고인은 가족과 교육공동체의 신뢰를 무너뜨린 점에 대해 깊이 반성하고 있다"며 "피해자들에게 사과의 뜻을 전하고자 했지만 무리한 접촉을 피한 채 적법한 절차 안에서 피해 회복을 시도하고 있다"고 밝혔다.
최후진술에 나선 A씨는 "제 행동이 얼마나 큰 잘못이었는지 깨달았다"며 "가족의 생계를 책임져야 하는 상황에서 속죄의 방법을 고민하며 살아가겠다"고 말했다.
재판과정에서 재판장은 정신과 치료에 대해 물으며 "범행 이전에는 병원에 가지 않았느냐. 수사 대상이 된 뒤 병원을 찾은 것이냐"고 따졌다. 이에 A씨는 "이상하다고는 생각했지만 병인 줄은 몰랐다"며 "참담해서 얼굴을 들 수 없다. 성실하게 치료받겠다"고 말했다.
A씨는 부서 회식이 있던 지난 2월 25일, 청주시 산남동의 한 식당 남녀 공용화장실에 소형 카메라를 설치했다가 이를 발견한 손님의 신고로 현행범으로 체포됐다. 당시 A씨는 주머니 속에도 여러 대의 카메라를 가지고 있었다.
수사가 확대되면서 A씨가 이번 사건 이외에도 연수시설, 친인척 집, 다른 식당 공용화장실 등 모두 6곳에 카메라를 설치해 41명을 불법 촬영한 것으로 확인됐다. 경찰은 47건의 불법 촬영물은 확보했다.
사건 발생 당시 현직 장학관 신분이었던 A씨의 행위는 교육계에 큰 충격을 안겼으며, 충북도교육청은 지난 3월 징계위원회를 열어 A씨를 파면 처분했다.
한편 A씨에 대한 선고 공판은 오는 17일 청주지법에서 열릴 예정이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.