이틀 연속 화재 사고… 반도체 메카 충북이 위험하다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

인체에 치명적인 유독성 화학물질을 사용하는 충북지역 대형 반도체 공장 두 곳에서 이틀 연속으로 폭발사고와 화재사고가 발생해 우려가 커지고 있다.불산과 포스핀 등 독성물질이 누출될 경우 대량 인명피해로 이어질 가능성을 배제하기 어려운 상황이다.1일 오전 10시 32분경 SK하이닉스 청주4캠퍼스(공장) 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 불이 났다.화학물질안전원에 따르면 화재가 발생한 SK하이닉스제4공장에선 2024년 기준 연간 1만8673톤의 유독물질을 사용한다.아세트산 , 2-포르판올 , 불산(플루오르화 수소) 458톤, 알류미늄 및 그 화합물, 황산 1821톤, 질산외 수십여가지의 독성물질이 사용된다.특히 대기중에 노출될 경우 치명적인 인명피해를 일으킬 수 있는 불산(플루오르화 수소)의 경우 458톤을 사용한다.다행히 불은 스프링클러가 작동되면서 곧바로 진화됐다. 인체 독성이 있는 불소가 일부(5ppm) 가스룸 내부에 퍼져 7명이 부설 병원으로 이송됐다.<연합뉴스> 보도에 따르면 당시 현장에선 10명이 작업 중이었는데, 이 중 5명은 눈 따가움 증세를 호소했으며 나머지 2명은 특이 증세가 없었다.가스 누출 영향권 내에 있어 정확한 검진을 받기 위해 병원으로 이송했다고 SK하이닉스 관계자는 전했다.화학물질안전원에 따르면 SK하이닉스청주4공장외 3공장의 경우 2024년 기준 연간 5304톤의 유독물질을 사용했다.1일 충북 보은군 삼승면에 소재한 반도체 특수가스 제조업체 ㈜티이엠씨에서 원인을 알 수 없는 폭발사고가 발생했다.이 회사는 유해화학물질인 디보란과 트리플루오로보란, 수산화칼륨 등을 사용해 특수가스를 생산하고 있다.보은소방서 관계자에 따르면 사고 당시 주말인 관계로 작업 중인 노동자가 없어 인명피해는 발생하지 않았다.이 관계자는 "독성물질인 포스핀(PH3) 가스가 누출된 것으로 추정했으나, 성분 측정 결과 수소 가스가 누출된 것으로 파악됐다"고 밝혔다.㈜티이엠씨 공장에서 폭발사고가 발생한 것이 이번이 처음은 아니다. 2022년 4월 1일에도 폭발사고가 발생했다. 당시 촬영된 영상을 보면 폭발은 20여 분 동안 총 4차례나 발생했다. 엄청난 굉음을 일으키며 발생한 화염은 건물 지붕을 뚫고 하늘로 솟구쳤다.폭발사고를 일으킨 '디보란'이라는 특수가스는 공기와 접촉하면 폭발하는 성질을 가지고 있는 가스다. 인체에 직접 접촉해도 치명적인 영향을 미친다. 화학물질 안전원에 따르면 '디보란'은 자연발화성 기체로 상온에서 습기가 찬 공기와 만나면 자연발화 된다.2024년에도 7월 12일 또 다시 폭발사고가 발생했다. 2022년과 같은 대형폭발 사고는 아니었지만 화학물질안전원이 유해독성물질로 지정한 '포스핀'을 주입하는 배관이 폭발하면서 발생한 것으로 전해졌다.화학물질안전원이 공개한 포스핀에 대한 '유독물질 성상과 독성 및 관리 정보 요약서'에 따르면 물리적위험성과 건강유해성 모두 1급 유해물질이다. 피부에 묻을 경우 심한 화상을 눈에 손상을 일으키고 흡입하면 치명적인 건강 손상을 가져온다. 또 극인화성 가스로 폭발에 취약하다.더 큰 문제는 충북지역에서 화학물질 누출사고가 잇달아 발생한다는 것이다.지난 5월 28일에는 충북대학교 첨단바이오연구센터 6층 한 연구실에서 시약병을 정리하던 중 독성물질 브롬가스가 누출됐다. 이 사고로 건물 안에 있던 학생과 연구원 등 30여 명이 긴급 대피했다. 또 20여 명의 학생이 호흡곤란과 어지럼증 증세로 병원 치료를 받았다.지난 2월 4일에는 충북 음성군 금왕읍에 소재한 코팅용 도료 제조공장에서 독성물질인 수산화나트륨 700 리터가 증기형태로 누출됐다. 이 사고로 인근 공장직원과 주민들이 맹동초등학교로 긴급 대피했다.지난 해 10월에는 충북 음성군 대소면 소재 화학물질 취급업체에서 비닐아세테이트가 대량으로 유출됐다. 이 사고로 인근업체 직원과 주민 100여명이 병원 치료를 받았다. 또 반경 3km 이내 농작물이 고사했다.사고가 잇따르면서 대형 사고에 대한 우려도 커지고 있다. 박종순 청주충북환경운동연합 사무처장은 "하인리히 법칙은 대형 사고가 발생하기 전에 반드시 그와 관련된 수많은 경미한 사고와 징후들이 존재한다는 통계적 법칙"이라며 "대형 참사는 우연히 갑자기 일어나는 것이 아니라, 사소한 경고 신호들을 무시했을 때 누적되어 발생한다"고 지적했다.박 처장은 "인명피해가 없거나 적다고 해서 간과해선 안된다"며 "특히 화학물질 누출사고는 대량 인명피해를 야기하는 만큼 위기의식을 느끼고 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.그러면서 "반도체 사업에 대해 환상을 버려야 한다"며 "안전하게 관리되지 않으면 대량 인명 피해를 야기할 수 있는 화약고가 될 수 있다"고 지적했다.